Cómo la dopamina y serotonina regulan el aprendizaje constante, según expertos en neurociencia

La dopamina y la serotonina cumplen roles clave en la motivación, el aprendizaje y la toma de decisiones según expertos en neurociencia (Imagen ilustrativa Infobae)

Las hormonas neuronales clave, como dopamina y serotonina suelen relacionarse con sensaciones de placer y bienestar. Sin embargo, según los neurocientíficos Andrew Huberman, de la Universidad de Stanford, y Read Montague, director del Centro de Investigación en Neurociencia Humana de Virginia Tech, su función es considerablemente más profunda.

En una edición reciente del pódcast Huberman Lab, ambos expertos analizaron la manera en que estas moléculas influyen en la motivación, la toma de decisiones y el aprendizaje diarios, desmontando varios mitos difundidos en la cultura popular.

Los neurocientíficos Andrew Huberman y Read Montague detallaron que la dopamina regula el esfuerzo y la adaptación más allá del placer tradicionalmente asociado (Huberman Lab)

El verdadero papel de la dopamina: más allá del placer

Montague cuestionó el enfoque tradicional: “La dopamina no es igual a placer. Es la señal de aprendizaje central de nuestro cerebro”. Para el experto, este sistema dopaminérgico ayuda al cerebro a modificar sus expectativas y ajustar comportamientos de acuerdo con la experiencia acumulada.

Por su parte, Huberman precisó que “la dopamina fluctúa según nuestras expectativas y lo que sucede en realidad. Esas fluctuaciones no solo determinan cómo nos sentimos, sino también cómo pensamos en nuestro pasado reciente y las futuras decisiones que tomaremos”.

Para el entrevistado, el aprendizaje basado en dopamina es una característica evolutiva presente en la mayoría de las especies móviles. Explicó también que estos algoritmos de aprendizaje se observan tanto en abejas como en humanos: son señales que actualizan predicciones incluso antes de recibir la recompensa final.

Cómo la dopamina afecta las decisiones y motivaciones

Ambos científicos coincidieron en que las variaciones en la dopamina regulan más que el refuerzo positivo; también determinan la urgencia con la que se buscan metas. Huberman señaló en su pódcast: “La motivación, esa sensación de necesidad y preparación, depende directamente de la actividad del sistema dopaminérgico”.

Por su parte, Montague utilizó ejemplos cotidianos: “Ya sea en redes sociales, relaciones personales o finanzas, lo que realmente nos mueve es el proceso de expectativas cambiantes. Si alcanzáramos una meta y fuera suficiente para siempre, simplemente no seguiríamos”.

De esta dinámica surge un patrón constante, dado que la dopamina impulsa a seguir explorando, actualizando y buscando; nunca resulta suficiente con una sola recompensa.

El exceso de estimulación por multitarea y redes sociales impacta en los circuitos cerebrales de recompensa y dificultan el aprendizaje prolongado y sostenido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprendizaje, esfuerzo y persistencia: dopamina como un motor del cambio

El protagonismo de la dopamina se vuelve evidente en situaciones que exigen persistencia o esfuerzo prolongado. Como explicó Montague, los algoritmos de aprendizaje en el cerebro, fundamentados en el refuerzo positivo, ajustan sucesivamente las expectativas a lo largo del proceso, no solo al obtener o perder una recompensa concreta.

Huberman añadió que en el ámbito escolar, deportivo o profesional, el progreso depende de la capacidad de mantener el esfuerzo, asimilar la retroalimentación y adaptar los objetivos de manera constante.

Por ejemplo, los modelos inspirados en inteligencia artificial imitan este principio, lo que demuestra que los mismos patrones de aprendizaje por refuerzo funcionan tanto en sistemas artificiales como en la biología humana.

Los algoritmos de aprendizaje cerebral basados en dopamina permiten ajustar las expectativas y guían la persistencia en logros escolares, deportivos y profesionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Serotonina como una señal de lo adverso y vínculo con la dopamina

Según Montague, mientras la dopamina codifica expectativas y recompensas positivas, la serotonina se asocia con el aprendizaje frente a resultados no deseados o experiencias negativas. Entre estos sistemas, existe una relación de oposición: cuando sube la dopamina, baja la serotonina, y viceversa.

El investigador señaló también los efectos de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina: “El uso de estos fármacos puede modificar la manera en que codificamos los refuerzos positivos en la vida diaria, ya que parte de esa serotonina extra termina en terminales dopaminérgicos, disminuyendo la percepción de recompensa”.

Esta observación tiene implicaciones clínicas, ya que podría explicar no solo la eficacia en algunos pacientes, sino también ciertos efectos adversos, como la alteración en el procesamiento de eventos positivos y negativos.

La serotonina se vincula con el procesamiento de eventos negativos y su interacción con la dopamina afecta la manera en que codificamos recompensas y adversidades (Freepik)

Aplicaciones cotidianas y desafíos actuales

Ambos expertos destacaron la importancia de comprender la dinámica de recompensa y aprendizaje en la vida diaria. Montague mencionó el ejemplo de la multitarea y el consumo de redes sociales: “El flujo constante de estímulos refuerza circuitos cerebrales orientados al cambio continuo de contexto, lo que puede dificultar el aprendizaje prolongado y la constancia”.

Para el neurobiólogo Huberman, herramientas como el ejercicio físico, la meditación o limitar deliberadamente las distracciones ayudan a entrenar la gestión de expectativas y motivación. “Entender cómo responde el sistema dopaminérgico ante el manejo del tiempo, el esfuerzo y la recompensa es fundamental para el bienestar y el aprendizaje eficaz”, subrayó el conductor.

Montague, en cambio, anticipó que en un futuro cercano podrían existir sensores capaces de medir en tiempo real las fluctuaciones de neuromoduladores en humanos y señaló: “Tener retroalimentación directa sobre la propia producción de dopamina y serotonina podría transformar la manera en que aprendemos a mantener la concentración, regular el ánimo y mejorar nuestro aprendizaje”.

Futuras tecnologías podrían medir en tiempo real las fluctuaciones de dopamina y serotonina, abriendo nuevas formas de regular ánimo, concentración y aprendizaje (Huberman Lab)

La conversación publicada en Huberman Lab ofreció una nueva perspectiva sobre estas moléculas: en vez de limitarlas a transmisores de placer o tristeza, proponen entenderlas como engranajes de ajuste fino que orientan la adaptación al cambio, el refuerzo y el aprendizaje en un mundo cada vez más dinámico.

Finalmente, la capacidad del organismo para determinar qué es valioso y cómo motivarse depende de la interacción flexible y adaptativa entre dopamina y serotonina, donde los límites entre placer, urgencia y supervivencia suelen definirse por las circunstancias y experiencias individuales.