Bondi Beach: judíos australianos declararon ante la comisión de investigación sobre antisemitismo que el odio aumentó previo a la masacre

Los abuelos de Matilda, de 10 años, quien murió durante un tiroteo masivo contra una celebración de Hanukkah el domingo, lloran junto al monumento floral en honor a las víctimas del tiroteo en Bondi Beach, Sídney, Australia, el 16 de diciembre de 2025. REUTERS/Jeremy Piper/Foto de archivo

Una amplia investigación australiana que examina el antisemitismo en el país tras una masacre en una celebración de Hanukkah escuchó el lunes a judíos australianos que dijeron que la escalada de odio los ha dejado temerosos y vulnerables.

Quince personas murieron cuando dos hombres armados abrieron fuego durante la celebración en Bondi Beach en diciembre. Sajid y Naveed Akram, padre e hijo, están acusados ​​de perpetrar la masacre con armas que poseían legalmente, en un país con estrictos controles sobre armas de fuego. El ataque, que se produjo tras una ola de crímenes antisemitas en Australia, fue inspirado por el grupo Estado Islámico, según las autoridades.

PUBLICIDAD

El tiroteo masivo motivó la creación de una Comisión Real sobre Antisemitismo y Cohesión Social, la máxima instancia de investigación en Australia, que inició audiencias públicas en Sídney el lunes. Durante las dos semanas de sesiones se examinará la naturaleza y la prevalencia del antisemitismo en las instituciones y la sociedad australianas.

Las próximas audiencias que se celebrarán este año examinarán otros temas antes de que la comisión publique su informe final en diciembre.

PUBLICIDAD

Sheina Gutnick (izquierda), cuyo padre murió en el tiroteo masivo de Bondi Beach, habla con los medios de comunicación tras la primera sesión de la Comisión Real sobre Antisemitismo y Cohesión Social en Sídney, Australia, el 4 de mayo de 2026. REUTERS/Izhar Khan

“El drástico aumento del antisemitismo que hemos presenciado en Australia se ha replicado en otros países occidentales y parece estar claramente vinculado a los acontecimientos en Oriente Medio”, declaró la comisionada Virginia Bell. “Es importante que la gente comprenda la rapidez con la que estos sucesos pueden provocar desagradables muestras de hostilidad hacia los judíos australianos simplemente por ser judíos”.

El ataque en Bondi se produjo tras un aumento de los delitos de odio

Todos los testigos que declararon el lunes eran judíos australianos que relataron sus experiencias de odio; algunos hablaron bajo seudónimos por temor a su seguridad. La hija de una de las víctimas mortales de los atentados de Bondi contó que, un año antes, un hombre la insultó verbalmente mientras llevaba a su bebé en brazos en un centro comercial de Sídney al ver su collar con la Estrella de David.

PUBLICIDAD

“Me sentí conmocionada, expuesta e insegura”, dijo Sheina Gutnick. “Había mucha gente a mi alrededor, pero nadie intervino”.

Su padre, Reuven Morrison, de 62 años, arrojó un ladrillo a uno de los pistoleros que atacaron la concentración en la popular playa de Sídney en diciembre, antes de ser asesinado a tiros. Gutnick dijo que era cautelosa a la hora de asistir a eventos con su familia en lugares públicos o viajar a ciertas zonas de Sídney.

PUBLICIDAD

Alex Ryvchin, codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo de los Judíos Australianos, habla con la prensa a su llegada para prestar declaración en una audiencia de la Comisión Real sobre Antisemitismo y Cohesión Social, en Sídney, Australia, el 4 de mayo de 2026. REUTERS/Izhar Khan

Los judíos australianos declararon el lunes ante el tribunal que los ataques de Bondi se produjeron tras un aumento vertiginoso de los incidentes antisemitas desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas el 7 de octubre de 2023. En el año siguiente, se notificaron más de 2000 episodios al Consejo Ejecutivo de la Comunidad Judía Australiana, que lleva un registro de estas cifras, en comparación con un récord anterior de poco menos de 500 el año anterior.

