Ciencia

Pedalear con frecuencia reduce la grasa muscular y mejora el equilibrio hormonal en hombres de entre 30 y 65 años

Investigadores compararon la composición muscular de ciclistas recreativos y hombres sedentarios mediante resonancia magnética, con diferencias de hasta siete puntos porcentuales en grasa intramuscular

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Hombre adulto con casco y ropa deportiva andando en bicicleta, con gráficos e iconos médicos de fondo.
El estudio señala que incorporar el ciclismo en la rutina semanal estabiliza los niveles de testosterona y otras hormonas clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de investigadores demostró que los hombres de mediana edad que practican ciclismo de forma regular preservan mejor la masa muscular y presentan menor infiltración de grasa en los músculos que quienes llevan una vida sedentaria. El análisis, presentado por el portal especializado UHN Plus — Salud, explicó la comparación de dos grupos de hombres con edades entre 30 y 65 años. Los resultados refuerzan el papel del ciclismo como herramienta para contrarrestar el deterioro muscular propio del envejecimiento.

Qué midió el estudio y cómo se realizó

La investigación fusionó el análisis entre 28 ciclistas recreativos y 28 hombres físicamente inactivos de características similares. Los ciclistas habían recorrido más de 7.000 kilómetros en el último año y entrenaban desde hacía 15 años en promedio, mientras que los hombres del grupo sedentario no practicaban deporte desde hacía 27 años en promedio. Utilizando imágenes de resonancia magnética, los investigadores analizaron específicamente dos músculos de la cadera y los glúteos: el Glúteo mayor y el glúteo medio. Se midieron volumen muscular, masa muscular magra y el porcentaje de grasa intramuscular de cada participante.

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De acuerdo con el estudio en BMC Musculoskeletal Disorders, los ciclistas presentaron menor infiltración de grasa intramuscular en ambos músculos. En el Glúteo mayor, el grupo sedentario registró una mediana de grasa del 21,6%, frente al 14,8% en los ciclistas. En el glúteo medio, la diferencia fue de 16 % en sedentarios contra 11,4% en ciclistas. Además, los ciclistas presentaron músculos más grandes en relación con su peso corporal.

Sin embargo, otra revisión publicada en la revista centífica PMC/NIH, que analizó 15 ensayos clínicos, explicó que el ejercicio aeróbico de intensidad moderada a alta estimula el eje hormonal y eleva de manera transitoria los niveles de testosterona en hombres. De acuerdo con los autores, este efecto resulta especialmente relevante en la mediana edad, cuando los niveles de esa hormona tienden a descender de forma natural.

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Por qué estos resultados importan a partir de los 40

Infografía con un hombre pedaleando en bicicleta, rodeado de gráficos y textos que explican los beneficios del ciclismo para la salud masculina.
Infografía ilustra la evidencia científica, quienes practican ciclismo regularmente mantienen mayor volumen muscular y menor grasa en los glúteos (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de los 40 años, el cuerpo humano comienza a perder masa muscular de forma gradual. Según el portal especializado UHN Plus — Salud, este proceso —conocido como sarcopenia— afecta la movilidad, la fuerza y la calidad de vida. Mantener o fortalecer el músculo en esa etapa resulta determinante para la funcionalidad diaria y la prevención de caídas y fracturas.

Especialistas sugieren que el ciclismo puede ser efectivo para frenar tanto la pérdida de masa muscular como el deterioro de la composición muscular que se observa en la población mayor. Los investigadores señalaron que se requieren más estudios para determinar la dosis óptima de ciclismo para obtener estos efectos.

El impacto en el equilibrio hormonal

Más allá de los efectos musculares, el ejercicio aeróbico regular como el ciclismo se relaciona con cambios favorables en los niveles hormonales. Investigaciones publicadas en la revista Aging Cell y citadas por el medio británico The Independent revelaron que los ciclistas de mediana edad mantienen niveles de testosterona más altos que los hombres sedentarios de la misma edad.

Además, expertos indicaron que el ciclismo se vincula con niveles hormonales más equilibrados, incluidas hormonas relacionadas con la energía, el metabolismo y la recuperación muscular. Aunque los mecanismos precisos aún están bajo investigación, existe consenso entre especialistas en que la actividad física aeróbica sostenida contribuye a mantener la función del sistema hormonal en edades medias y avanzadas.

Un ejercicio accesible con beneficios adicionales

Hombre con casco y ropa oscura monta una bicicleta eléctrica ligera blanca en una ciclovía. Árboles verdes con luz dorada de fondo y césped a los lados.
La pérdida gradual de masa muscular es común a partir de los cuarenta años; sin embargo, los resultados muestran que el ciclismo regular ayuda a prevenir este deterioro y mejora la calidad de vida en hombres adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos remarcados por especialistas del portal UHN Plus — Salud es la accesibilidad del ciclismo. Al tratarse de un ejercicio de bajo impacto, puede incorporarse a rutinas semanales tanto al aire libre como en bicicletas estáticas, facilitando su continuidad a largo plazo. Los expertos recomiendan al menos varias sesiones semanales de treinta a sesenta minutos para obtener efectos sostenibles sobre la salud muscular y cardiovascular.

Además de los beneficios físicos, el ejercicio regular también se vincula con mejoras en el manejo del estrés, mayor claridad mental y bienestar general. Estos factores contribuyen a una vida más activa en hombres de mediana edad.

El ciclismo dentro de un plan de salud integral

No obstante, los especialistas señalaron que el ciclismo no representa una solución única para todos los problemas de salud asociados al envejecimiento. La actividad física resulta más efectiva cuando forma parte de un enfoque integral que incluya alimentación equilibrada, control del peso corporal y controles médicos regulares.

Para hombres preocupados por la pérdida de masa muscular o los cambios hormonales propios de la mediana edad, el ciclismo puede ser una recomendación valiosa dentro de ese plan. El estudio aporta evidencia concreta que respalda los esfuerzos de salud pública orientados a promover el ciclismo como actividad física regular.

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