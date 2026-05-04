Política

Ariel Vallejo declara ante la Justicia en la causa que investiga el presunto lavado de dinero que vincula a la AFA con Sur Finanzas

La audiencia, que tiene como centro al amigo de Claudio “Chiqui” Tapia, será la primera en una causa que investiga maniobras de lavado de activos y asociación fraudulenta mediante operaciones con clubes de fútbol, a partir de contratos de patrocinio considerados sospechosos por la justicia

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Ariel Vallejo, el empresario ligado a Claudio Tapia declara mañana ante la justicia
Ariel Vallejo, el empresario ligado a Claudio Tapia declara mañana ante la justicia

Ariel Vallejo, dueño de la empresa Sur Finanzas, vinculada a la AFA, se presenta mañana para prestar declaración indagatoria ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella. Lo investiga, entre otros presuntos delitos por lavado de dinero y asociación ilícita vinculado al manejo de fondos de clubes de fútbol argentino. El dueño de la financiera será la primera de 16 indagatorias en la causa que tiene como vértice un presunto esquema de corrupción vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Su presidente es Claudio “Chiqui” Tapia, un amigo de Vallejo y gracias a quien ingresó al campo de juego para, según la justicia, liderar una red que utilizó contratos de patrocinio con entidades deportivas como fachada para el presunto blanquea capital.

Cuatro empleados de Sur Finanzas ya fueron procesados por la destrucción de pruebas y encubrimiento. La audiencia del martes está fijada para las 10 horas. Junto a Vallejo deberá comparecer su madre, Graciela Vallejo, quien figura entre los imputados que el magistrado convocó a declarar en un cronograma que se extenderá hasta el 30 de junio. La justicia ya rechazó una solicitud de la defensa del empresario para postergar la citación.

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Ilustración de martillo de juez, dinero en lavadora con balón, logo AFA, edificio Sur Finanzas, símbolos judiciales y financieros relacionados al fraude.
Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, se presenta ante la justicia para declarar por presunto lavado de dinero y asociación ilícita en clubes de fútbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, sostienen que los contratos de sponsoreo firmados entre Sur Finanzas y los clubes “fueron celebrados con la única finalidad de otorgar apariencia de legitimidad a flujos económicos que no tuvieron correlato en una contraprestación efectiva”.

Para la fiscalía, Vallejo “brindó la estructura corporativa, las empresas pantalla y el flujo de capital no registrado para consumar el vaciamiento que ejecutaron las autoridades de los clubes”.

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El juez Armella dispuso la prohibición de salida del país a los imputados, la obligación de presentarse mensualmente ante una delegación de la Policía Federal Argentina, la prohibición de contacto entre acusados y la restricción de alejarse más de 100 kilómetros del juzgado sin autorización previa. Además, se inhibieron los bienes de Sur Finanzas y otras 15 empresas vinculadas, y se secuestraron 10 vehículos varios de alta gama.

Un hombre en traje oscuro y corbata, sentado frente a un micrófono, con una botella de agua al lado. Detrás, una silla de madera con el emblema de la justicia
Luis Armella, juez federal subrogante de Lomas de Zamora, investiga las presuntas maniobras ilícitas de Sur Finanzas

La investigación apunta a movimientos sospechosos por más de 880.000 millones de pesos y alcanza a 17 clubes: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas. La Justicia allanó las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza y en la calle Viamonte, además de las oficinas de la financiera y domicilios particulares.

El juez Armella dispuso para los imputados la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse mensualmente ante la Policía Federal Argentina, la prohibición de contacto entre acusados y la restricción de alejarse más de 100 kilómetros del juzgado sin autorización previa. Además, se inhibieron los bienes de Sur Finanzas y otras 15 empresas vinculadas, y se secuestraron 10 vehículos, entre varios de alta gama.

El vínculo entre Sur Finanzas y la AFA era público. Durante varios años, la copa de la Liga Profesional de Fútbol llevó el nombre de la empresa. También varios clubes eran sponsoreados por la firma de Vallejos. La fiscalía sospecha que esa relación fue más allá del patrocinio: según el expediente, la propia AFA habría indicado a San Lorenzo que recurriera a Sur Finanzas para obtener financiamiento, con tasas calificadas como “usurarias”.

El esquema investigado habría operado desde el 21 de septiembre de 2020 hasta el 1° de diciembre de 2025, fecha en que la Policía Federal Argentina (PFA) desplegó un operativo en Adrogué y distintas localidades de Lomas de Zamora.

Mientras los efectivos ejecutaban los allanamientos, dentro de las oficinas de Sur Finanzas se habrían impartido órdenes para borrar servidores, destruir material contable y ocultar computadoras. El análisis de teléfonos celulares secuestrados permitió reconstruir conversaciones en las que, según los investigadores, se ordenaba retirar equipos, extraer dinero en efectivo y eliminar registros de cámaras de seguridad.

SUR FINANZAS ALLANAMIENTOS
Allanamiento a la empresa Sur Finanzas FUENTE POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

Como ya informó este medio, cuatro empleados de la firma fueron imputados por participar en esas maniobras: Daniela Sánchez, secretaria privada de Vallejo; Juan Soler, empleado administrativo; César Zapaia; y Rolando Soloaga, jefe de choferes. Otras tres personas también son investigadas: la tesorera Micaela Sánchez y los custodios Sergio Da Silveira y Juan Cervín, detenidos a fines del año pasado (y puestas en libertad) cuando retiraban computadoras y documentación de un galpón en Turdera. Todos están procesados por encubrimiento agravado.

El expediente se inició en noviembre de 2025 a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que advirtió maniobras que habrían permitido evadir $3.327 millones en impuestos. La causa también involucra el uso de monotributistas falsos y empresas apócrifas sin capacidad real de operar. Vallejo es presidente de Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A. y Grupo Sur Finanzas S.A., y ocupó además cargos en otras sociedades del holding, entre ellas ARS Cambios —inhabilitada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) por irregularidades en operaciones con el dólar oficial en 2023— y Centro de Inversiones Concordia, también citada como persona jurídica en la causa.

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