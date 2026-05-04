Salud

Brote de hantavirus en un crucero: cómo pudo ocurrir el contagio

En Infobae al Amanecer, el médico cardiólogo Jorge Tartaglione dio detalles sobre la situación en la nave que partió de Ushuaia rumbo a Islas Canarias, en la que tres personas fallecieron y se reportaron al menos otros tres afectados

Guardar
Al menos tres muertos por un brote de hantavirus en un crucero

En una entrevista exclusiva en Infobae al Amanecer, el cardiólogo Jorge Tartaglione brindó detalles sobre el brote de hantavirus que provocó tres muertes en un crucero que zarpó desde Ushuaia, Argentina con destino final en las Islas Canarias, España.

La nave MV Hondius traslada cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes a bordo y se encuentra ahora en la zona de Cabo Verde, en África, según la última información de la empresa operadora.

PUBLICIDAD

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

En dialogo con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Tartaglione resaltó la gravedad de la situación: “No es nuevo para la Argentina. Ya en 2018 hubo un brote en Bariloche con fallecimientos”.

El especialista recordó que el hantavirus es una enfermedad viral transmitida por roedores, en particular el ratón colilargo, y explicó: “El virus se transmite a través de las secreciones del ratón, por saliva, orina y materia fecal, y queda en el aire, donde puede ser aspirado”.

PUBLICIDAD

Brote de hantavirus en el crucero y su impacto para la región

Vista lateral del barco Hondius de Oceanwide Expeditions en aguas árticas azules, con montañas cubiertas de nieve y hielo en el fondo. Pequeñas embarcaciones rodean el barco
El barco Hondius de Oceanwide Expeditions emprende una travesía por el Atlántico, desde Ushuaia hasta Islas Canarias

El brote de hantavirus en un crucero en el Atlántico, que causó la muerte de tres personas, incluidos un matrimonio de ancianos, y dejó al menos tres infectados, puso en alerta a las autoridades sanitarias internacionales y argentinas.

El crucero MV Hondius, con alrededor de 170 pasajeros, partió desde Ushuaia y se encuentra actualmente frente a la costa de Cabo Verde, según precisó la empresa operadora Oceanwide Expedition.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que uno de los pacientes permanece internado en cuidados intensivos en Sudáfrica y que se investiga la presencia de más casos.

“Es increíble que un crucero saliendo de Ushuaia haya transmitido esta enfermedad viral”, señaló Tartaglione. La variante Andes, propia de la Patagonia, “es la única cepa que se transmite de humano a humano. En un espacio cerrado como un barco, la probabilidad de contagio es muchísimo mayor”.

Cómo pudo originarse el brote de Hantavirus

jorge Targaglione - Cardiologo
“El virus se transmite a través de las secreciones del ratón, por saliva, orina y materia fecal, y queda en el aire, donde puede ser aspirado", explicó el doctro Targaglione

Consultado sobre cómo pudo originarse el brote a bordo, Tartaglione precisó: “Puede haberse subido el ratón en el puerto, o puede haberse subido una persona previamente infectada con la cepa Andes y transmitirla a otros pasajeros”.

La empresa Oceanwide Expeditions informó que las autoridades de Países Bajos coordinan la repatriación de dos enfermos, mientras que en el barco continúan otras personas con síntomas bajo asistencia de Cabo Verde, que aún no autorizó el desembarco.

La sección europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este lunes que está actuando con urgencia para apoyar la respuesta al brote de hantavirus que ha ocurrido a bordo del crucero en el Atlántico, y aseguró que no hay motivo de alarma ni riesgo para la población en general.

Hantavirus en la Patagonia argentina y cómo prevenir

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este domingo en un comunicado que al menos seis personas se vieron afectadas por el posible brote de hantavirus: tres muertos y tres enfermos ( SAREM)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este domingo en un comunicado que al menos seis personas se vieron afectadas por el posible brote de hantavirus: tres muertos y tres enfermos ( SAREM)

Tartaglione remarcó que en la Argentina existe una alerta sanitaria activa por el aumento de casos y muertes por hantavirus, en especial en zonas del sur y rurales: “Es preocupante para la gente que está en el sur en la zona donde existe el ratón colilargo. No lo extiendo al resto del país porque sería generar una alarma que no existe”.

En la Ciudad de Buenos Aires, el médico aportó un dato clave: “Hay 30 ratas por persona en Capital Federal”. Aunque aclaró que en la capital no hay hantavirus, advirtió sobre la cantidad de enfermedades que transmiten los roedores: “La orina y la materia fecal de la rata transmiten enfermedades como la leptospirosis”.

Sobre la prevención, enfatizó: “No hay vacuna contra el hantavirus. La prevención es muy simple: ventilación, tapar orificios para que no entren ratas, limpiar con lavandina después de una inundación”. Tartaglione aconsejó ventilar los galpones o depósitos antes de ingresar y limpiar todos los objetos que hayan podido estar en contacto con roedores.

