Economía

Qué empleos serán más desplazados y cuáles más favorecidos por la Inteligencia Artificial, según un estudio de Goldman Sachs

El banco de inversión analizó el impacto de la IA en el mercado laboral, en términos del grado de reemplazo o fortalecimiento de algunas ocupaciones. La diferencia clave está en el tipo de tareas que define cada trabajo

Guardar
Los efectos negativos de la IA sobre la creación de empleo recaen de manera desproporcionada sobre los trabajadores más jóvenes y con menos experiencia, según el estudio. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los efectos negativos de la IA sobre la creación de empleo recaen de manera desproporcionada sobre los trabajadores más jóvenes y con menos experiencia, según el estudio. (Imagen ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial no impacta a todos los trabajos de la misma manera. Mientras algunos empleos están siendo desplazados por sistemas automatizados, otros se están fortaleciendo gracias a la capacidad de la IA de potenciar las habilidades humanas.

Tal la conclusión central de un nuevo informe de Goldman Sachs Research, que combina dos índices distintos para medir con mayor precisión qué ocurre en el mercado laboral: uno que evalúa el riesgo de sustitución y otro que mide el potencial de complementación, es decir, hasta qué punto la IA puede amplificar el trabajo humano en lugar de reemplazarlo.

PUBLICIDAD

En otras palabras, el estudio, elaborado por la economista Elsie Peng, distingue entre dos efectos opuestos: el de sustitución, donde la tecnología directamente reemplaza tareas humanas, y el de “aumentación”, donde la IA automatiza algunas tareas, pero sigue requiriendo el juicio, la creatividad y las habilidades interpersonales de las personas. Esa distinción es la que permite identificar con claridad cuáles son los trabajos más vulnerables y cuáles los más favorecidos.

El impacto global: modesto, pero real

Para reflejar cómo la IA está impactando hoy en el empleo, Goldman Sachs analizó el caso particular del mercado laboral estadounidense. La institución financiera estima que la inteligencia artificial redujo el crecimiento mensual de la nómina en aproximadamente 16.000 empleos durante el último año y elevó la tasa de desempleo en 0,1 punto porcentual.

PUBLICIDAD

Vista desde atrás de una persona escribiendo en una laptop en un escritorio moderno, con ventanas digitales transparentes flotando mostrando reservas de hotel y compras en línea.
El informe combina dos índices para medir el impacto de la IA: uno que evalúa el riesgo de sustitución y otro que mide el potencial de complementación con el trabajo humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el informe aclara que ese impacto real es probablemente menor de lo que indican esas cifras, porque los cálculos no capturan plenamente el efecto compensador de la contratación para la construcción de centros de datos ni la demanda laboral incremental generada por las ganancias de productividad e ingresos vinculadas a la Inteligencia Artificial.

El análisis también revela que los efectos negativos de la IA sobre la creación de empleo recaen de manera desproporcionada sobre los trabajadores más jóvenes y con menos experiencia. En cambio, cuando los economistas analizaron específicamente los empleos con mayor potencial por el desarrollo de la IA, encontraron un aumento del crecimiento mensual de la nómina de alrededor de 9.000 puestos de trabajo en el último año y una leve reducción de la tasa de desempleo en esos sectores.

Esa conclusión tiene algún parentesco con las del economista conductual Alex Imas, quien en Substack publicó un ensayo titulado What will be scarce? (¿Qué será escaso?) en el que, a contrapelo de las tesis más alarmistas acerca de que la IA generará empleo masivo, dice que florecerá el “sector relacional”, la parte de la economía en la que el componente humano integra el valor del bien o servicio.