Judíos australianos relatan agresiones y abusos

También se han reportado casos de escalada de violencia similares en Gran Bretaña y otros países. Sin embargo, la pequeña comunidad judía de Australia se mostró particularmente conmocionada, ya que sus miembros no habían registrado previamente tal cantidad de amenazas graves, según declararon testigos el lunes.

PUBLICIDAD

“Ahora todo el mundo tiene miedo todo el tiempo”, dijo Toby Raphael, vicepresidente de la sinagoga de Newtown en Sídney, que fue vandalizada con esvásticas durante una ola de crímenes antisemitas en la ciudad en 2025.

Raphael comentó que en una ocasión les había dicho a los feligreses que no era necesaria la seguridad en la sinagoga, pero el aumento de los ataques motivados por el odio había cambiado su perspectiva. Añadió que formaba parte de un grupo de padres que velaba por la seguridad de la escuela judía de su hijo, la cual también cuenta con guardias profesionales armados.

PUBLICIDAD

Se escriben mensajes en piedras colocadas para honrar a las familias y las víctimas de un tiroteo masivo mortal durante una celebración judía de Hanukkah en Bondi Beach el 14 de diciembre de 2025, en Sídney, Australia, el 9 de febrero de 2026. REUTERS/Hollie Adams

“¿Por qué los niños tienen que ir a la escuela así?“, dijo Raphael. ”Este es el mundo en el que viven ahora los judíos de Australia y tiene que cambiar".

El antisemitismo en Australia ya estaba cobrando mayor relevancia antes del tiroteo de Bondi debido a una serie de ataques contra escuelas, negocios y lugares de culto judíos. En agosto, el gobierno australiano afirmó que Irán había orquestado al menos dos de los crímenes y rompió relaciones diplomáticas con Teherán.

PUBLICIDAD

Algunos de los que prestaron declaración ante la comisión de investigación el lunes citaron estos episodios cuando dijeron que estaban considerando abandonar Australia o que ya tenían previsto mudarse al extranjero.

Otros relataron haber sido atacados verbal o físicamente, o que multitudes de manifestantes propalestinos llegaron a sus sinagogas. Alex Ryvchin, líder de un grupo judío cuya casa fue incendiada en 2025, afirmó creer que Australia se dirigía hacia la catástrofe tras el ataque a su domicilio y advirtió a los periodistas que alguien moriría.

PUBLICIDAD

Un hombre lee homenajes en memoria de las víctimas del tiroteo del 14 de diciembre en Bondi Beach, en el Bondi Pavilion de Sídney, el 22 de enero de 2026, como parte del día nacional de duelo. Los australianos encenderán velas y guardarán silencio el 22 de enero, día nacional de duelo por las 15 personas asesinadas por hombres armados que abrieron fuego durante una festividad judía en Bondi Beach. (Foto de Steven Markham / AFP)

“Esto ocurrió en enero, y en diciembre tuvo lugar una masacre espantosa que nos ha transformado para siempre”, declaró en la audiencia del lunes.

Las audiencias se celebran tras un informe que insta a la reforma de las armas

La masacre conmocionó a Australia, donde los delitos graves con armas de fuego han sido poco frecuentes desde que se endurecieron los controles tras un tiroteo masivo en Tasmania hace 30 años. Los gobiernos federal y estatales de Australia están considerando nuevas reformas.

Un informe provisional de la Comisión Real, publicado en abril, que examinó la capacidad de las fuerzas del orden y los servicios de seguridad australianos para responder a los delitos antisemitas, recomendó que los líderes de Australia priorizaran la promulgación de leyes de armas coherentes a nivel nacional y un programa de recompra de armas.

Sajid Akram fue abatido a tiros por la policía en el lugar del crimen. Era un tirador con licencia y poseía legalmente las armas utilizadas.

Su hijo resultó herido, pero sobrevivió. Naveed Akram ha sido acusado de cometer un acto terrorista, 15 cargos de asesinato y 40 cargos de intento de asesinato. Aún no se ha declarado culpable ni inocente.

(con información de AP)