Consultado sobre la gravedad de la situación para quienes permanecen en el crucero, Tartaglione recomendó: “Hay que estar alerta a los primeros síntomas. Si yo estuviera arriba del barco, lo primero es consultar ante un cuadro gripal que evoluciona rápido, porque puede pasar de fiebre y tos a un estado grave en pocas horas”.

En la entrevista, Tartaglione aprovechó para hacer un llamado a la conciencia sobre la vacunación en la Argentina: “Hay una caída enorme de la vacunación, no por los antivacunas, sino porque la gente no percibe el riesgo de ciertas enfermedades. El 50 % de los chicos no cumple la segunda dosis”. Advirtió que enfermedades como la tos convulsa, la hepatitis B y la gripe pueden evitarse con el plan de vacunación gratuito y obligatorio.

Entrevista completa sobre hantavirus en el crucero

jorge Targaglione - Cardiologo

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae

Temas Relacionados

Infobae en VivoInfobae al AmanecerHantavirusCruceroúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué el estrés laboral puede provocar dolores de cabeza y cómo reducirlos, según una neuróloga

Un informe realizado por The Washington Post detalló de qué manera la activación sostenida del sistema nervioso, la alteración del sueño y la tensión muscular influyen en la aparición de cefaleas, y describió medidas cotidianas para aliviar sus efectos sin recurrir únicamente a tratamientos médicos

Por qué el estrés laboral puede provocar dolores de cabeza y cómo reducirlos, según una neuróloga

Lo que se debe saber antes de tomar creatina: beneficios y advertencias

Una médica especialista en neurología explica cómo actúa este suplemento, qué efectos tiene sobre el rendimiento físico y cognitivo, y quiénes deben evitarlo

Lo que se debe saber antes de tomar creatina: beneficios y advertencias

Omega-3 antes de entrenar: el hábito que puede potenciar tu rendimiento físico y acelerar la recuperación

Especialistas sugieren una rutina alimentaria que maximiza el desempeño corporal, fomenta la agilidad mental y apoya el bienestar articular después del esfuerzo

Omega-3 antes de entrenar: el hábito que puede potenciar tu rendimiento físico y acelerar la recuperación

Cuáles son los beneficios inesperados de limitar el acceso a las redes sociales diariamente, según expertos

El alejamiento temporal de dispositivos facilita el retorno a actividades que requieren concentración prolongada e incrementan el bienestar emocional y cognitivo tanto en jóvenes como en adultos

Cuáles son los beneficios inesperados de limitar el acceso a las redes sociales diariamente, según expertos

Despertarse con dolor de garganta: qué lo provoca y cuándo conviene prestarle atención, según especialistas

Desde el aire seco hasta infecciones leves, las causas pueden ser más comunes de lo que parece y no siempre requieren alarma

Despertarse con dolor de garganta: qué lo provoca y cuándo conviene prestarle atención, según especialistas
DEPORTES
Malestar en el Real Madrid por las vacaciones de Kylian Mbappé mientras se recupera de su lesión: “Está pensando en el Mundial”

Malestar en el Real Madrid por las vacaciones de Kylian Mbappé mientras se recupera de su lesión: “Está pensando en el Mundial”

Las repercusiones en los medios del mundo tras la actuación de Franco Colapinto en el GP de Miami de F1: “Un piloto diferente”

El método poco conocido de James Milner para mantenerse en la cima del fútbol inglés durante décadas

El futbolista que renunció a jugar un Mundial para luchar por la independencia de Argelia: “Llevábamos a cabo una causa”

Ruggeri-Saccardi y el relato detrás de uno de los choques más épicos de la historia del fútbol argentino: “Nos rompimos la cabeza”

TELESHOW
Relax, playa y amigos de cuatro patas: las mini vacaciones de Eleonora Wexler al lado del mar

Relax, playa y amigos de cuatro patas: las mini vacaciones de Eleonora Wexler al lado del mar

Mirtha Legrand volvió al clásico té de los domingos con amigos en su casa: la foto del reencuentro

Gladys La Bomba Tucumana y Zunino cada vez más cerca en Gran hermano: “Sin maquillaje sos relinda”

La violenta reacción de Nazareno con Pincoya en Gran Hermano: “No te confundas conmigo, yo no soy como estos giles”

La pelea de Gladys La Bomba Tucumana con Luana Fernández en Gran Hermano: “Yo no vine para acostarme con nadie”

INFOBAE AMÉRICA

Maimónides, filósofo hispanojudío: “El que engaña con su lengua no dudará en hacerlo también con su pluma”

Maimónides, filósofo hispanojudío: “El que engaña con su lengua no dudará en hacerlo también con su pluma”

EN VIVO: Estados Unidos quiere garantizar el paso por Ormuz mientras Irán mantiene el bloqueo y amenaza con ataques

Yamandú Orsi visitó el portaaviones USS Nimitz invitado por el embajador de Estados Unidos

El futbolista que renunció a jugar un Mundial para luchar por la independencia de Argelia: “Llevábamos a cabo una causa”

El régimen de Irán amenazó con atacar a “cualquier fuerza armada extranjera” que intente acercarse o entrar al estrecho de Ormuz