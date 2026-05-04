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Los líderes europeos expresan sorpresa tras el retiro de tropas estadounidenses en Alemania

La reacción de los mandatarios del continente fue de desconcierto ante la reducción anunciada por Trump, al tiempo que se plantea la necesidad de fortalecer la autonomía en materia de defensa dentro de la OTAN

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Soldados conducen un tanque Leopard 2 A6 entre el polvo durante la visita del canciller alemán Friedrich Merz al ejército en la base de la Bundeswehr, el jueves 30 de abril de 2026, en Münster, Alemania. (AP Foto/Markus Schreiber)
Soldados conducen un tanque Leopard 2 A6 entre el polvo durante la visita del canciller alemán Friedrich Merz al ejército en la base de la Bundeswehr, el jueves 30 de abril de 2026, en Münster, Alemania. (AP Foto/Markus Schreiber)

Líderes europeos afirmaron el lunes que la decisión repentina del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a miles de soldados estadounidenses de Alemania los tomó por sorpresa, pero es una nueva señal de que Europa debe ocuparse de su propia seguridad.

El Pentágono anunció la semana pasada que retiraría a unos 5.000 soldados de Alemania, pero Trump dijo a los periodistas el sábado que “vamos a reducir mucho. Y estamos recortando mucho más que 5.000”.

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No ofreció ninguna razón para la medida, que tomó desprevenida a la OTAN, pero su decisión se produjo en medio de una disputa cada vez mayor con el canciller alemán Friedrich Merz por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y por el enojo de Trump ante la reticencia de los aliados europeos a involucrarse en el conflicto en Oriente Medio.

Consultado sobre la decisión de retirar 5.000 soldados de Alemania, el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre afirmó: “Yo no exageraría eso porque creo que esperamos que Europa asuma más el control de su propia seguridad”.

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“No veo esas cifras como dramáticas, pero creo que deben gestionarse de manera armoniosa dentro del marco de la OTAN”, declaró a los periodistas en Ereván, Armenia, donde los líderes europeos celebran una cumbre.

Soldados de pie junto a una alambrada en un día de prensa durante el ejercicio Combined Resolve del Ejército de Estados Unidos en las instalaciones de entrenamiento en el sur de Alemania en Hohenfels. 30 de abril de 2026. REUTERS/Angelika Warmuth
Soldados de pie junto a una alambrada en un día de prensa durante el ejercicio Combined Resolve del Ejército de Estados Unidos en las instalaciones de entrenamiento en el sur de Alemania en Hohenfels. 30 de abril de 2026. REUTERS/Angelika Warmuth

“Se ha hablado durante mucho tiempo de la retirada de tropas estadounidenses de Europa”, comentó la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas. ”Pero, por supuesto, el momento de este anuncio llega como una sorpresa”.

“Creo que muestra que tenemos que reforzar de verdad el pilar europeo en la OTAN”, añadió.

Preguntada sobre si cree que Trump está intentando castigar a Merz, quien dijo que Estados Unidos ha sido humillado por Irán en las conversaciones para poner fin a la guerra, Kallas respondió: “No puedo ver dentro de la cabeza del presidente Trump, así que él tiene que explicarlo por sí mismo”.

Durante el fin de semana, la portavoz de la OTAN Allison Hart indicó que funcionarios de la alianza militar de 32 países “están trabajando con Estados Unidos para entender los detalles de su decisión sobre la postura de fuerzas en Alemania”.

Los aliados europeos y Canadá saben desde poco después de que volvió al cargo el año pasado que Trump retiraría tropas de Europa —de hecho, algunas salieron de Rumania en octubre—, pero funcionarios estadounidenses se habían comprometido a coordinar cualquier medida con sus aliados de la OTAN para evitar crear un vacío de seguridad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue captado este 1 de mayo, al dar un discurso durante un acto con jubilados, en The Villages (Florida, EE.UU.). EFE/Cristóbal Herrera
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue captado este 1 de mayo, al dar un discurso durante un acto con jubilados, en The Villages (Florida, EE.UU.). EFE/Cristóbal Herrera

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, restó importancia a la medida y dijo que “ha habido en este momento decepción del lado de Estados Unidos” por la falta de apoyo europeo a la guerra contra Irán.

Cabe destacar que Francia, España y Reino Unido han rechazado dar a las fuerzas estadounidenses libertad de acción para usar bases en su territorio para atacar a Irán. España les ha negado el uso de su espacio aéreo y de sus bases allí para la guerra.

Pero Rutte, que ha defendido el liderazgo de Trump en la OTAN pese a las críticas del presidente estadounidense a la mayoría de los aliados, sostuvo: “Yo diría que los europeos han recibido un mensaje. Ahora se están asegurando de que se estén implementando todos los acuerdos bilaterales sobre bases”.

Rutte agregó que las naciones europeas “han decidido preposicionar activos, activos clave, cerca de la región para la próxima fase”.

No dio detalles, pero los europeos han insistido en que no ayudarían a patrullar el estrecho de Ormuz, una ruta clave del comercio energético, hasta que termine la guerra.

El estrecho de Ormuz visto en una imagen satelital.
El estrecho de Ormuz visto en una imagen satelital.

“Si Estados Unidos está listo para reabrir Ormuz, eso es estupendo. Eso es lo que hemos estado pidiendo desde el principio”, dijo el presidente francés, Emmanuel Macron. Sin embargo, subrayó que los europeos no están listos para involucrarse en ninguna operación “que no nos parezca clara”.

En otro indicio de fricción con Merz, Trump ha acusado a la Unión Europea de no cumplir con su acuerdo comercial con Estados Unidos y anunció planes para aumentar la próxima semana los aranceles a los automóviles y camiones producidos en el bloque hasta el 25%, una medida que sería particularmente perjudicial para Alemania, un importante fabricante de automóviles.

Sin mencionar a Trump ni a Estados Unidos, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, enumeró recientes acuerdos comerciales que el bloque ha cerrado con Australia e India, y en los que ahora está trabajando con México.

“Con amigos afines, se tienen cadenas de suministro estables y fiables, y Europa tiene la mayor red de acuerdos de libre comercio”, dijo Von der Leyen, que es alemana, a los periodistas.

(con información de AP)

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