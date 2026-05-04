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Dolor en el automovilismo: murió Talía Mansilla, la hija del ex piloto argentino rival de Ayrton Senna, en un trágico accidente

Uno de los hijos de Quique Mansilla, que corrió con la leyenda de la F1, viajaba junto a otros tres acompañantes que también perdieron la vida

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Adrian Mansilla, con mono de carreras rojo, y Talia Mansilla, con vestido estampado, sonríen en un garaje junto a un coche de carreras naranja
Talía Mansilla murió en un trágico accidente

Una noticia sacudió al automovilismo argentino. Es que un choque frontal en la ruta provincial 76, a la altura de Abra de la Ventana en el partido bonaerense de Tornquist, terminó con cuatro muertos y tres heridos. La colisión involucró a un Ford Focus y un Citroën C3, vehículo en el que viajaba Talía Araceli Mansilla, la hija de 29 años de Quique Mansilla, el piloto que fue rival de Ayrton Senna.

Según la cobertura de Noticias Tornquist, el impacto causó que tres personas —Mansilla, María de los Milagros Chirinos (28 años, Caballito) y Laura Camila Díaz Sandoval (26 años, CABA)— murieran en el lugar. Por su parte, la cuarta víctima, Ezequiel Agustín Quaglio (31 años, Caballito), perdió la vida en el Hospital Municipal de Tornquist tras ser trasladado de urgencia.

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Una vez que se conoció que Tati fue una de las involucradas en el trágico accidente, varios periodistas especialistas del deporte motor le enviaron sus condolencias a Mansilla, quien tuvo una larga trayectoria en el automovilismo argentino y, según cuenta la historia, no llegó a la Fórmula 1 por la Guerra de Malvinas en 1982. El otro hijo de Quique, Dorian, también fue piloto de carreras.

Talia Mansilla, un hombre y una mujer rubia posan sonrientes en el agua cristalina con gafas de sol; el cielo azul con nubes blancas se ve al fondo
Talía junto a Quique Mansilla y su mamá durante unas vacaciones

La vida de Enrique se hizo viral hace poco tiempo cuando se estrenó la biopic de Senna en una plataforma de streaming. Allí, el personaje argentino apareció como uno de los primeros grandes rivales que tuvo la leyenda del deporte de Brasil en el automovilismo cuando compartieron la Fórmula Ford Británica. “Ayrton no era más rápido que yo, pero él tenía más experiencia y a su talento le sumó sus mañas. No sabía perder e incluso en una carrera en 1981 casi nos vamos a las piñas. Pero afuera de la pista éramos amigos. Era tímido, pero cuando agarraba confianza, tenía la mejor onda. Salíamos con nuestras parejas, que eran muy amigas. Él en ese momento estaba casado. Después se divorció. La última vez que nos vimos en persona fue en 1989 en Phoenix, donde se corrió el Gran Premio de los Estados Unidos. Igual siempre para Navidad o para nuestros cumpleaños nos hablábamos por teléfono”, le contó Quique a Infobae.

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La carrera deportiva de Mansilla creció de golpe y pasó de ganar un curso de pilotos en el Autódromo de Buenos Aires a correr en Inglaterra en pleno conflicto bélico con el país y ser el piloto a vencer para Senna. En el 82 estuvo a un paso de ganar el Campeonato de la F3 británica, pero un problema de financiamiento lo relegó.

Enrique Quique Mansilla
Ayrton Senna y Enrique Mansilla fueron rivales en la Fórmula Ford Británica (Enrique Mansilla).

“Cuando ocuparon las islas nos congelaron las cuentas bancarias a todos los argentinos. Me dejaban sacar 500 libras por semana, que era un monto importante para vivir, aunque me generaba un problema para pagarle al equipo la atención por carrera. El asunto se complicó cuando desde la Argentina le impidieron a mis patrocinantes enviarme el dinero. Tuve que pedirles que mandaran la plata a un banco en Francia y cada vez que necesitaba guita me tenía que ir un día a París. Ellos no me daban dinero, sino Travelers Cheques, y en lugar de darme uno de 1.000 dólares me daban uno de 20 o 50 y entonces me pasaba el día firmando todo dos veces. Con eso iba al banco mío en Inglaterra, ellos les daban cheques al dueño de mi equipo, Dick Bennetts, y así le pagaban a sus proveedores. Hasta que por los problemas que había en el país ya no recibí más plata, me compliqué mucho. Sin presupuesto recién confirmaba mi presencia un día antes de cada carrera. Por eso perdí el campeonato de la Fórmula 3 Británica”, recordó en diálogo con este medio.

En relación al accidente, que se produjo este domingo a las 7.30 de la mañana, funcionarios municipales y equipos de Defensa Civil coordinaron la asistencia y el restablecimiento parcial del tránsito, interrumpido mientras los peritos realizaban las tareas de remoción y análisis de los vehículos. Entre los heridos se encontraron Alejandro Daniel Prezzi (47 años, conductor del Ford Focus), Griselda Buchanan (47 años, acompañante) y Juan Ignacio Daulerio (28 años, conductor del Citroën C3), quienes fueron derivados al mismo hospital. Desde la policía comunal y autoridades judiciales investigan si la velocidad o las condiciones del camino influyeron en el desenlace.

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