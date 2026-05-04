Wanda Nara y Kennys Palacios juntos en Uruguay después de rumores de pelea: “Me encontré con una amiga”

Tras meses de especulaciones, la empresaria y el ex estilista se mostraron unidos en Uruguay y dejaron un mensaje de buena onda a sus seguidores (RSFotos)

Los rumores sobre la distancia entre Wanda Nara y Kennys Palacios llevan varios meses dando vueltas en el ambiente mediático. La ausencia del estilista en el círculo íntimo de la empresaria no pasó desapercibida para sus seguidores, que notaron el cambio tanto virtualmente como en las apariciones públicas. Mientras que Wanda se mostró acompañada por otros profesionales para sus peinados y looks, Palacios tomó nuevos rumbos laborales. Y en las últimas horas, el reencuentro en Uruguay volvió a encender las redes.

Kennys viajó al país vecino, donde participó en diferentes programas de stream sobre Gran Hermano y aprovechó la ocasión para visitar a Wanda, actualmente abocada al rodaje de la película ¿Quieres ser mi hijo?, junto a Agustín Bernasconi. La empresaria fue la primera en compartir una foto con su exestilista y amigo desde el set de filmación, mostrando que, a pesar de las versiones y el paso del tiempo, el vínculo sigue vigente.

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Poco después, fue el propio Kennys quien sumó su postal con Wanda, acompañada de la frase: “Me encontré con una amiga”. El gesto funcionó como un mensaje directo para sus seguidores, dejando en claro que la amistad entre ambos aún existe y que la empresaria lo recibió en medio de una agenda apretada. Finalizada la visita al set, Kennys continuó con su recorrido por Uruguay, donde sumó apoyos clave para su campaña de repechaje de cara a la vuelta del reality conducido por Santiago del Moro. El proceso de selección arranca el 17 de mayo y el ingreso está previsto para el día 20, por lo que Palacios se mostró más activo que nunca en sus redes.

La primera en postear la foto del reencuentro fue Wanda, quien posó junto a Kennys ante la cámara

El contexto del reencuentro llega después de meses de señales cruzadas y declaraciones que alimentaron el misterio. A mediados de abril, Palacios había hablado con sinceridad en Infama (América), dejando entrever que existió un episodio que alteró el vínculo con Wanda. “A mí, una historia no me hace ni más ni menos amigo de una persona”, manifestó sobre la falta de gestos públicos de la empresaria desde su ingreso al reality. Si bien admitió que mucha gente sigue asociándolo a Wanda, el estilista fue categórico: “Estoy tranquilo porque yo sé lo que pasó entre nosotros”. Así, confirmó que hubo un hecho interno, aún sin detalles, que marcó un antes y un después en la relación.

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El distanciamiento también se hizo visible al hablar sobre la serie vertical que Wanda protagoniza. Kennys reconoció que no fue convocado para el proyecto y se mostró sorprendido por la elección de Lucas Spadafora para interpretar a un peluquero y maquillador. Aunque dejó entrever cierta decepción, aclaró que no hay rencores. “Me encantaría estar en MasterChef”, dijo, dejando la puerta abierta a futuros trabajos juntos y priorizando el profesionalismo sobre las diferencias personales.

"Me encontré con una amiga", escribió Kennys a poco tiempo de su llegada a Uruguay (Instagram)

Sobre su ausencia en la serie, Kennys intentó comprender la decisión: “Yo pienso que ellos creían que yo seguía dentro de la casa de Gran Hermano, una ficción no se hace de un día para el otro”, argumentó, atribuyendo su exclusión a cuestiones de tiempos y agendas en la producción.

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El reencuentro en Uruguay, aunque breve, funcionó como una muestra de que ni los rumores ni las diferencias pasadas lograron romper el vínculo por completo. La visita de Kennys al set de Wanda y las fotos que ambos compartieron dejaron un mensaje conciliador, demostrando que, en el show business, las amistades pueden atravesar crisis, distanciarse y reencontrarse según las vueltas de la vida y el trabajo.

Kennys Palacios mostró su tajante postura al ser consultado por el motivo que quedó afuera de la serie vertical de Wanda Nara (Infama - América)

Mientras Kennys se concentra en su campaña para regresar a Gran Hermano y Wanda continúa con el ritmo intenso de su rodaje, la historia entre ambos suma un nuevo capítulo. El tiempo dirá si este acercamiento es el inicio de una reconciliación más profunda o solo una postal en el camino de dos figuras acostumbradas a los cambios y las luces del espectáculo argentino.

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