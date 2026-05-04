Brote de hantavirus en un crucero: cómo pudo ocurrir el contagio

Al menos tres muertos por un brote de hantavirus en un crucero

En una entrevista exclusiva en Infobae al Amanecer, el cardiólogo Jorge Tartaglione brindó detalles sobre el brote de hantavirus que provocó tres muertes en un crucero que zarpó desde Ushuaia, Argentina con destino final en las Islas Canarias, España.

La nave MV Hondius traslada cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes a bordo y se encuentra ahora en la zona de Cabo Verde, en África, según la última información de la empresa operadora.

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En dialogo con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Tartaglione resaltó la gravedad de la situación: “No es nuevo para la Argentina. Ya en 2018 hubo un brote en Bariloche con fallecimientos”.

El especialista recordó que el hantavirus es una enfermedad viral transmitida por roedores, en particular el ratón colilargo, y explicó: “El virus se transmite a través de las secreciones del ratón, por saliva, orina y materia fecal, y queda en el aire, donde puede ser aspirado”.

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Brote de hantavirus en el crucero y su impacto para la región

El barco Hondius de Oceanwide Expeditions emprende una travesía por el Atlántico, desde Ushuaia hasta Islas Canarias

El brote de hantavirus en un crucero en el Atlántico, que causó la muerte de tres personas, incluidos un matrimonio de ancianos, y dejó al menos tres infectados, puso en alerta a las autoridades sanitarias internacionales y argentinas.

El crucero MV Hondius, con alrededor de 170 pasajeros, partió desde Ushuaia y se encuentra actualmente frente a la costa de Cabo Verde, según precisó la empresa operadora Oceanwide Expedition.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que uno de los pacientes permanece internado en cuidados intensivos en Sudáfrica y que se investiga la presencia de más casos.

“Es increíble que un crucero saliendo de Ushuaia haya transmitido esta enfermedad viral”, señaló Tartaglione. La variante Andes, propia de la Patagonia, “es la única cepa que se transmite de humano a humano. En un espacio cerrado como un barco, la probabilidad de contagio es muchísimo mayor”.

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Cómo pudo originarse el brote de Hantavirus

“El virus se transmite a través de las secreciones del ratón, por saliva, orina y materia fecal, y queda en el aire, donde puede ser aspirado", explicó el doctro Targaglione

Consultado sobre cómo pudo originarse el brote a bordo, Tartaglione precisó: “Puede haberse subido el ratón en el puerto, o puede haberse subido una persona previamente infectada con la cepa Andes y transmitirla a otros pasajeros”.

La empresa Oceanwide Expeditions informó que las autoridades de Países Bajos coordinan la repatriación de dos enfermos, mientras que en el barco continúan otras personas con síntomas bajo asistencia de Cabo Verde, que aún no autorizó el desembarco.

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La sección europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este lunes que está actuando con urgencia para apoyar la respuesta al brote de hantavirus que ha ocurrido a bordo del crucero en el Atlántico, y aseguró que no hay motivo de alarma ni riesgo para la población en general.

Hantavirus en la Patagonia argentina y cómo prevenir

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este domingo en un comunicado que al menos seis personas se vieron afectadas por el posible brote de hantavirus: tres muertos y tres enfermos ( SAREM)

Tartaglione remarcó que en la Argentina existe una alerta sanitaria activa por el aumento de casos y muertes por hantavirus, en especial en zonas del sur y rurales: “Es preocupante para la gente que está en el sur en la zona donde existe el ratón colilargo. No lo extiendo al resto del país porque sería generar una alarma que no existe”.

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En la Ciudad de Buenos Aires, el médico aportó un dato clave: “Hay 30 ratas por persona en Capital Federal”. Aunque aclaró que en la capital no hay hantavirus, advirtió sobre la cantidad de enfermedades que transmiten los roedores: “La orina y la materia fecal de la rata transmiten enfermedades como la leptospirosis”.

Sobre la prevención, enfatizó: “No hay vacuna contra el hantavirus. La prevención es muy simple: ventilación, tapar orificios para que no entren ratas, limpiar con lavandina después de una inundación”. Tartaglione aconsejó ventilar los galpones o depósitos antes de ingresar y limpiar todos los objetos que hayan podido estar en contacto con roedores.

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Consultado sobre la gravedad de la situación para quienes permanecen en el crucero, Tartaglione recomendó: “Hay que estar alerta a los primeros síntomas. Si yo estuviera arriba del barco, lo primero es consultar ante un cuadro gripal que evoluciona rápido, porque puede pasar de fiebre y tos a un estado grave en pocas horas”.

En la entrevista, Tartaglione aprovechó para hacer un llamado a la conciencia sobre la vacunación en la Argentina: “Hay una caída enorme de la vacunación, no por los antivacunas, sino porque la gente no percibe el riesgo de ciertas enfermedades. El 50 % de los chicos no cumple la segunda dosis”. Advirtió que enfermedades como la tos convulsa, la hepatitis B y la gripe pueden evitarse con el plan de vacunación gratuito y obligatorio.

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Entrevista completa sobre hantavirus en el crucero

jorge Targaglione - Cardiologo

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