La angustia de Julián Weich por el cierre de su empresa después de 16 años: “No funciona más”

Julián Weich anunció el cierre de su empresa solidaria Conciencia tras 16 años de actividad, debido a la caída del consumo (Video: La Noche de Mirtha, Eltrece)

Julián Weich sorprendió a todos durante su visita a La Noche de Mirtha (Eltrece) al anunciar, con visible angustia, que está a punto de cerrar su empresa solidaria Conciencia, luego de 16 años de actividad. La noticia cayó como un balde de agua fría tanto en la mesa televisiva como en el público, que rápidamente reaccionó en redes sociales ante la crudeza del relato del conductor.

El emprendimiento, nacido como una iniciativa comercial con un fuerte perfil solidario, se destacó durante más de una década por donar el 50% de sus ganancias a diferentes organizaciones sociales. Conciencia ofrecía productos de primera necesidad, como agua mineral, arroz, puré de tomate y pintura, con una promesa clara: cada compra ayudaba a sostener causas sociales. Sin embargo, el escenario económico adverso y la caída del consumo general terminaron volviendo inviable el modelo.

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“Estoy por cerrar Conciencia, mi marca”, confesó Weich ante la sorpresa de Juana Viale y el resto de los invitados. Y explicó: “No funciona más. La empresa la tengo hace 16 años, vendía agua, puré de tomate, arroz, pintura. La voy a cerrar porque se acabó el consumo”. El conductor fue contundente al señalar que el volumen actual de ventas no permite sostener la estructura necesaria para cumplir con el fin benéfico original.

La empresa Conciencia, fundada con un perfil social, se destacó por donar el 50% de sus ganancias a organizaciones sociales

Durante la charla, Weich profundizó en el conflicto ético que lo llevó a tomar esta difícil decisión. “Lo hice durante 15 años. Ya el año pasado no doné. Y este año como no voy a donar, ya me parece vergonzoso vender productos diciendo que dono la mitad de las ganancias y no donar. Ya está”, sostuvo, remarcando que le resulta inaceptable mantener la marca sin poder cumplir la promesa solidaria que la distinguió desde el inicio.

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El conductor también dejó en claro que no se trataba de una fundación ni de una ONG, sino de una empresa comercial que debía ser autosustentable a través de las ventas. “No entra plata. Y eran productos de primera necesidad y de buena calidad”, afirmó, dejando en evidencia que el problema no radica en la oferta, sino en la dramática retracción del consumo en el país.

La situación se agrava aún más por la falta de apoyo externo. Weich detalló que, incluso aquellos que solían colaborar con la difusión o la comercialización, ya no pueden o no quieren hacerlo. “Inclusive los que me ayudaban, muchos, ya es como que no tienen ni ganas de ayudarme porque están más preocupados por otros temas que por ayudarme a mí a vender”, dijo, evidenciando el cambio de prioridades en un contexto de crisis.

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Weich pidió sensibilidad y políticas públicas efectivas para personas con discapacidad, enfatizando el rol clave de las ONG frente a la ausencia estatal

Weich, que supo construir una imagen de compromiso social y empatía a lo largo de su carrera, se mostró afectado por el desenlace. “Yo no le ocasiono ni gasto ni me tienen que donar nada porque es una empresa, no es una fundación. Pero lamentablemente la tengo que cerrar”, concluyó, dejando en claro que la decisión está tomada y que responde a la imposibilidad de sostener el esquema solidario que era el corazón de Conciencia.

El anuncio no solo impactó por lo personal, sino por el trasfondo que expone: la crisis económica de la Argentina actual, que golpea a empresas, consumidores y organizaciones sociales por igual. Durante el gobierno de Javier Milei, más de 22 mil empresas cerraron sus puertas y se perdieron cerca de 300 mil puestos de trabajo hasta marzo de 2026, según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en un contexto signado por la inflación, la caída del poder adquisitivo y la apertura de importaciones.

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El conductor también aprovechó el espacio para pedir mayor sensibilidad y políticas públicas efectivas para las personas con discapacidad, subrayando las asimetrías federales y la importancia de las organizaciones civiles en los territorios donde el Estado no llega: “He estado en lugares donde no llega ni el viento; si no se ocupan las ONG, nadie lo hace”.