“Los rompimos todos”: la desopilante anécdota de un recordado futbolista uruguayo sobre la eliminación ante Senegal en el Mundial 2002

El uruguayo Chengue Morales cuenta qué pasó en el entretiempo del partido entre Uruguay y Senegal en el Mundial 2002

Richard Morales fue protagonista de uno de los goles errados más insólitos de la historia de los Mundiales. Fue en el tercer partido de Uruguay en la Copa del Mundo Corea-Japón 2002, que terminó con empate 3-3 y eliminación de la Celeste. A pesar de la frustración, aquel equipo de Víctor Púa también gestó una remontada histórica ya que llegó a estar 3-0 debajo en el marcador. El detrás de escena de la historia es desopilante y fue contado por el ex delantero.

“Darío Rodríguez se quedó atrás último y siento su mano que me agarra y me dice ‘Negro, quedate para lo último’. Lo escucho y lo sigo. Me dijo que entráramos al vestuario (de Senegal), que algo teníamos que hacer. Entramos al vestuario y habíamos unos gorilas... estaban grandes de verdad. Estaban todos sentados, el técnico estaba por dar la charla, y le empezamos a patear las cosas. Ahí salimos porque nos dieron unos taponazos. El Negro (Rodríguez) me dice ‘vamos a decir que los rompimos todos’, y sí, Darío, los rompimos todos. Yo ya me iba comiendo la cabeza con que los habíamos roto todos, que les pegamos. Y así entramos al vestuario de Uruguay, que estaban todos muertos con el 3 a 0″, inició la anécdota el Chengue Morales, en diálogo con Fix Entertainment.

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Y la cosa no quedó ahí, porque encima desde lo futbolístico todo cambió en el segundo tiempo. “Entramos, yo me pongo intercambiables, paso por al lado de Púa y le digo ‘¿por quién entro?’, y me respondió que me sentara ahí. Paso por al lado de Paolo (Montero) y le digo ‘vamo arriba que lo vamos a dar vuelta, les pegamos en el vestuario’. Me miró. Se dio todo tan rápido, que el equipo cambió la energía, nos metimos, nos pusimos a tiro y se fue dando el partido. Después lamentablemente erré el cuarto gol, pero fue divino", precisó sobre el desarrollo del entretiempo en el estadio Suwon de Corea del Sur.

El histórico gol errado del Chengue Morales en Uruguay-Senegal

Lo cierto es que después de ir perdiendo 3-0 por los tantos de Khalilou Fadiga -de penal- y el doblete de Papa Bouba Diop, Morales ingresó, convirtió un tanto a los 16 segundos, fabricó una pena máxima cambiada por Álvaro Recoba y dilapidó de cabeza el cuarto gol que hubiera simbolizado la victoria y clasificación a octavos de final en el minuto 91.

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“Me paro atrás de él y (Víctor Púa) me dice ‘¿quién te llamó?’ A mí me había llamado Fabián 0’Neill a mí. Me dijo ‘dale Chengue, que entrás’. Yo quería jugar. Y bueno, se da eso que me dice que no y, cuando me doy vuelta para irme, me agarra del brazo y me dice ‘bueno, dale, entrá’“, cerró la historia. Morales entró por el Loco Sebastián Abreu y Diego Forlán, autor del segundo tanto, por Marcelo Romero. Los charrúas estuvieron a punto de concretar una hazaña histórica.

El Chengue fue ayudante de campo de Paolo Montero en tres clubes de Argentina (Boca Unidos de Corrientes, Colón de Santa Fe y Rosario Central), pero hace un tiempo reveló que había perdido el gusto por esa profesión: “Aprendí mucho con Paolo, es un maniático del fútbol, un tipo apasionado, no tiene descanso personal. Me llamaba a las 4 de la mañana para ver un video de fútbol o una estrategia que quería hacer para el partido. Descansaba poco por ese afán de ganar y de hacer las cosas bien, pero te quita mucho tiempo y muchas horas de familia y de tu vida”.

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