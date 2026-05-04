Malestar en el Real Madrid por las vacaciones de Kylian Mbappé mientras se recupera de su lesión: “Está pensando en el Mundial”

Las vacaciones de Mbappé dieron de qué hablar en España

La figura de Kylian Mbappé atraviesa un momento tenso en el Real Madrid. La reciente ausencia del delantero francés por lesión ha generado un notable malestar, no solo en el club, sino también en la afición y entre algunos integrantes del vestuario. El motivo principal es la polémica provocada por los viajes personales de Mbappé a Italia y París mientras se encontraba en proceso de recuperación.

Durante la última semana, Mundo Deportivo, As y otros medios europeos como RMC Sport (Francia) informaron que Mbappé optó por pasar parte de su periodo de baja en Cagliari, acompañado por la actriz Ester Expósito. El episodio no ha pasado inadvertido. En palabras recogidas por el sitio catalán, el club autorizó los desplazamientos del futbolista, pero en la interna del club no comprenden que “prácticamente hayan sido retransmitidos en directo”.

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“Eso ha molestado en los despachos de Valdebebas porque consideran que Mbappé debería haber tenido más cuidado a la hora de vigilar su exposición pública en esos viajes, especialmente el que realizó a Cagliari”, publicó el medio español. El club teme que la repercusión pública de esos viajes afecte la imagen institucional. Hay que recordar que el atacante sufrió una molestia muscular en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda en el partido ante Betis y se estima que no volverá a jugar en lo que resta de la campaña para recuperarse de cara a la Copa del Mundo.

El propio entrenador, Álvaro Arbeloa, fue consultado al respecto tras el encuentro que el Real Madrid superó 2-0 al Espanyol. El DT merengue intentó rebajar la tensión: “Toda la planificación de los lesionados está supervisada y a cargo de los servicios médicos del Real Madrid, que son quienes controlan cuándo se debe ir a Valdebebas y cuándo no”. Sin embargo, no evitó referirse a la libertad de los jugadores: “A partir de ahí, cada uno hace lo que considera oportuno en su tiempo libre; yo ahí no puedo entrar”, explicó el técnico a la prensa.

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Kylian Mbappé disfruta de unas vacaciones con Ester Espósito mientras su equipo cierra la temporada

Sobre la polémica por el nivel de compromiso de algunos jugadores, Arbeloa fue claro: “No dudo del compromiso de ninguno de mis jugadores, creo que todos saben lo importante que son estos partidos para nosotros. Como que entienden lo que representan, dónde están y lo importante que es. Y la suerte que tienen todos, que tenemos todos de estar en el Real Madrid”. El entrenador añadió una frase que resonó en el vestuario: “Somos un club que, por suerte, no ha existido, no existe, ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid”.

La situación de Mbappé se ha visto amplificada por el impacto de las imágenes que circularon en redes sociales y prensa italiana. El sábado, fotografías del delantero junto a Ester Expósito en Cerdeña se difundieron ampliamente, según informó RMC Sports de Francia. Mientras tanto, el Real Madrid se prepara para un partido clave en La Liga cuando el próximo fin de semana se midan ante el Barcelona por el Clásico español.

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La polémica se intensificó por la proximidad de los partidos decisivos y la ausencia de Mbappé en los entrenamientos, lo que llevó a que parte de la hinchada interpretara que el delantero “ya ha dado por finalizada la temporada y está pensando en el Mundial y no en el Real Madrid”, recogió Mundo Deportivo. El debate sobre su implicación contrastó con el protagonismo de Vinicius Jr., quien marcó los dos goles en la victoria frente al Espanyol.

Mbappé se encuentra recuperándose de una lesión

Consultado sobre el rendimiento del brasileño, Arbeloa respondió: “Ha vuelto a hacer un partidazo, metiendo dos golazos y siendo el líder en la parcela ofensiva del equipo. Una amenaza total cada vez que coge el balón, muy agresivo e inteligente. Como siempre digo, muy valiente, constante… le he reservado un poco porque no quería jugármela a que no estuviese en el Clásico”.

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La posibilidad del regreso de Mbappé para el próximo Clásico sigue en duda. Arbeloa admitió tras el triunfo ante el Espanyol que “tras las pruebas de la semana pasada, pensábamos que su baja sería algo más prolongada, pero veremos cómo evoluciona”.

Más allá de los comentarios sobre sus salidas fuera del club, hay que remarcar que el astro de la selección de Francia tuvo una gran temporada en números: suma 41 goles en 41 partidos. La evolución de su lesión determinará si podrá reaparecer antes de que termine la campaña 2025-2026. Mientras tanto, la controversia sobre su actitud fuera del campo y su compromiso con el club mantiene abierto el debate en el mundo madridista.

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Mbappé fue visto con Ester Espósito de vacaciones