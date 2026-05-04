Deportes

Una figura del Inter imitó a Michael Jackson en medio de los festejos por el título de la Serie A y causó furor

El turco Hakan Calhanoglu se convirtió en protagonista de la celebración del Scudetto tras el triunfo del Inter sobre el Parma por 2-0

Guardar

Un futbolista del Inter bailó como Michael Jackson y causó furor

La ciudad de Milán se convirtió en el escenario de una celebración singular tras la conquista del vigésimo primer Scudetto por parte del Inter. En una noche marcada por la euforia, la imagen que recorrió las redes sociales no fue la de un discurso o una vuelta olímpica, sino el baile viral de Hakan Calhanoglu, centrocampista y capitán de la selección de Turquía, que se convirtió en el símbolo de la fiesta del campeón. El club aseguró matemáticamente el título luego de vencer 2-0 al Parma en la trigésima quinta jornada, con tres fechas aún por disputar.

El club, que celebró el título en su estadio 37 años después de su anterior consagración como local, compartió en sus canales oficiales un video en el que Calhanoglu aparece rodeado de compañeros y luces azules, en un ambiente de discoteca improvisada. La publicación incluyó la frase: "From Turquia to the dance floor“, destacando el carácter internacional del futbolista y la espontaneidad del momento.

PUBLICIDAD

El video muestra al mediocampista en el centro del vestuario, con movimientos de cabeza, pasos cortos y los brazos sueltos, simulando los pasos de la reconocida estrella internacional Michael Jackson, ante la mirada de toda la plantilla. Desde el entorno del club, la escena fue interpretada como un reflejo de la unión y el ambiente festivo que se vive en el equipo dirigido por Cristian Chivu.

La reacción en redes sociales fue inmediata. Entre los comentarios destacados, un usuario escribió: “¡El rey está en racha, papá! Se acerca el Mundial, ¡ten cuidado de no lastimarte, te necesitamos!”. Otro añadió: “Díganle a ‘Michael Jackson’ que su cuerpo está frágil este año. Tenemos una final de coppa que ganar”, haciendo referencia al duelo contra la Lazio programado para el 13 de mayo, mientras que un tercero comentó: “Deslizándose dentro y fuera del campo de juego”.

PUBLICIDAD

El Inter cosechó un nuevo título local (Reuters)
El Inter cosechó un nuevo título local (Reuters)

La campaña 2025-2026 del Inter de Milán ha tenido como protagonistas a figuras como Hakan Calhanoglu y Lautaro Martínez, quienes han desempeñado roles centrales a pesar de algunas lesiones a lo largo de la temporada. El balance del mediocampista turco es de 9 goles y 4 asistencias, un rendimiento que ha impulsado las conversaciones en torno a su futuro. El contrato de Calhanoglu concluye al final de esta temporada, y su nombre ha sido vinculado desde hace meses al Galatasaray de Estambul. No obstante, la destacada actuación con el Inter podría motivar al club italiano a buscar su continuidad.

La celebración del Scudetto en el Giuseppe Meazza tuvo un valor especial para la afición y la institución. El Inter no lograba un título de liga en su estadio desde 1989, cuando venció al Nápoles de Diego Armando Maradona y alcanzó su decimotercera corona de la Serie A. En esta oportunidad, el equipo dirigido por el técnico rumano Cristian Chivu se aseguró el campeonato tras una temporada de regularidad y liderazgo sostenido en la tabla.

La llegada de Chivu al banquillo en junio de 2025, tras la salida de Simone Inzaghi, marcó una etapa de renovación para el conjunto milanés, que venía de una temporada sin títulos y una derrota por goleada en la final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint Germain.

El propio Chivu, que ya conocía la institución como exjugador y técnico de divisiones inferiores, sumó su primer gran logro como entrenador principal al frente del Inter. Como futbolista, Chivu obtuvo tres Scudetti, dos Copas de Italia, dos Supercopas de Italia y la Liga de Campeones de 2010, integrando el equipo que conquistó el histórico triplete.

