Ciencia

Lo que se debe saber antes de tomar creatina: beneficios y advertencias

Una médica especialista en neurología explica cómo actúa este suplemento, qué efectos tiene sobre el rendimiento físico y cognitivo, y quiénes deben evitarlo

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creatina
Las investigaciones científicas muestran que el consumo de creatina contribuye a aumentar la fuerza y favorece la recuperación muscular (Canva)

Tomar suplementos de creatina puede mejorar la fuerza muscular a corto plazo, favorecer la recuperación tras el ejercicio intenso y potenciar ciertas funciones cognitivas, aunque sus efectos no son drásticos debido a que el propio organismo regula su utilización. Así lo explicó la neuróloga y experta en salud cerebral estadounidense, Dra. Heidi Moawad, en un artículo publicado en la revista de salud Health, con base en distintos ensayos científicos.

Qué es la creatina y cómo funciona

El suplemento es una sustancia química natural que el cuerpo produce de forma endógena y que ayuda a los músculos a generar energía en forma de trifosfato de adenosina (ATP). También puede obtenerse a través de la alimentación, especialmente mediante el consumo de carne de res y mariscos.

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Las personas vegetarianas o veganas, según detalló la especialista, pueden producir cantidades adecuadas de creatina de forma natural sin necesidad de recurrir a suplementos.

Los suplementos aumentan la cantidad total de esta sustancia en el organismo, lo que permite que músculos, cerebro y otras estructuras generen más moléculas de ATP. Sin embargo, el cuerpo equilibra y regula tanto la creatina como el ATP, por lo que el impacto real de la suplementación no siempre resulta sustancial.

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La médica subrayó que un amplio conjunto de investigaciones exploró el efecto de estos suplementos sobre distintas condiciones de salud, la dosis óptima y su perfil de seguridad.

Beneficios para la fuerza y la recuperación muscular

Los efectos de la creatina en la salud mental
Estudios con personas sanas sugieren que la suplementación con creatina ayuda a mantener la concentración y la atención temporalmente durante periodos con poco descanso - Freepik

Uno de los beneficios más respaldados de la creatina es su impacto en la fuerza muscular. Según explicó la neuróloga, la suplementación aporta creatina adicional que facilita la reposición de ATP durante esfuerzos intensos, clave para el rendimiento físico.

Esto se traduce en un efecto concreto: más fuerza y mayor resistencia al esfuerzo, permitiendo entrenar durante más tiempo antes de que aparezca la fatiga.

La recuperación muscular es otro de los campos donde la creatina mostró resultados positivos. Los músculos pueden lesionarse y generar dolor tras un ejercicio de alta exigencia, y la creatina puede reducir ese daño y aliviar las molestias posteriores.

La especialista también señaló que tomar el producto antes de entrenar puede prevenir pequeñas lesiones musculares que ocurren cuando se somete al cuerpo a un esfuerzo extremo.

Efectos sobre el cerebro y las funciones cognitivas

Más allá del rendimiento físico, la creatina también mostró efectos sobre la salud cerebral. Según la médica, el suplemento puede ayudar a mantener temporalmente la atención y la concentración en personas sanas que atraviesan períodos de falta de sueño. Existe evidencia de que mejora el rendimiento en tareas cognitivas, como recordar secuencias numéricas, en personas sin problemas de memoria previos.

La especialista también mencionó estudios preliminares que exploraron el uso de creatina en personas con enfermedad de Alzheimer, con resultados que sugieren un posible efecto sobre la inflamación y la memoria. Sin embargo, aclaró que la evidencia es limitada y los hallazgos no son concluyentes.

Donde sí existe mayor respaldo es en la rehabilitación tras lesiones cerebrales traumáticas y conmociones, un campo donde la creatina ya se aplica de forma clínica.

Botella transparente con agua y creatina sobre pista, con persona haciendo deporte al fondo bajo el sol
Estudios con personas sanas sugieren que la suplementación con creatina ayuda a mantener la concentración y la atención temporalmente durante periodos con poco descanso (Imagen ilustrativa Infobae)

Otros usos potenciales aún en investigación

La médica enumeró una serie de beneficios adicionales que este suplemento podría ofrecer, aunque aclaró que ninguno está bien establecido por el momento. Entre ellos figuran el control del azúcar en sangre en personas con diabetes, la mejora de la salud cardiovascular, la reducción de la inflamación, el alivio de síntomas de fatiga y la recuperación posquirúrgica. También mencionó su posible utilidad en la rehabilitación tras períodos prolongados de inmovilidad.

La especialista anticipó que en los próximos años la investigación científica aportará respuestas más claras sobre su eficacia en estas condiciones.

Seguridad, efectos secundarios y contraindicaciones

La creatina se considera un suplemento seguro para la mayoría de las personas. La doctora recomendó adquirirla de fuentes confiables y consultar con un farmacéutico ante cualquier duda sobre la calidad de una marca específica.

Entre los posibles efectos secundarios, la neuróloga mencionó el malestar estomacal, la retención de líquidos y los calambres musculares. En cuanto a las contraindicaciones, señaló que la creatina no se recomienda en personas con enfermedad renal, enfermedad hepática o diabetes inestable.

La especialista subrayó que cualquier persona que considere incorporar suplementos de creatina debe consultar previamente con un profesional de la salud para descartar contraindicaciones médicas y posibles interacciones con otros medicamentos. La automedicación, advirtió, puede generar riesgos que superan los beneficios esperados.

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