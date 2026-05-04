Mercados: la escalada en la guerra en Irán presiona a una nueva suba del petróleo y rebotan los ADR argentinos

Los negocios financieros internacionales se mueven con cautela.

Las bolsas estadounidenses muestran cierto nerviosismo este lunes, ya que la preocupación por una escalada en la guerra con Irán eclipsó el optimismo generado por el fuerte crecimiento de las ganancias trimestrales.

A las 11:20 horas, el promedio industrial Dow Jones cae un 0,4%, mientras que el S&P 500 retrocede un 0,1%. Por su parte, el Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, se mantuvo prácticamente sin cambios tras el buen cierre de la semana pasada por parte de las acciones de Wall Street.

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Los mercados de EEUU, que transitaron niveles récord, perdieron la inercia positiva tras los informes de que dos ataques iraníes alcanzaron una patrullera estadounidense y que un buque de guerra estadounidense fue obligado a retroceder en el Estrecho de Ormuz. Estados Unidos negó los informes de los medios de comunicación iraníes.

Estos acontecimientos se producen después de que el presidente norteamericano Donald Trump anunciara que Estados Unidos comenzaría a ayudar a los barcos atrapados a salir del importante estrecho del Golfo el lunes, en un plan denominado “Proyecto Libertad”.

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“Si de alguna manera se interfiere en este proceso humanitario, lamentablemente, habrá que actuar con firmeza contra esa interferencia”, escribió Trump el domingo en una publicación en redes sociales.

En respuesta, Irán advirtió que tomaría medidas contra los buques estadounidenses y que cualquier “interferencia” de Estados Unidos en el estrecho se consideraría una violación del alto el fuego entre Washington y Teherán.

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Los precios del petróleo se sostienen por encima de los 100 dólares el barril, a pesar de que el ejército estadounidense anunciara que dos buques con bandera estadounidense habían transitado con éxito por la vía marítima. Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte para junio suben 2,6% a USD 111 el barril. El West Texas Intermediate en EEUU sube 0,6% a 102,50 dólares.

En el ámbito empresarial, los resultados de los principales fabricantes de semiconductores, Lattice Semiconductor Corporation (+2,8%), Advanced Micro Devices (-3,1%) y Arm Holdings (-2,9%), serán los más destacados de la semana . Los inversores también estarán atentos a los resultados de Palantir (+2,1%) y Paramount Skydance (+0,6%).

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El viernes hubo negocios en las bolsas de Nueva York, pero la Bolsa doméstica no operó por el feriado del Día del Trabajador. Debido a esto, el índice S&P Merval porteño acusa las bajas que registraron las acciones argentina en el exterior en el cierre de la semana pasada y resta 1,5% a 2.790.000 puntos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street hay mayoría de alzas. YPF gana 1,8%, a USD 44,14; Vista Energy avanza 2,3% y Grupo Galicia recupera un 2,7%. Mercado Libre sube un leve 0,2 por ciento.

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Los bonos soberanos en dólares de Argentina -Bonares y Globales- promedian una mejora de 0,3%, mientras que el riesgo país de JP Morgan sube dos unidades, en los 540 puntos básicos.

“La deuda soberana en dólares mostró una outperformance (rentabilidad o desempeño superior) muy marcada durante gran parte del mes, que se diluyó parcialmente hacia el cierre de abril, con cierta pérdida de tracción", explicaron los especialistas de Portfolio Personal Inverisones.

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“Este movimiento coincidió con la publicación de datos de inflación al alza y un deterioro en la imagen del Gobierno. En particular, el Índice de Confianza en el Gobierno (que elabora la Universidad Di Tella) de marzo cayó 12%, marcando la peor performance desde agosto del año pasado. Más allá de estos factores, los Globales lograron recuperar parte del terreno cedido sobre el final del mes. En este sentido, su desempeño efectivo terminó prácticamente alineado con el que explicaría únicamente el movimiento del segmento emergente, incluso considerando su elevado beta", añadieron desde Portfolio Personal.