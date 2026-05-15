Economía

Cuánto dinero hay que invertir y durante cuántos años para obtener un capital de 100.000 dólares

La reinversión constante del monto inicial y de los intereses que se obtengan en índices de mercado como el S&P 500 asegura con el paso de los años un beneficio con riesgo acotado y abre la posibilidad de constituir un fondo significativo

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El ahorro exige visión de largo plazo. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
El ahorro exige visión de largo plazo. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Proyectar un nivel de ahorro significativo para procurarse un fondo con vistas al largo plazo no es tarea sencilla y las estrategias están condicionadas por una fluctuante realidad económica y financiera. No por ello es imposible: con constancia y la inyección de un pequeño capital todos los años un objetivo importante, como el de alcanzar USD 100.000 puede ser un objetivo realista. Con el paso de los años, este dinero puede servir para la compra de una propiedad, contar con un fondo de retiro o ayudar a los hijos a un “despegue” económico.

En este sentido, la diversificación se posiciona como uno de los principios más valorados en el mundo de las finanzas personales. Como parámetro se puede tomar el índice S&P 500 de Wall Street.

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El S&P 500 (Standard & Poor’s 500) es uno de los índices bursátiles más importantes de EEUU, que agrupa a las 500 empresas más grandes y líquidas que cotizan en las bolsas de Nueva York o Nasdaq. Se considera un indicador clave de la salud económica estadounidense y representa aproximadamente el 80% del mercado de ese país.

Muchos inversores se decantan por el S&P 500, uno de los índices más importantes de Wall Street. EFE/ Ángel Colmenares
Muchos inversores se decantan por el S&P 500, uno de los índices más importantes de Wall Street. EFE/ Ángel Colmenares

Las características clave de este índice son:

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  • ¿Qué empresas incluye? Gigantes como Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia y Meta. Las compañías deben ser estadounidenses y cumplir con requisitos de alta capitalización de mercado y rentabilidad.
  • ¿Cómo funciona? Está ponderado por capitalización bursátil, lo que significa que las empresas más grandes (mayor valor de mercado) tienen mayor influencia en el movimiento del índice.
  • ¿Cómo se invierte en él? No se puede comprar el índice directamente, pero se utilizan fondos indexados o ETF (como el SPY) que replican su comportamiento.
  • ¿Qué es un ETF? Un Exchange Traded Fund o Fondo Cotizado en Bolsa es un vehículo de inversión híbrido que combina la diversificación de un fondo común con la facilidad de negociación de una acción. Permite comprar una “canasta” de activos (acciones, bonos, materias primas) en una sola operación durante la jornada bursátil
  • Revisión: Un comité revisa la lista trimestralmente para mantenerla actualizada y representativa.
  • En Argentina: Se puede invertir mediante Cedear (Certificado de Depósito Argentino respaldado en el activo de Wall Street), siendo el SPY el más popular para replicar el índice.

Es muy utilizado por inversores para diversificar, ya que al comprar una participación en un ETF del S&P 500, se invierte en 500 empresas de diversos sectores simultáneamente.

El S&P 500 ha promediado un alza anual de 7,5%, claro que con vaivenes: hay años que sube más, otros menos, y años negativos. Por eso es importante no perder de vista el objetivo de largo plazo y evitar los períodos de euforia o decepción por los movimientos imprevistos. Si se toman otros índices representativos de Wall Street, que también Cedear de ETF en el mercado argentino, se observa que el Dow Jones de Industriales (Cedear DIA) ha rendido un poco menos que el S&P 500, mientras que el Nasdaq tecnológico (Cedear QQQ) ha subido más, pero en este último caso, con mucho riesgo y volatilidad.

Por esto, con un supuesto conservador de apegarse a la evolución del S&P 500 y una tasa promedio teórica del 7,5% anual, se puede proyectar un ahorro constante que dará frutos con el correr de los años. Por ejemplo, al partir de un capital inicial de USD 1.000 puesto en el Cedear SPY, más el aporte anual de nuestro bolsillo de USD 1.000 por año (que implica un ahorro mensual inferior a USD 100 mensuales), se va dando un interesante incremento patrimonial con el paso del tiempo.

En este ejercicio se van sumando USD 1.000 anuales de ahorro propio, más el “interés compuesto” de la inversión inicial, es decir que los intereses generados por se suman al capital inicial (capitalización) periódicamente, que generarán a su vez nuevos intereses. A diferencia del interés simple, el interés compuesto reinvierte las ganancias, provocando un crecimiento exponencial del dinero conocido como “efecto bola de nieve”.

La regla del 120 es una buena guía: resta tu edad a 120 para saber qué porcentaje invertir en bolsa. REUTERS/José Luis González
La regla del 120 es una buena guía: resta tu edad a 120 para saber qué porcentaje invertir en bolsa. REUTERS/José Luis González

Así, los USD 1.000 iniciales invertidos en el S&P 500 -y bajo el supuesto de una tasa de incremento de 7,5% anual-, más el aporte personal de USD 1.000 cada año, se acumulan luego de cinco años 6.244 dólares. En diez años -si se mantiene el promedio de suba de este mercado- se contará con USD 15.208; en 15 años serán USD 28.077 y en 20 años, USD 46.552. En 29 años se alcanzarán los 102.399 dólares, es decir el objetivo inicial de los 100.000 dólares.

La regla del 120

El ajuste periódico de la cartera, conforme avanza la edad, es clave para mantener un balance óptimo entre riesgo y rentabilidad. La regla del 120, aunque simple, ayuda a los inversores a incorporar disciplina y adaptabilidad en la gestión de sus inversiones.

Invertir según la edad implica ajustar el riesgo: mayor exposición a renta variable (acciones) cuando eres joven y mayor renta fija (bonos) al acercarse al retiro. La regla del 120 es una buena guía: resta tu edad a 120 para saber qué porcentaje invertir en bolsa (ej. 30 años = 90% acciones, 10% renta fija).

Estrategias por etapa de vida:

  • 20-30 años (Alto riesgo/Crecimiento): Con un horizonte temporal largo, prioriza acciones, fondos indexados (como el S&P 500) y ETFs para maximizar el interés compuesto.
  • 30-45 años (Moderado): Mantén un enfoque de crecimiento, pero diversifica más. Es crucial empezar a aumentar la renta fija a medida que surgen responsabilidades financieras.
  • 45-60 años (Moderado/Conservador): Reduce la volatilidad. Incrementa la renta fija y empresas que paguen dividendos estables para proteger el patrimonio y generar ingresos pasivos.
  • 60+ años (Conservador/Renta): Enfócate en preservar el capital con inversiones de bajo riesgo para el retiro.

La clave es la diversificación y la constancia, adaptando la cartera a tu perfil de riesgo personal, no solo a la edad. La regla del 120 es una forma sencilla de automatizar esta gestión del riesgo.

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