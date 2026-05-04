El Salvador

El 79.4% de los salvadoreños que envían remesas desde Estados Unidos tiene entre 28 y 57 años, según el Banco Central de Reserva

El perfil del remitente salvadoreño destaca una edad promedio de 44 años, predominio de adultos en plena etapa productiva y una concentración geográfica principalmente en California, Texas y Maryland

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Remesas El Salvador
El 79,4% de los salvadoreños que envían remesas desde Estados Unidos tiene entre 28 y 57 años, con una edad promedio de 44 años. (Imagen IA)

El 79.4% de los salvadoreños que envían remesas desde Estados Unidos pertenece al rango de 28 a 57 años, según la octava encuesta de población salvadoreña en ese país realizada por el Banco Central de Reserva (BCR).

Este grupo, formado por adultos en edad productiva, tiene una edad promedio de 44 años. La mayor parte de quienes realizan envíos se concentra entre los 38 y 57 años, sin grandes diferencias entre hombres y mujeres, y solo una minoría corresponde a jóvenes o personas mayores de 68 años.

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Respecto a la educación, la mayoría de los remitentes finalizó sus estudios únicamente en El Salvador (71.7%), mientras que casi una cuarta parte completó formación en ambos países.

Son escasos los casos de estudios exclusivos en Estados Unidos. El promedio de escolaridad se sitúa en 9.2 años, apenas por debajo de la media nacional. Entre los remitentes, solo el 9.5% de los hombres y el 11.1% de las mujeres alcanzaron estudios universitarios.

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Predominan los niveles de secundaria o bachillerato, y es reducido el porcentaje con formación técnica o superior.

Una mujer sonriente recibe billetes de dólar estadounidense de una cajera de banco detrás de una ventanilla, con banderas de EE. UU. y El Salvador en la pared.
California es el principal destino de salvadoreños remitentes, concentrando al 31,5% y generando el 32,6% de las remesas enviadas a El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución geográfica de los remitentes muestra una fuerte concentración: el 83% reside en solo diez estados de Estados Unidos. California encabeza el listado, albergando al 31.5% de quienes envían remesas y generando el 32.6% del dinero transferido.

Le siguen Texas, Maryland, Nueva York, Virginia, Massachusetts, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Georgia y Florida. El resto se encuentra disperso por el país.

En promedio, cada remitente sostiene a 1.8 personas dependientes en Estados Unidos. El 26.5% no tiene dependientes a su cargo en ese territorio, mientras que la mayoría mantiene uno o dos: el 20.1% tiene una persona a su cargo y el 21.5% respalda a dos.

Solo una minoría sostiene a tres o más. El monto mensual enviado varía según el número de dependientes: quienes no tienen ninguno envían en promedio USD 437.4, mientras que quienes tienen uno o dos dependientes transfieren entre USD 378.7 y USD 414.0 al mes. Estas cifras solo consideran dependientes en Estados Unidos.

Remesas superan los USD 2,435 millones en El Salvador en el primer trimestre de 2026

En el primer trimestre de 2026, El Salvador marcó un nuevo récord en ingresos por remesas familiares, superando los USD 2,435 millones, de acuerdo con datos del BCR.

Solo en marzo, las transferencias sumaron USD 910.81 millones, lo que significó un incremento superior a USD 47 millones respecto al mismo mes de 2025, cuando la cifra fue de USD 863.05 millones. El crecimiento acumulado del trimestre alcanzó el 7.3% comparado con el año anterior.

El flujo mensual de remesas varió durante el periodo analizado, con montos entre USD 759.45 millones en enero de 2026 y un pico de USD 961.12 millones en diciembre de 2025.

Entre enero y marzo de 2026, el monto recibido fue USD 165.9 millones mayor que el registrado en el primer trimestre de 2025, cuando totalizó USD 2,269.69 millones.

Infografía en fondo oscuro muestra datos de remesas en El Salvador, con gráficos de barras y líneas, un teléfono móvil y símbolos de dólar.
Infografía detalla la evolución mensual de remesas familiares en El Salvador de marzo 2025 a marzo 2026, destacando el incremento del 5.5% en marzo 2026, según el Banco Central de Reserva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas transferencias, enviadas principalmente desde Estados Unidos, representan el 24% del producto interno bruto de El Salvador y se mantienen como la principal fuente de divisas para el país, superando exportaciones, inversión extranjera y turismo internacional.

El BCR destaca que las remesas siguen siendo un soporte clave para la economía nacional, brindando liquidez y seguridad económica a miles de familias salvadoreñas.

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