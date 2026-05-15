Los últimos siete macacos del exbioterio siguen encerrados en un subsuelo de Saavedra: “El sufrimiento que están pasando es terrible”

Siete macacos permanecen en jaulas del subsuelo del CEMIC de Saavedra sin resolución judicial sobre su destino

Siete macacos se encuentran desde hace años alojados en jaulas de 60 x 70 x 90 centímetros en el subsuelo del barrio porteño de Saavedra, sin haber sentido la luz del sol y a la espera de una definición judicial sobre su destino. El caso involucra al último bioterio de monos en la Argentina, perteneciente al Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC), en conjunto con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). El bioterio cesó sus experimentos con primates en 2021.

La situación actual plantea dudas respecto de la legalidad y las condiciones del alojamiento de estos animales. Según registros y documentos del propio santuario extranjero, en enero de 2025, 41 ejemplares de caí viajaron, financiados por organizaciones holandesas y gestionados por la operadora de fauna Natasia Winter, residente en el país, hacia el Hidden Forest Sanctuary en Sudáfrica. Al menos quince primates murieron previamente por causas vinculadas a la vejez y la extensa espera en cautiverio antes de este traslado.

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El bioterio del CEMIC, último habilitado en Argentina para experimentar con monos, cesó actividades en 2021

El trasfondo del último bioterio de monos en Argentina

El bioterio del CEMIC, ubicado en Saavedra, fue el único en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habilitado para experimentación con monos. Esta situación se extendió hasta 2021, cuando el centro dejó de utilizar primates en investigaciones. Desde ese momento, el destino de los macacos y otros ejemplares quedó en un limbo legal y logístico. Organizaciones como Proyecto Gran Simio España comenzaron a intervenir entonces con acciones legales y pedidos a la justicia para garantizar el bienestar de los animales restantes.

Victoria González Silvano, abogada de la querella por Proyecto Gran Simio España y delegada de la asociación en Argentina, explicó en Infobae en Vivo Al Amanecer: “Los macacos están abandonados. El bioterio existe hace muchos años. Dejó de usarse en 2021 por decisiones institucionales. Tenía más de 74 individuos. Salieron los caí, que fueron cincuenta, hace un año y pico. De los ocho macacos, que ahora quedan siete, iban a ir a Israel. Nosotros decíamos que hay lugares menos conflictivos. No obstante, con tal de que los saquen, está bien”.

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La abogada agregó: “Están en un tercer subsuelo sin luz del sol. No te puedo decir que estén sin comida ni que no esté limpio. Es un bioterio, está limpio”.

Las condiciones en el CEMIC: macacos en jaulas pequeñas, sin luz solar ni posibilidad de interacción social

Condiciones actuales en las instalaciones del CEMIC

Actualmente, los macacos habitan jaulas que, según la representante de Proyecto Gran Simio, “son de 70 x 80 centímetros”. “Un macaco asiático o macaco cangrejero, como se llama a esta especie, si se para toca con la punta de la jaula. No pueden girar, no pueden moverse. Y algo peor: el mono es un animal gregario, un animal de familia. Ellos están todos separados, sin interrelación. El sufrimiento que están pasando es terrible, el maltrato que tienen es terrible”, detalló Silvano.

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La abogada también señaló: “Desde fines de 2023, que empezamos la querella, logramos que los caí se fueran, y respecto al capricho del CEMIC de mantenerlos hasta que se vayan a Israel, se desató la guerra. Hemos hecho ofertas a la fiscalía AUFEMA para que los reciban en un lugar mejor aquí en Argentina, donde tendrían comodidad y el calor necesario para sobrevivir. Seguimos esperando que la AUFEMA y el CEMIC decidan”.

Al menos quince primates murieron previamente por vejez y largas esperas en cautiverio antes de ser trasladados

Oferta de traslado y demoras judiciales

La demora en la definición de un nuevo destino para los siete macacos generó frecuentes reclamos de entidades proteccionistas. Victoria González Silvano puntualizó: “La AUFEMA no define, que eso es esencial, que la fiscalía que tiene competencia animal defina para lo que fue creada: el bienestar de los animales. El CEMIC está diciendo que por ahí los puede enviar a otro lado, no le va a salir dinero hacerlo, y van a estar bien. ¿Hasta cuándo quieren tener esto? Estamos pidiendo que se investigue al directorio del CEMIC porque esto constituye un delito, el artículo 14.346, están sometidos a sufrimientos innecesarios”.

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Y agregó una comparación impactante: “Fuimos hace un año y pico a inspeccionar, junto con la fiscalía y la Defensoría del Pueblo, y cuando todavía estaban los caí. Yo te puedo decir, yo no solo conozco Auschwitz como museo, como lugar. Me imagino cómo debe haber sido. Esto es peor”.

El caso del CEMIC expone demoras judiciales y falta de políticas claras para el bienestar de primates en Argentina

El futuro de los macacos aún permanece indefinido ante la falta de una decisión judicial y administrativa sobre el ofrecimiento de nuevos destinos propuestos por organizaciones especializadas.

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