Las diez ocupaciones más amenazadas

El informe de Goldman Sachs muestra las ocupaciones más expuestas a sustitución por IA, aquellas donde la tecnología tiene más chances de reemplazar directamente a los trabajadores. En el tope del ranking aparecen los operadores telefónicos, con el puntaje más alto de desplazamiento, seguidos por los empleados de reclamos de seguros y los cobradores de deudas. Completan la lista los empleados de facturación, los teleoperadores de marketing, los empleados de liquidación de sueldos, los asistentes legales, los empleados de compras, los correctores de textos y los procesadores de documentos.

infografia

Lo que tienen en común estas ocupaciones es que sus tareas son, en gran medida, estructuradas, repetitivas y no requieren presencia física constante ni interacción interpersonal compleja. Son justamente las condiciones ideales para que un sistema de IA las automatice de manera eficiente. El informe señala que “las ocupaciones y empresas expuestas a la sustitución por IA han visto caídas en sus costos operativos y en la publicación de ofertas de empleo”, una señal clara de que el ajuste ya está en marcha.

Las diez ocupaciones más beneficiadas

El estudio presenta también el panorama opuesto, es decir las ocupaciones con mayor potencial de crecimiento. En este caso, la IA no reemplaza al trabajador sino que lo potencia, haciéndolo más productivo al automatizar tareas secundarias mientras el componente humano sigue siendo indispensable. En la cima de este ranking se ubican los administradores de educación y los gerentes de construcción, con los puntajes más altos de complementación. Les siguen los ejecutivos principales, los médicos y cirujanos, los supervisores de primera línea, los abogados, los especialistas en operaciones aeroportuarias, los gerentes de producción industrial, los gerentes de operaciones y los ingenieros industriales.

infografia

Estos roles tienen en común algo que la IA todavía no puede replicar: la necesidad de tomar decisiones complejas en entornos cambiantes, ejercer liderazgo, estar físicamente presentes en determinados contextos y aplicar juicio profesional en situaciones no estructuradas. La institución financiera usa el ejemplo del diseñador de interiores para ilustrar este punto: aunque enfrenta exposición a la IA al igual que un representante de servicio al cliente, su trabajo “requiere más tareas no estructuradas y mayor presencia física frecuente en los lugares de trabajo, cosas que no pueden automatizarse completamente”. Por eso, en su caso, la IA complementa al humano en lugar de sustituirlo.

“Efecto Jevons” y paradoja del aumento

El informe introduce un concepto económico clave para entender por qué la IA no necesariamente reduce el empleo: la “paradoja de Jevons”. Identificada en el siglo XIX, cuando la mayor eficiencia en el uso del carbón terminó aumentando el consumo total de ese recurso, la paradoja describe cómo una mejora en la eficiencia puede generar más demanda, no menos.

Aplicada al mercado laboral, la lógica es la siguiente: “La potenciación por IA que hace a los trabajadores más productivos puede reducir el número de trabajadores necesarios para producir una cantidad fija de producción”, explica Peng. “Pero al reducir el costo por unidad de producción, también podría aumentar la demanda de lo que producen suficientemente como para generar un aumento neto en su empleo.”

En otras palabras, que la IA haga más eficiente a un médico o a un abogado no implica que se necesiten menos médicos o abogados: puede ocurrir exactamente lo contrario, si esa eficiencia baja los costos y amplía el acceso a esos servicios.

Las ocupaciones y empresas con mayor potencial de crecimiento por IA, concluye el informe, “han visto aumentar su productividad y más publicaciones de ofertas de empleo”. La inteligencia artificial, en definitiva, no es solo una amenaza para el trabajo: también es, para muchos, un catalizador de crecimiento.

