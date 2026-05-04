Por qué el “estrés de los lunes” es real y cómo impacta en el cuerpo, según la ciencia

La sensación de malestar al inicio de la semana afecta tanto a trabajadores como a personas jubiladas, demostrando causas más allá del ámbito laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para muchas personas, los lunes marcan el final del descanso semanal y el comienzo de una nueva rutina, generando un malestar que se manifiesta de forma persistente.

Diversas investigaciones internacionales, como la publicada en la revista médica Journal of Affective Disorders, han demostrado que el llamado “estrés de los lunes” corresponde a una respuesta biológica real que trasciende el ámbito laboral y afecta a individuos en diferentes etapas de la vida.

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La respuesta del cuerpo ante el inicio de semana ha sido documentada en el English Longitudinal Study of Ageing, que analizó datos de más de 3.500 adultos mayores. Según los resultados, quienes experimentan ansiedad los lunes presentan un nivel de cortisol acumulado —la principal hormona del estrés— un 23% superior al de quienes reportan estrés en otros días.

Este aumento fue detectado mediante el análisis de cabello, una técnica que permite medir la exposición al estrés durante varias semanas, y se observó incluso en personas jubiladas. Así lo explicó Tarani Chandola, catedrático de Sociología Médica y responsable del estudio, quien remarcó que el fenómeno no se limita a quienes trabajan activamente.

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Especialistas consultados por el portal de salud estadounidense Healthline y la revista médica The Lancet explican que la anticipación de la llegada del lunes puede activar el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, un sistema que regula la liberación de cortisol y otras hormonas vinculadas al estrés. Este mecanismo se pone en marcha incluso antes de que surja una situación estresante, lo que explica por qué el malestar afecta también a quienes no tienen obligaciones laborales.

De acuerdo con el portal de estadísticas alemán Statista, cerca del 30% de los adultos en países occidentales reportan síntomas de ansiedad, insomnio o fatiga al comienzo de la semana.

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Los expertos en neuroendocrinología del King’s College London advierten que mantener niveles elevados de cortisol de manera recurrente puede tener consecuencias graves para la salud física y mental, incluyendo hipertensión arterial, alteraciones inmunológicas y dificultades en la regulación emocional.

Qué es el “estrés de los lunes” y cómo se manifiesta

Mantener altos niveles de cortisol los lunes incrementa el riesgo de hipertensión arterial, alteraciones inmunológicas y resistencia a la insulina (Imagen Ilustartiva Infobae)

El denominado “estrés de los lunes” constituye una respuesta fisiológica sostenida que puede impactar tanto en trabajadores activos como en personas sin empleo. Este fenómeno se manifiesta a través de insomnio, ansiedad, molestias digestivas, cansancio mental y síntomas físicos derivados del estrés.

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La investigación difundida en Journal of Affective Disorders destaca que el efecto no depende únicamente de las obligaciones laborales, sino que está profundamente arraigado en la fisiología del estrés a lo largo de la vida.

Especialistas citados por el portal de salud estadounidense Healthline y por la revista médica The Lancet han señalado que la anticipación al lunes puede activar el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, un sistema que desencadena la liberación de cortisol y condiciona la respuesta psicológica del organismo. Este proceso ocurre incluso antes de que se presente una situación estresante concreta, lo que explica por qué personas fuera del mercado laboral también padecen este malestar.

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Riesgos y consecuencias para la salud

Especialistas destacan que la anticipación del lunes puede activar el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal y aumentar la liberación de cortisol - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El denominado “estrés de los lunes” constituye una respuesta fisiológica sostenida que puede impactar tanto en trabajadores activos como en personas sin empleo. Este fenómeno se manifiesta a través de insomnio, ansiedad, molestias digestivas, cansancio mental y síntomas físicos derivados del estrés.

La investigación difundida en Journal of Affective Disorders destaca que el efecto no depende únicamente de las obligaciones laborales, sino que está profundamente arraigado en la fisiología del estrés a lo largo de la vida.

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