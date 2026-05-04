Hantavirus en un crucero que partió de Ushuaia: cómo son los protocolos en una urgenicia

La Organización Mundial de la Salud informó tres muertes y varios casos sospechosos de hantavirus a bordo del MV Hondius, un crucero que partió de Ushuaia el 20 de marzo rumbo a Islas Canarias, y que ahora se encuentra en Cabo Verde.
El guía polar Federico Gargiulo detalló cómo se manejan las emergencias sanitarias en este tipo de embarcaciones en Infobae a las Nueve.
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En una entrevista exclusiva con Infobae en vivo, el guía polar Federico Gargiulo describió los estrictos protocolos que se aplican ante brotes virales en cruceros polares.
En una charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Gargiulo compartió su experiencia a bordo de embarcaciones que cruzan el Atlántico Sur y llegan a la Antártida.
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Protocolos de emergencia y aislamiento en el MV Hondius
Gargiulo explicó que, en caso de brote viral, “generalmente, se aísla a las personas en sus cabinas”. “Todos los pasajeros necesitan tener un seguro médico”, remarcó. Es obligatorio que la póliza contemple evacuación desde la Antártida, ya que la atención médica en los barcos es muy básica y las evacuaciones dependen del clima y de los vuelos desde la isla Rey Jorge hacia Punta Arenas, Chile.
“Si no hay buen clima, no se puede evacuar a la persona, con lo cual puede demorarse y complicarse todo el asunto”, advirtió.
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Respecto a la morgue, aclaró: “No es una morgue como tal, pero estas embarcaciones tienen un sector refrigerado especial. Entonces, tiene lugares dedicados por si pasa algo, porque la gente lamentablemente se muere”.
El brote de hantavirus: cronología y despliegue internacional
La Organización Mundial de la Salud informó el domingo sobre tres muertes y varios casos sospechosos de hantavirus en el MV Hondius, un crucero operado por la neerlandesa Oceanwide Expeditions.
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Al momento del reporte, se encontraba frente al puerto de Praia, en Cabo Verde. “Hasta el momento, se confirmó por laboratorio un caso de infección por hantavirus y hay otros cinco sospechosos. De las seis personas afectadas, tres fallecieron y una permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica”, precisó la OMS.
Gargiulo contextualizó: “Lo que pasa es que este viaje en particular es el viaje de fin de temporada. Generalmente, los barcos que salen como este desde Ushuaia hacen Antártida ida y vuelta, pero el viaje final, algunas empresas hacen Antártida, y después van a África, porque el barco se reposiciona al hemisferio norte y ahí empiezan a trabajar en el Ártico”.
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Así, visitan territorios aislados como Santa Elena o Tristan da Cunha. Explicó que el despliegue logístico es inmenso: “Hay un montón de piezas que se mueven, porque cuando hay una evacuación, hay una empresa chilena que hace los vuelos desde Punta Arenas hasta King George... y ahí coordinan con el sistema de salud”.“Desde que fui mi primera vez a Antártida en 2005, jamás escuché que haya habido un caso de hantavirus. Creo que es algo aislado”, enfatizó Gargiulo.
El guía turístico recordó el antecedente del coronavirus: “Estuve cuando se desencadenó y de hecho nos tuvimos que quedar una semana anclados en la bahía sin poder bajar del barco”.
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Sobre el perfil del turista, Gargiulo destacó: “Mucha gente va a Antártida como el último gran viaje o es una frontera a la que no se imaginaban que iban a llegar. Hay muchos amantes de la naturaleza, de la fotografía, que buscan paisajes y animales únicos”. Resaltó el crecimiento del turismo polar: “Ha sido bastante exponencial el crecimiento... cuando empecé a trabajar, en 2005, había mucho menos barcos. Ahora muchas empresas tienen dos, tres o cuatro”.
El guía polar insistió en que la industria mantiene altos estándares: “Todo el tiempo se está limpiando. Hay tripulaciones grandes que se dedican simplemente a la limpieza y la higienización del barco. Después del coronavirus se hizo todavía más estricto”.
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Entrevista completa sobre hantavirus en el crucero
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• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé
• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich
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