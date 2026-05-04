Una figura del Inter imitó a Michael Jackson en medio de los festejos por el título de la Serie A y causó furor

Un futbolista del Inter bailó como Michael Jackson y causó furor

La ciudad de Milán se convirtió en el escenario de una celebración singular tras la conquista del vigésimo primer Scudetto por parte del Inter. En una noche marcada por la euforia, la imagen que recorrió las redes sociales no fue la de un discurso o una vuelta olímpica, sino el baile viral de Hakan Calhanoglu, centrocampista y capitán de la selección de Turquía, que se convirtió en el símbolo de la fiesta del campeón. El club aseguró matemáticamente el título luego de vencer 2-0 al Parma en la trigésima quinta jornada, con tres fechas aún por disputar.

El club, que celebró el título en su estadio 37 años después de su anterior consagración como local, compartió en sus canales oficiales un video en el que Calhanoglu aparece rodeado de compañeros y luces azules, en un ambiente de discoteca improvisada. La publicación incluyó la frase: "From Turquia to the dance floor“, destacando el carácter internacional del futbolista y la espontaneidad del momento.

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El video muestra al mediocampista en el centro del vestuario, con movimientos de cabeza, pasos cortos y los brazos sueltos, simulando los pasos de la reconocida estrella internacional Michael Jackson, ante la mirada de toda la plantilla. Desde el entorno del club, la escena fue interpretada como un reflejo de la unión y el ambiente festivo que se vive en el equipo dirigido por Cristian Chivu.

La reacción en redes sociales fue inmediata. Entre los comentarios destacados, un usuario escribió: “¡El rey está en racha, papá! Se acerca el Mundial, ¡ten cuidado de no lastimarte, te necesitamos!”. Otro añadió: “Díganle a ‘Michael Jackson’ que su cuerpo está frágil este año. Tenemos una final de coppa que ganar”, haciendo referencia al duelo contra la Lazio programado para el 13 de mayo, mientras que un tercero comentó: “Deslizándose dentro y fuera del campo de juego”.

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El Inter cosechó un nuevo título local (Reuters)

La campaña 2025-2026 del Inter de Milán ha tenido como protagonistas a figuras como Hakan Calhanoglu y Lautaro Martínez, quienes han desempeñado roles centrales a pesar de algunas lesiones a lo largo de la temporada. El balance del mediocampista turco es de 9 goles y 4 asistencias, un rendimiento que ha impulsado las conversaciones en torno a su futuro. El contrato de Calhanoglu concluye al final de esta temporada, y su nombre ha sido vinculado desde hace meses al Galatasaray de Estambul. No obstante, la destacada actuación con el Inter podría motivar al club italiano a buscar su continuidad.

La celebración del Scudetto en el Giuseppe Meazza tuvo un valor especial para la afición y la institución. El Inter no lograba un título de liga en su estadio desde 1989, cuando venció al Nápoles de Diego Armando Maradona y alcanzó su decimotercera corona de la Serie A. En esta oportunidad, el equipo dirigido por el técnico rumano Cristian Chivu se aseguró el campeonato tras una temporada de regularidad y liderazgo sostenido en la tabla.

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La llegada de Chivu al banquillo en junio de 2025, tras la salida de Simone Inzaghi, marcó una etapa de renovación para el conjunto milanés, que venía de una temporada sin títulos y una derrota por goleada en la final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint Germain.

El propio Chivu, que ya conocía la institución como exjugador y técnico de divisiones inferiores, sumó su primer gran logro como entrenador principal al frente del Inter. Como futbolista, Chivu obtuvo tres Scudetti, dos Copas de Italia, dos Supercopas de Italia y la Liga de Campeones de 2010, integrando el equipo que conquistó el histórico triplete.

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