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El desafío de Oriana Sabatini al publicar su primera novela: “Escribir me enfrentó a emociones intensas”

La actriz y cantante compartió detalles sobre los obstáculos y aprendizajes sobre su debut literario. Una búsqueda personal y explorar nuevos territorios marcaron su nueva etapa creativa

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Oriana Sabatini en la Feria del Libro, presentación de su primer novela

La presentación de “Podría quedarme acá” marcó un momento singular en la vida de Oriana Sabatini. La actriz y cantante eligió la Feria del Libro de Buenos Aires para compartir el resultado de dos años de trabajo: su primera novela, un proyecto que sorprendió a sus seguidores y al público del evento.

Entre los asistentes se encontraban figuras clave en el entorno personal de la autora. Su padre, Ova Sabatini, y su hermana Tiziana, acompañada de su pareja, no quisieron perderse la ocasión. La atmósfera de la sala se cargó de emoción cuando Oriana, flamante mamá de Gia y esposa de Paulo Dybala, terminó su charla y se dispuso a firmar ejemplares para los lectores que se acercaron a saludarla.

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Oriana Sabatini presentó su primera novela, 'Podría quedarme acá', en la Feria del Libro de Buenos Aires, sorprendiendo a sus seguidores y al público del evento
Oriana Sabatini presentó su primera novela, 'Podría quedarme acá', en la Feria del Libro de Buenos Aires, sorprendiendo a sus seguidores y al público del evento

El libro narra la historia de una joven cantante que, atravesando una crisis personal, decide abandonar su carrera en Estados Unidos y regresar a Buenos Aires. Allí, la protagonista busca refugio en una vida más tranquila y encuentra trabajo en una funeraria, escenario inesperado para un reencuentro que cambiará el rumbo de su existencia: el regreso, de manera inexplicable, de su primer amor, muerto trece años antes.

La autora reveló que el proceso de escritura la llevó por un camino de emociones profundas y desafíos personales. “Este proyecto me tomó dos años”, compartió Oriana Sabatini, resaltando el tiempo y la entrega dedicados a la novela.

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La jornada incluyó una charla en la que la artista compartió detalles del proceso creativo y respondió preguntas del público. Al concluir el encuentro, Sabatini se dedicó a firmar libros y conversar con los asistentes, muchos de los cuales llegaron con ejemplares en mano y palabras de admiración.

El proceso detrás de “Podría quedarme acá”

Oriana Sabatini compartió la tapa de su primera novela: de qué se trata
La velada en la Feria del Libro reunió a familiares y fanáticos en torno a un proyecto personal que desafió a la artista a explorar nuevas facetas de su creatividad

Durante la charla, Oriana relató que "la idea del libro nació de una necesidad personal de explorar nuevos territorios creativos". El trabajo de escritura, aseguró, la enfrentó a emociones intensas: el paso de la música y la actuación a la literatura significó un reto y una oportunidad de autodescubrimiento.

No es común que una figura de la música y la televisión se anime a dar el salto hacia la narrativa de ficción. La artista confirmó que el desarrollo de la historia la mantuvo ocupada durante dos años, un período en el que debió equilibrar su faceta profesional con el proceso de convertirse en madre.

Una mujer de cabello oscuro sostiene el libro 'Podría quedarme acá' de Oriana Sabatini, el cual cubre su boca y nariz, mostrando solo sus ojos
Oriana Sabatini con su primer libro, 'Podría quedarme acá', durante su presentación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Muchos asistentes quisieron saber si los hechos relatados en la novela tenían algún vínculo autobiográfico. Oriana explicó que, aunque la protagonista comparte con ella la pasión por la música y el cambio de país, la trama y los personajes surgieron de la imaginación y no de su vida personal.

El argumento del libro se apoya en la construcción de un universo emocional complejo. La decisión de la protagonista de trabajar en una funeraria y la irrupción del pasado a través del reencuentro con un amor perdido dotan al relato de una atmósfera particular, mezcla de realismo y elementos fantásticos.

Primer plano de manos femeninas con anillo y uñas oscuras escribiendo en un libro abierto con un bolígrafo. Las palabras 'quedarme' y 'acá' son visibles
Oriana Sabatini escribe un mensaje personal en un libro durante su participación en la prestigiosa Feria del Libro

La presencia de su familia fue uno de los momentos más emotivos del evento. El evento en la Feria del Libro permitió a la artista conectar de manera directa con sus lectores. Muchos seguidores se acercaron para compartir su admiración y expresar el impacto que la figura de Sabatini tiene en sus vidas.

La novela y su lugar en la escena cultural

'Podría quedarme acá' se posiciona como una obra que aborda el duelo, la esperanza y la posibilidad de reencontrarse con el pasado desde una mirada introspectiva y literaria
'Podría quedarme acá' se posiciona como una obra que aborda el duelo, la esperanza y la posibilidad de reencontrarse con el pasado desde una mirada introspectiva y literaria

“Podría quedarme acá” se inserta en una tradición de historias que exploran la búsqueda de sentido, el duelo y la posibilidad del reencuentro con el pasado. La protagonista, una joven que abandona el éxito profesional para encontrar paz en Buenos Aires, enfrenta en la novela un dilema universal: reconstruir su vida tras una pérdida y animarse a mirar hacia adelante.

El libro propone una mirada introspectiva sobre el dolor, la esperanza y la reconstrucción personal. La irrupción de lo sobrenatural —el regreso de un amor perdido hace trece años— añade una capa de misterio a una trama anclada en sentimientos reconocibles.

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