Temas Relacionados

Inteligencia ArtificialIAMercado laboralTrabajoEmpleoProductividadÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El conflicto entre EEUU e Irán amenaza desde el agro hasta los supermercados

A nivel local, a las consultoras también les preocupa la caída de la imagen del Gobierno

El conflicto entre EEUU e Irán amenaza desde el agro hasta los supermercados

Hoy podría destrabarse el conflicto en la pesca de la especie que más exporta la Argentina

El langostino llegó a aportar hasta USD 1.300 millones anuales hacia fines de la década pasada, pero la baja de los precios internacionales y un largo conflicto redujeron ese valor a USD 867 millones en 2025. Este año, solo salieron 11 barcos y hay más de 100 aún amarrados

Hoy podría destrabarse el conflicto en la pesca de la especie que más exporta la Argentina

Desde hoy las tarifas de colectivos en la Provincia de Buenos Aires aumentan 11,6 por ciento

El gobierno provincial decidió una suba superior a lo que surgía del sistema de ajuste, que venía aplicando debido al aumento de más del 23% del precio de los combustibles

Desde hoy las tarifas de colectivos en la Provincia de Buenos Aires aumentan 11,6 por ciento

En 2025 Argentina batió un récord de comercio exterior: cuánto aportó la venta de servicios, a la que apunta el Gobierno

El valor del intercambio total creció por quinto año consecutivo y superó los USD 210.000 millones, primado histórico. La exportación de servicios superó los USD 18.000 millones y aunque el saldo del rubro siguió en rojo, el superávit en bienes más que lo compensó

En 2025 Argentina batió un récord de comercio exterior: cuánto aportó la venta de servicios, a la que apunta el Gobierno

Cuál es el instrumento de ahorro en pesos más eficaz para ganarle a la inflación y por qué su uso creció fuerte en 2026

Tras un período de retrocesos, en abril los depósitos ajustados por el IPC crecieron fuertemente. El repunte fue impulsado por la banca pública, que comenzó a ofrecer la posibilidad de cobrar intereses cada mes

Cuál es el instrumento de ahorro en pesos más eficaz para ganarle a la inflación y por qué su uso creció fuerte en 2026
DEPORTES
La selección argentina femenina empató ante Chile y jugará la semifinal en el Sudamericano Sub 17: qué necesita para clasificar al Mundial

La selección argentina femenina empató ante Chile y jugará la semifinal en el Sudamericano Sub 17: qué necesita para clasificar al Mundial

11 frases de Coudet tras la derrota de River Plate: de la brutal autocrítica al significado de sus gestos hacia la gente

La máquina de ganar: Jannik Sinner acumula récords y su dominio parece no tener techo

Una zancadilla y una bofetada: la escandalosa pelea de Neymar con el hijo de Robinho en la práctica del Santos

Un árbitro fue acusado de discriminar a un niño de 11 años durante un partido: “Me contó lo que le dijo en un mar de lágrimas”

TELESHOW
La violenta reacción de Nazareno con Pincoya en Gran Hermano: “No te confundas conmigo, yo no soy como estos giles”

La violenta reacción de Nazareno con Pincoya en Gran Hermano: “No te confundas conmigo, yo no soy como estos giles”

La pelea de Gladys La Bomba Tucumana con Luana Fernández en Gran Hermano: “Yo no vine para acostarme con nadie”

Barbie Vélez y su vínculo con Nazarena: “Yo estuve en sus peores momentos, pero ella también estuvo en los míos”

Rochi Igarzabal se casó con Milton Cámara en una romántica ceremonia que reunió a los Casi Ángeles: todas las fotos

Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto, y su emocionante encuentro con Lionel Messi

INFOBAE AMÉRICA

Se equivocó de chat: Quería amenazar a la Asamblea Legislativa, lo envió a la Defensoría salvadoreña y pasará 10 años en prisión

Se equivocó de chat: Quería amenazar a la Asamblea Legislativa, lo envió a la Defensoría salvadoreña y pasará 10 años en prisión

Por dónde empezar a leer a Mo Yan, el Premio Nobel chino que estará en la Feria del Libro de Buenos Aires

Comercios en Panamá obvian otorgarle los beneficios que corresponden a los jubilados

Milagros Pochat: “La exclusión de las mujeres en el arte no es solamente estar o no en las instituciones”

La agencia marítima británica reportó que un petrolero fue alcanzado por proyectiles no identificados frente a la costa de Emiratos Árabes