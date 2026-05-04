Relax, playa y amigos de cuatro patas: las mini vacaciones de Eleonora Wexler al lado del mar

Eleonora Wexler decidió alejarse del bullicio de su vida diaria y se retiró junto a sus queridas mascotas a la Costa (Instagram)

Eleonora Wexler eligió Mar de las Pampas como escenario para una escapada de relax junto a sus dos perros, en busca de tranquilidad y conexión con la naturaleza. En medio de su agenda profesional, la actriz se tomó unos días para disfrutar de la costa atlántica y compartió cada momento a través de un mini álbum digital en sus redes sociales, bajo la frase: “Las más lindas y mágicas escapadas”.

A lo largo de varias postales, Eleonora mostró distintos momentos de su estadía. Una de las fotos la retrató sentada en la arena, con lentes de sol, una campera verde y pantalón ancho, contemplando el mar bajo un cielo despejado. A su lado, inseparables, sus dos perros: uno de pelaje blanco y otro de pelaje negro y blanco, que la acompañan en cada plano y aportan a la escena una cuota de ternura y complicidad. El océano de fondo, el brillo del sol y la expresión relajada de la actriz resumen el espíritu de la escapada.

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Otra de las imágenes la mostró en un banco de madera junto a un fogón, rodeada de vegetación y arena, mientras los perros descansan cerca. La naturalidad y el clima soleado se repiten en cada foto, reflejando el disfrute de los pequeños placeres: el aire libre, la compañía de sus mascotas y la calma del entorno. El deck de una casa, el sector de piscina y el contraste entre el azul del agua y el cielo refuerzan la sensación de desconexión y bienestar que atraviesa toda la serie de instantáneas.

Eleonora Wexler decidió alejarse del bullicio de su vida diaria y se retiró junto a sus queridas mascotas a la Costa (Instagram)

Caminatas, sol y naturaleza: la actriz disfrutó jornadas de relax junto a sus perros

La actriz optó por disfrutar el aire libre junto a sus dos mascotas y lo retrató ante la cámara

Wexler también compartió un momento gastronómico con una imagen de un plato de pescado al horno acompañado de vegetales. El registro transmite la idea de una comida simple y saludable, sumando un detalle más a la atmósfera de cuidado personal y armonía con el entorno que caracteriza sus días en la costa. La combinación de sabores frescos y el placer de cocinar lejos de la rutina cotidiana completan la experiencia, mostrando la importancia de los pequeños rituales en un viaje de descanso.

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Las reacciones no se hicieron esperar y la sección de comentarios se llenó de mensajes de cariño y admiración por parte de sus seguidores. “Hermosa, Eleo”; “Qué hermoso lugar”; “Merecidas mini vacaciones con la más hermosa y tierna compañía de cuatro patas”; “Feliz descanso, reina”, fueron solo algunos de los mensajes destacados, que resaltaron tanto el entorno elegido como la elección de viajar junto a sus perros.

Eleonora posando al borde de una piscina, a tan solo unos metros del mar

Paseos al sol y relax en Mar de las Pampas: la actriz compartió momentos de calma junto al mar

La elección de un destino tranquilo y el registro de las actividades cotidianas, desde el desayuno hasta el atardecer, abrieron paso a la búsqueda de equilibrio y bienestar en medio de una agenda que suele estar marcada por compromisos laborales. Para Wexler, el mejor plan es aquel que combina naturaleza, tiempo propio y la compañía fiel de sus perros, una fórmula que sus seguidores no dudaron en aplaudir.

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Sin grandes lujos ni escenarios artificiales, la escapada de Wexler a Mar de las Pampas se definió por el valor de los pequeños placeres: el sol en la cara, el ruido del mar, la comida casera y los paseos en buena compañía. Un álbum de fotos espontáneo y genuino, que transmite la calma de los días de descanso y la felicidad de quienes encuentran en la naturaleza y las mascotas su mejor refugio.

Entre la arena y el mar, Eleonora eligió la mejor compañía para desconectarse del ritmo cotidiano

La actriz aprovechó para deleitar su paladar con platos gastronómicos de la zona (Instagram)

Así, la actriz volvió a demostrar su predilección por los destinos apacibles y las aventuras simples, donde la conexión con el entorno y los afectos se convierten en los verdaderos protagonistas. Un viaje que, más allá de las imágenes, deja en evidencia la importancia de detenerse, respirar y disfrutar de lo esencial, en una pausa renovadora antes de volver a la rutina.

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