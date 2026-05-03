La isla mediterránea de moda: una ciudad amurallada declarada Patrimonio de la Humanidad y aguas cristalinas entre rocas

Vista aérea de la ciudad de La Valeta, en Malta. / Imagen de archivo

¿El Caribe en Europa? Hay quien dirá que son las islas griegas, quien optará por apuntar hacia destinos croatas como Dubrovnik o quien señalará Chipre. Otra alternativa es la isla de Malta, consolidada últimamente como el destino europeo preferido para el verano, según ha recogido El Periódico. Este enclave destaca por su entorno costero de aguas cristalinas y por ofrecer una experiencia que combina la visita a ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad con la posibilidad de bañarse en calas recónditas el mismo día.

El carácter más singular del archipiélago maltés reside en su composición: pequeñas islas al sur de Sicilia donde sobresale la ciudad amurallada de La Valeta, inscrita como Patrimonio de la Humanidad; y una claridad excepcional de su mar, que en zonas como el Blue Lagoon alcanza una transparencia turquesa única. Estas características, sumadas a la variedad de enclaves históricos y naturales, convierten a Malta y sus alrededores en destino ideal para quienes buscan alternar cultura y ocio al aire libre durante la temporada estival.

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Las dos capitales que ha tenido Malta se caracterizan por un entramado de calles pintorescas

La capital, La Valeta, figura como el mejor punto de partida para cualquier viajero. Fundada por la Orden de San Juan tras el Gran Asedio de 1565, su trazado urbano, dominado por murallas y una estratégica posición sobre el mar, refleja la prioridad histórica de la defensa. Los principales hitos monumentales incluyen la Concatedral de San Juan, el Fuerte de San Telmo y el Palacio del Gran Maestre. Estas visitas resultan accesibles incluso en recorridos a pie, si bien las pendientes y las calles estrechas, recorridas por balcones pintados, demandan cierto esfuerzo físico.

La antigua capital, Mdina, conocida como la “Ciudad Silenciosa”, constituye otro enclave imprescindible con su entramado de calles y sus panorámicas, situándose junto a la localidad de Rabat, donde destacan las catacumbas. Por su parte, el Blue Lagoon en Comino representa el espejo de agua más fotografiado del archipiélago. Su acceso, generalmente en barco, condiciona la experiencia ya que las horas centrales del día tienden a concentrar una gran afluencia de visitantes.

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En el extremo opuesto, Golden Bay aparece entre las escasas playas de arena, con un ambiente más abierto y mayor disponibilidad de espacio para permanecer durante varias horas. No obstante, la fisonomía de Malta se caracteriza principalmente por zonas rocosas, acantilados y calas de tamaño reducido, donde el baño es posible y el número de personas suele ser menor en comparación con los puntos turísticos más populares.

El patrimonio histórico de Mdina no deja indiferente a los visitantes. / Imagen de archivo

Cómo recorrer la isla de Malta: comenzar en La Valeta para terminar en las turquesas aguas de Blue Lagoon

Dividir la visita en varias zonas constituye una estrategia eficaz, detalla El Periódico. Un primer día dedicado a La Valeta y su entorno ofrece una visión inicial del carácter insular. Posteriormente, el desplazamiento en barco hacia las Tres Ciudades —Vittoriosa, Senglea y Cospicua— permite acceder a barrios con menos tránsito y de gran relevancia histórica para comprender el pasado marítimo de Malta.

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El norte de la isla concentra la mayor parte de áreas propicias para el baño, incluyendo Golden Bay, configurando así una segunda jornada enfocada en el disfrute costero. Para el tercer día, la excursión a Comino y Blue Lagoon es la más frecuente, aunque se recomienda ajustar los horarios con el objetivo de reducir el impacto de las aglomeraciones. La llegada a estos puntos antes de las 9:00 o a última hora de la tarde, frente a las franjas más concurridas en torno al mediodía, puede modificar por completo la experiencia del visitante.

Para quienes dispongan de un día adicional, Gozo supone una prolongación de la estancia hacia terrenos de menor densidad turística, con atractivos como la Ciudadela de Victoria y enclaves costeros como Dwejra Bay. La combinación de estos alrededores rurales con los paisajes abiertos añade variedad al itinerario, en contraste con el entorno urbanístico y monumental de la isla principal.

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El puerto de La Valeta, en Malta, es una explosión de color. / Imagen de archivo

Lo que los datos prácticos muestran sobre las mejores fechas y opciones de transporte

La época del año y los horarios elegidos condicionan de forma significativa la estancia. Los meses de junio a septiembre garantizan temperaturas elevadas y mar en calma, pero coinciden con la máxima afluencia de turistas. Alternativamente, los meses de mayo y octubre posibilitan disfrutar de clima cálido y menor saturación. El Periódico ha advertido que Malta es un destino muy expuesto al turismo en temporada alta. Por elllo, se recomienda evitar los periodos de mayor concentración si se prefiere una experiencia más tranquila.

En cuanto a la movilidad, la extensión reducida de la isla no elimina la posibilidad de retrasos en transporte público, especialmente en horas punta. Para los desplazamientos entre zonas distantes, la opción de alquilar un coche o contratar traslados organizados se revela como la más eficiente. No obstante, la mayoría de trayectos urbanos pueden realizarse a pie, sobre todo en las ciudades amuralladas como La Valeta o Mdina.

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La isla europea paradisíaca que cobrará 3 euros a los turistas por hacer sus senderos.

Finalmente, conviene tomar en cuenta la composición rocosa de la mayor parte del litoral, ya que las playas de arena resultan menos frecuentes que los accesos desde acantilados. La previsión de los horarios y la elección de destinos menos concurridos dentro del archipiélago permiten ajustar las expectativas y optimizar la visita.