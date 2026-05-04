El detrás de escena de la visita de Messi a la F1 en Miami: del video de Antonela Roccuzzo al emotivo mensaje de Colapinto

Las imágenes de la visita de Messi a Mercedes en la F1

La visita de Lionel Messi y su familia al Gran Premio de Miami generó una gran expectativa en el paddock del Miami International Autodrome. La presencia del capitán de la selección argentina en la 4° fecha del calendario de la Fórmula 1 causó furor ni bien ingresó al circuito y el día espués se publicaron una serie de imágenes y videos que se viralizaron en redes sociales y plataformas oficiales, mostrando cada detalle de su recorrido familiar por el mundo de la Máxima.

El astro rosarino asistió junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos a una jornada marcada por el triunfo del piloto italiano Andrea Kimi Antonelli y el destacado desempeño del argentino Franco Colapinto, que logró su mejor resultado en la Máxima tras su séptimo puesto.

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Al ingresar al Hard Rock Stadium, el astro argentino y su familia se dirigieron directamente a las instalaciones del equipo Mercedes. La escudería alemana compartió un video en su cuenta oficial donde se observa a Messi saludando a los pilotos George Russell y Kimi Antonelli. En esas imágenes, la familia del futbolista se mostró interesada en los detalles técnicos de los monoplazas. Los hijos de Messi inspeccionaron el volante del auto, mientras Russell les explicaba la función de cada botón, como se puede apreciar en el material difundido por la escudería.

Antonela Roccuzzo también ofreció una mirada personal de la jornada al publicar un video en el que aparecen los momentos más íntimos de la visita. El registro familiar incluyó la llegada al circuito, el recorrido por los boxes de Mercedes, la observación de un cambio de neumáticos a corta distancia y el encuentro con Franco Colapinto. Este tipo de contenido logró captar la atención tanto de los seguidores de la Fórmula 1 como de los fanáticos del fútbol, ampliando el alcance de la cobertura mediática.

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Messi vivió la experiencia de sentarse en un monoplaza

El propio Lionel Messi sumó una perspectiva personal a la jornada al publicar en su cuenta de Instagram una serie de fotografías bajo el título “Fórmula 1 y Familia”. En las cinco imágenes compartidas se lo observa junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, sentado dentro del monoplaza de Mercedes, junto al piloto argentino y en retratos con los dos pilotos de la escudería alemana. El posteo del ex Barcelona y PSG recibió una respuesta inmediata de Colapinto: “¡Mi sueño hecho realidad conocerte! Que hayas venido a bancar es de lo más especial que viví en la vida. Gracias por tu tiempo y tu humildad. Sos lo mejor que hay, un placer enorme”, escribió el número 43 de la F1.

El interés generado por la presencia de Messi y su entorno quedó reflejado en la indumentaria elegida por los hijos del delantero. Thiago, Mateo y Ciro vistieron ropa del equipo Mercedes, en sintonía con el acuerdo entre la escudería y la marca que históricamente viste al jugador argentino.

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Messi visitó los boxes de Mercedes y se tomó fotografías con los pilotos

En uno de los momentos más relevantes de la visita, Messi se sentó en el monoplaza de Kimi Antonelli, líder del campeonato de pilotos y ganador de la carrera principal en Miami. Las imágenes muestran al futbolista experimentando de primera mano la sensación de estar dentro de un vehículo de Fórmula 1 capaz de superar los 300 kilómetros por hora. La interacción entre el astro argentino y los pilotos fue recogida en los videos compartidos por la escudería y por los propios protagonistas en sus redes sociales.

Posteriormente, se produjo el esperado encuentro entre Messi y Franco Colapinto. El piloto argentino saludó al futbolista, a Antonela Roccuzzo y a los hijos de la pareja. También participó en la foto familiar Maia Reficco, pareja de Colapinto, en una postal que fue difundida ampliamente por medios y asistentes. “Bien, disfrutando con la familia y los chicos. Estoy viviendo esta experiencia por primera vez. Teníamos ganas de saludarlo a Franco también, nos había quedado lejos. Ahora nos vamos para arriba”, expresó Messi en diálogo con la periodista Alejandra Martínez de ESPN.

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Messi y su familia estuvieron presentes en el GP de Miami

La repercusión de la visita de Messi se tradujo en una multitud congregada en el ingreso de los boxes de Mercedes. Decenas de personas, cámaras y fotógrafos buscaron capturar el cruce entre la principal figura del deporte argentino y la joven promesa de la Fórmula 1. La interacción entre ambos deportistas se produjo luego de que Colapinto participara en un multitudinario evento en Buenos Aires, donde condujo un Lotus E20 de F1 ante más de 600 mil personas, y tras el contacto previo que mantuvo con Messi y Rodrigo De Paul al llegar a Estados Unidos.

Durante el Gran Premio, Andrea Kimi Antonelli consolidó su liderazgo en el campeonato de pilotos tras obtener su tercera victoria consecutiva, mientras Franco Colapinto logró finalizar séptimo, sumando puntos clave para el equipo Alpine. Tras la competencia, una penalización a Charles Leclerc permitió a Colapinto escalar una posición. La definición del podio ratificó la supremacía de Antonelli, seguido por Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que Leclerc quedó relegado tras un incidente en pista.

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Messi visitó a Franco Colapinto antes del inicio de la carrera