La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una alerta de seguridad por apagones y protestas en Cuba

Varias personas observan una barricada en llamas prendida por residentes que protestan contra los prolongados apagones en La Habana, Cuba, el 13 de mayo de 2026 (AP Foto/Ramón Espinosa)

La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió este jueves una alerta de seguridad dirigida a ciudadanos estadounidenses en Cuba, tras una oleada de apagones masivos y protestas en varios municipios de la capital.

El comunicado advierte sobre la creciente inestabilidad del sistema eléctrico nacional y la presencia de una fuerte represión policial tras las manifestaciones del día anterior.

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La delegación diplomática estadounidense alertó que la red eléctrica cubana sufre cortes de energía prolongados, tanto programados como imprevistos, que afectan servicios esenciales como el suministro de agua, la refrigeración y las comunicaciones en todo el país, incluida La Habana.

Además, la escasez de combustible ha generado largas colas en las estaciones de servicio y limitaciones en el transporte. El comunicado recomienda a los ciudadanos estadounidenses conservar agua, alimentos y combustible, y prepararse para una interrupción significativa de los servicios básicos.

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La Embajada de EEUU en Cuba emitió un alerta de seguridad

El 13 de mayo se registraron protestas en distintas zonas de La Habana, con bloqueos de calles y cacerolazos para exigir electricidad y alimentos. CiberCuba detalló que las manifestaciones se extendieron por barrrios como Marianao, Nuevo Vedado, Luyanó, Santos Suárez, San Miguel del Padrón, Playa y Puentes Grandes, donde se escucharon consignas como “corriente y comida” y “abajo la dictadura”.

Según la Embajada de EEUU, aunque las protestas no estuvieron dirigidas contra ciudadanos estadounidenses, “algunas han dado como resultado una agresiva represión policial contra los manifestantes cubanos”.

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Organizaciones independientes y reportes periodísticos informaron sobre al menos 14 detenciones en La Habana durante las protestas, así como golpizas a manifestantes en el municipio Playa. Se reportó también una caída masiva de la conexión a internet en la capital, interpretada como un corte deliberado de las comunicaciones para restringir la difusión de imágenes y testimonios.

La crisis energética alcanzó un punto crítico el 13 de mayo, cuando la Unión Eléctrica (UNE) reportó un déficit récord de 2.113 megavatios a las 20:40, con apenas 1.230 megavatios disponibles para una demanda de 3.250, lo que dejó sin electricidad a aproximadamente dos tercios del país.

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El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció públicamente que “Cuba está sin combustible” y calificó la situación de “aguda, crítica y extremadamente tensa”. En algunos circuitos de la capital se reportaron cortes de hasta 22 horas diarias.

Un hombre camina por una calle bajo la lluvia en La Habana, Cuba (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

Entre diciembre y marzo, Cuba no recibió embarques de combustible, y en abril solo llegó uno de los ocho buques mensuales necesarios para cubrir la demanda, según datos citados por CiberCuba.

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La Embajada de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos evitar multitudes, mantener cargados los teléfonos, preparar linternas y reservar alimentos y agua, además de consultar las actualizaciones diarias de la UNE y estar atentos a los canales oficiales de la embajada.

No es la primera vez que la representación diplomática estadounidense lanza una advertencia este año. La embajada emitió alertas similares el 3 de febrero, el 4 y el 16 de marzo —cuando un apagón total dejó al país sin luz durante más de 29 horas—, el 20 de marzo y el 30 de abril.

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El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1.245 protestas en marzo y 1.133 en abril, con un incremento del 29,5% respecto al año anterior. Estas cifras reflejan una escalada del malestar social ante el colapso energético y la escasez de bienes básicos.

La embajada reiteró que, ante emergencias, los ciudadanos estadounidenses pueden comunicarse al +(53) (7) 839-4100 o inscribirse en el programa STEP para recibir actualizaciones de seguridad.

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