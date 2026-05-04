Sociedad

Jorge Macri compartió una foto con su hijo Vito: “Domingo con papá”

El Jefe de Gobierno porteño posteó una imagen junto a su cuarto hijo, que nació el jueves pasado

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Jorge Macri, un hombre canoso de mediana edad con suéter azul, mira sonriente a un bebé envuelto en blanco que sonríe, ambos en un interior
El funcionario Jorge Macri compartió una emotiva imagen sosteniendo a su hijo, quien sonríe, mostrando un momento de felicidad familiar que se hizo viral en las redes sociales.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, compartió ayer una de sus primeras fotos con Vito, el hijo que tuvo recientemente con la conductora María Belén Ludueña. “Domingo con papá”, escribió Macri desde su cuenta de Instragram, donde se observa a ambos sonrientes.

A su vez, su esposa también compartió una imagen junto al bebé, que tiene los brazos extendidos y con el título: “Buen domingo para todos... Levante las manos el que no dejó dormir a mami”.

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Vito nació el jueves pasado y es el primer hijo de la pareja. Ludueña había dado a luz en un parto por cesárea en el Sanatorio Otamendi, según pudo saber Infobae. Ese día, tanto Macri como Ludueña compartieron en familia la primera imagen de Vito, con la leyenda: “Bienvenido Vito! Somos muy felices por tu llegada. Te amamos. Muchas gracias a todos por el cariño!”.

Mujer en bata de hospital sonríe mientras sostiene a un bebé recién nacido dormido, envuelto en manta blanca con gorro beige, en el Sanatorio Otamendi
María Belén Ludueña sonríe sosteniendo a su hijo recién nacido, Nicanor Macri, en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires tras el feliz anuncio.

La jornada anterior al gran día, el alcalde porteño confirmó el nacimiento de su hijo en Infobae en Vivo, en el programa Infobae al amanecer. “Los dos estamos embarazados”, expresó. Y al ser consultado sobre cuándo sería la fecha, el alcalde indicó que “probablemente mañana, porque venimos aguantando a ver si sale”. “Estamos tratando de que venga natural”, consideró.

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Durante la charla con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Jorge Macri respondió a las búsquedas más frecuentes sobre su vida en Google. Consultado sobre su vínculo con Belén Ludueña, relató: “La conocí en un programa de tele, ‘La lupa’. Me impactó, no solo porque es lindísima, tiene una energía para mí que excede su belleza física. Es como magia”.

En este sentido, recordó las dificultades iniciales para conquistarla: “Durante un año mucha bolilla no me dio. Y un día me aceptó. Ayudó mucho Eduardo Feinmann, porque en ese momento estaba laburando y dijo: ‘Mirá que yo lo conozco a Jorge, es buen tipo’. Salimos a comer un mediodía. Es más, Belén dice que llegó un señor grande vestido de…”.

Entre risas, Macri admitió: “Me mató. Me dio una segunda chance, vino a comer a casa, y a partir de ahí empezamos a salir. Empezamos a convivir en la pandemia. Estamos ahora ya a punto de tener a Vito”.

belén ludueña jorge macri
María Belén Ludueña y Jorge Macri

Jorge Macri confesó lo que sintió al reencontrarse con la experiencia de ser padre: “Me dio la sensación de que podía volver a apostar a enamorarme y a convivir. Y acá estamos, casados y con un niño, así que no me equivoqué. Mis hijos son lo más maravilloso que me pasó en mi vida. Por eso, como les dije a ellos, tengo ganas de darme esa chance de nuevo con Belén”.

En este punto, elogió a su pareja: “Su alegría, su energía, su frescura. Es superespontánea, es como la ves, es así, es transparente en el sentido de que no hay dobleces en ella. Es bellísima, no hay duda”.

Por su parte, y hace unas semanas, Ludueña relató cómo fue la elección del nombre para su hijo. La periodista explicó que no fue escogido al azar, sino que tuvo un significado especial para ella y su entorno familiar. Según sus palabras, eligió Vito porque lo asocia con vida y protección, y consideró que son valores esenciales que quería transmitir a su hijo. Además, remarcó que el apellido complementaba perfectamente la elección, haciendo que el nombre resonara de manera armónica.

Desde hacía tiempo, tanto María Belén como Jorge Macri habían expresado su deseo de ser padres. La periodista había mencionado en distintas entrevistas su ilusión por formar una familia y la importancia de esperar el momento indicado. Este será el cuarto hijo del funcionario: tiene tres hijos de su relación anterior con Florencia De Nardi; dos varones, Antonio y Giorgio, y una mujer, Martina. Hoy el amor volvió a dar sus frutos.

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