Temas Relacionados

deportes-internacionalInterSerie ALautaro MartínezHakan Calhanoglu

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Privacidad”: la declaración del dueño de la agencia del escándalo que ofrecía servicios de prostitución a futbolistas

Emanuele Buttini, uno de los encargados de MADE Luxury Concierge, presentó un recurso para quedar en libertad en medio de la investigación

“Privacidad”: la declaración del dueño de la agencia del escándalo que ofrecía servicios de prostitución a futbolistas

Malestar en el Real Madrid por las vacaciones de Kylian Mbappé mientras se recupera de su lesión: “Está pensando en el Mundial”

En Europa aseguran que en la Casa Blanca no gustaron las imágenes del astro francés junto a su pareja Ester Expósito

Malestar en el Real Madrid por las vacaciones de Kylian Mbappé mientras se recupera de su lesión: “Está pensando en el Mundial”

Las repercusiones en los medios del mundo tras la actuación de Franco Colapinto en el GP de Miami de F1: “Un piloto diferente”

La prensa especializada analizó el rendimiento del piloto argentino y destacó la tarea en el regreso de la Máxima en Estados Unidos

Las repercusiones en los medios del mundo tras la actuación de Franco Colapinto en el GP de Miami de F1: “Un piloto diferente”

El método poco conocido de James Milner para mantenerse en la cima del fútbol inglés durante décadas

El volante revela cómo la disciplina, la gestión de egos y el aprendizaje permanente redefinieron su trayectoria y lo convirtieron en un emblema de profesionalismo en la Premier League

El método poco conocido de James Milner para mantenerse en la cima del fútbol inglés durante décadas

El futbolista que renunció a jugar un Mundial para luchar por la independencia de Argelia: “Llevábamos a cabo una causa”

Rachid Mekhloufi prefirió la lucha por la libertad de su país antes que la consagración internacional, convirtiéndose en ejemplo de una de las lecciones más poderosas sobre identidad y convicción en el fútbol

El futbolista que renunció a jugar un Mundial para luchar por la independencia de Argelia: “Llevábamos a cabo una causa”
DEPORTES
“Privacidad”: la declaración del dueño de la agencia del escándalo que ofrecía servicios de prostitución a futbolistas

“Privacidad”: la declaración del dueño de la agencia del escándalo que ofrecía servicios de prostitución a futbolistas

Malestar en el Real Madrid por las vacaciones de Kylian Mbappé mientras se recupera de su lesión: “Está pensando en el Mundial”

Las repercusiones en los medios del mundo tras la actuación de Franco Colapinto en el GP de Miami de F1: “Un piloto diferente”

El método poco conocido de James Milner para mantenerse en la cima del fútbol inglés durante décadas

El futbolista que renunció a jugar un Mundial para luchar por la independencia de Argelia: “Llevábamos a cabo una causa”

TELESHOW
El desafío de Oriana Sabatini al publicar su primera novela: “Escribir me enfrentó a emociones intensas”

El desafío de Oriana Sabatini al publicar su primera novela: “Escribir me enfrentó a emociones intensas”

Ángela Torres recordó la dura traición de una amiga: la indirecta hacia Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto

Relax, playa y amigos de cuatro patas: las mini vacaciones de Eleonora Wexler al lado del mar

Mirtha Legrand volvió al clásico té de los domingos con amigos en su casa: la foto del reencuentro

Gladys La Bomba Tucumana y Zunino cada vez más cerca en Gran hermano: “Sin maquillaje sos relinda”

INFOBAE AMÉRICA

La explotación infantil genera más de doscientas denuncias atendidas por la PGN en primer trimestre de 2026

La explotación infantil genera más de doscientas denuncias atendidas por la PGN en primer trimestre de 2026

Cabo Verde prohibió el descenso de pasajeros del crucero donde hubo tres muertos por hantavirus: hay más personas enfermas

Tras una década, el líder de Kiss, Gene Simmons, regresa al cine

Violencia social en Costa Rica presenta un aumento sostenido y afecta de forma preocupante los entornos escolares del país

Caso Conexión Ganadera en momento clave: damnificados definen si aceptan plan para recuperar parte del dinero