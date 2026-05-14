Cómo el cerebro organiza la información visual para reconocer formas y movimientos, según el MIT

El MIT descubre que la corteza visual organiza la información mediante grupos de neuronas altamente coordinadas, optimizando el procesamiento de imágenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ver parece algo automático. Basta abrir los ojos para reconocer rostros, distinguir movimientos o identificar objetos en cuestión de milisegundos. Pero detrás de esa aparente simplicidad ocurre una actividad cerebral extraordinariamente compleja.

Incluso acciones aparentemente simples, como leer un mensaje o identificar a alguien entre una multitud, dependen de esa coordinación constante entre neuronas. El desafío para la neurociencia es entender cómo el cerebro organiza el flujo de información sin colapsar.

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Ahora, un equipo de investigadores del Massachusetts Institute of Technology identificó patrones inesperados en la organización de la corteza visual, la región cerebral encargada de procesar lo que vemos.

La investigación revela que la distancia entre espinas dendríticas y el soma determina la sincronización de la respuesta neuronal ante estímulos visuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados, publicados en la revista iScience, sugieren que las conexiones entre neuronas siguen reglas mucho más precisas y organizadas de lo que se pensaba hasta ahora. El trabajo fue liderado por Mriganka Sur junto a investigadores del instituto y se centró en analizar cómo distintas neuronas participan en la interpretación de imágenes en movimiento.

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Cómo el cerebro organiza la información visual

Cuando una persona observa algo, la información captada por los ojos viaja hacia la corteza visual, una zona ubicada en la parte posterior del cerebro. Allí, las neuronas comienzan a intercambiar señales eléctricas y químicas para interpretar el estímulo. Sin embargo, no todas participan del mismo modo ni reaccionan con la misma intensidad.

Uno de los grandes interrogantes de la neurociencia es entender qué determina que ciertas neuronas se activen frente a una imagen mientras otras permanecen menos involucradas.

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Las espinas en la corteza visual forman pequeños grupos que favorecen la colaboración entre neuronas para procesar escenas complejas en tiempo real (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para investigar ese proceso, el equipo del MIT utilizó técnicas avanzadas de imagen cerebral en ratones. Los científicos modificaron genéticamente neuronas de la corteza visual para que determinados cambios químicos internos pudieran observarse en tiempo real.

El método permitió seguir la actividad tanto del cuerpo principal de la neurona —conocido como soma— como de pequeñas estructuras llamadas espinas dendríticas.

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Estas espinas funcionan como diminutos puntos de conexión donde las neuronas reciben información de otras células nerviosas. Aunque son microscópicas, cumplen un papel fundamental en la comunicación cerebral.

Arquitectura de las conexiones neuronales visuales

Los científicos descubrieron que la distancia entre esas espinas y el soma influía directamente sobre la sincronización de las respuestas neuronales. En términos simples, cuanto más cerca estaban las conexiones del centro de la neurona, más coordinada era la respuesta frente al estímulo visual.

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El hallazgo sugiere que la ubicación física de esas conexiones no es aleatoria. Por el contrario, parece formar parte de una arquitectura cuidadosamente organizada para optimizar el procesamiento de imágenes.

El hallazgo sobre la selectividad de orientación muestra que ciertas neuronas responden intensamente a direcciones o ángulos específicos de una imagen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores también observaron que las espinas dendríticas tendían a organizarse en pequeños grupos microscópicos donde las respuestas neuronales estaban mucho más coordinadas. La organización se parece a una ciudad dividida en pequeños barrios donde las neuronas vecinas colaboran entre sí para procesar partes específicas de una imagen.

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Según los autores, esa organización permitiría que las neuronas filtren mejor la información importante y reduzcan interferencias innecesarias.

Qué significa la “selectividad de orientación”

Otro de los hallazgos centrales del estudio estuvo relacionado con la llamada selectividad de orientación. Aunque el término puede sonar complejo, hace referencia a algo relativamente cotidiano: algunas neuronas responden más intensamente a determinadas direcciones o ángulos de una imagen.

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Es un mecanismo que ayuda al cerebro a distinguir rápidamente bordes, movimientos y formas dentro de una escena cotidiana, como reconocer una puerta, una cara o un auto en movimiento.

Las conexiones neuronales en la corteza visual siguen patrones organizados y no aleatorios, facilitando la detección de formas y movimientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores comprobaron que esa preferencia visual era uno de los factores más importantes para determinar qué conexiones neuronales trabajaban juntas. En otras palabras, las neuronas parecían organizarse según el tipo de estímulo visual que procesaban.

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El análisis estadístico realizado por el equipo mostró que esta característica tenía incluso más peso que otros factores estructurales previamente considerados importantes.

Dos tipos de dendritas con funciones distintas

El estudio también analizó el comportamiento de distintos tipos de dendritas, las prolongaciones ramificadas que permiten a las neuronas recibir señales.

Las llamadas dendritas basales captan principalmente información visual más directa, mientras que las dendritas apicales reciben señales provenientes de otras áreas cerebrales. Los investigadores observaron diferencias claras entre ambas.

El modelo propuesto por el MIT desafía la idea de una distribución desordenada y apuesta por una arquitectura cerebral precisa y coordinada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque las dendritas basales reciben más información visual “cruda”, las apicales mostraban una proporción particularmente alta de conexiones sensibles a los estímulos en neuronas altamente reactivas.

Eso indica que distintas regiones de una misma neurona pueden especializarse en tareas diferentes y colaborar entre sí para construir una interpretación más completa de lo que una persona observa.

Por qué este hallazgo podría ser importante para la neurociencia

El descubrimiento aporta una nueva perspectiva sobre cómo el cerebro integra información visual y organiza sus conexiones internas.

Hasta ahora, muchos modelos suponían que gran parte de estas conexiones se distribuían de manera relativamente desordenada. El nuevo estudio sugiere algo distinto: existe una estructura mucho más precisa y coordinada.

Los resultados abren la puerta a investigaciones sobre cómo mutaciones genéticas o trastornos neurológicos alteran la organización de las conexiones visuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprender esas reglas podría ayudar a desarrollar modelos más exactos sobre cómo funciona la percepción visual. También abre nuevas líneas de investigación para estudiar qué ocurre cuando estos mecanismos se alteran.

Según el MIT, estos hallazgos podrían servir como punto de partida para investigar cómo ciertas mutaciones genéticas o trastornos neurológicos afectan la organización de las conexiones neuronales en la corteza visual.

La investigación deja una idea central: el cerebro no procesa las imágenes de manera caótica. Las conexiones neuronales siguen patrones específicos relacionados con la ubicación física de las señales, el tipo de estímulo visual y la estructura interna de cada neurona.