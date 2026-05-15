Ciencia

Sin accesorios ni terapias costosas: cómo fortalecer la espalda en 15 minutos diarios

Los cirujanos ortopédicos Matthias Manke y Patrick Julius recomiendan rutinas simples basadas en ejercicio funcional y postura correcta. Claves para integrarlos a la vida cotidiana

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Mujer con top y mallas grises realiza una plancha sobre una colchoneta oscura en un estudio con paredes blancas, suelo de madera y una gran ventana.
Expertos ortopédicos advierten que la actividad física regular es esencial para la salud de la espalda y previene molestias en la columna (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de productos milagrosos y terapias pasajeras deja en segundo plano la relevancia de la actividad física constante para evitar molestias en la columna. Los expertos ortopédicos advierten sobre el error frecuente de confiar en rodillos y accesorios pasivos para tratar el dolor de espalda.

Según las pruebas médicas y la experiencia clínica, la única vía eficaz para lograr un alivio duradero es el ejercicio activo y el fortalecimiento muscular. Así lo sostienen Matthias Manke y Patrick Julius, dos reconocidos cirujanos ortopédicos alemanes consultados por la revista alemana Der Spiegel, quienes critican los mitos en torno al tejido conectivo y ofrecen una visión fundamentada en estudios recientes.

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Diversos especialistas subrayan que solo el movimiento regular y el desarrollo de fuerza en la musculatura profunda pueden restaurar la salud de la espalda. Aunque los rodillos de espuma y otros accesorios se utilizan con frecuencia, estos solo proporcionan un alivio temporal y no solucionan la causa real del dolor.

Infografía detallada sobre dolor de espalda, comparando mitos y tratamientos reales. Incluye ilustraciones de anatomía, ejercicio físico, productos y accesorios pasivos.
El fortalecimiento muscular profundo y la práctica de ejercicios funcionales resultan fundamentales para prevenir y tratar el dolor de espalda de manera duradera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, la recomendación principal es realizar ejercicios funcionales, estiramientos controlados y mantener una postura adecuada: esto favorece el fortalecimiento muscular y evita la dependencia de soluciones inmediatas sin base científica.

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Desmontando mitos sobre la fascia y el dolor de espalda

Patrick Julius cuestiona la idea de que la fascia, definida como un tipo de tejido conectivo compuesto por capas que envuelven músculos y órganos, sea el origen central de los problemas. “Desde luego que no pueden.” Y agrega: “Pero constantemente se las cita como la causa de problemas de los que no son responsables”.

Matthias Manke recalca que este tejido, aunque muy citado en el mundo del fitness, tiene un carácter pasivo y escasa implicación en los trastornos funcionales. Precisa que, cuando existen molestias, suelen deberse a un aumento de la tensión muscular.

Escena dividida: Un hombre trabaja encorvado frente a una computadora en una habitación oscura y una mujer practica yoga erguida en una sala luminosa.
Los cirujanos Matthias Manke y Patrick Julius rechazan la eficacia de rodillos y accesorios pasivos para el dolor de espalda, basados únicamente en evidencias clínicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo que un médico o fisioterapeuta puede encontrar son puntos gatillo, que son áreas musculares con mayor tensión y dolor. Esto no tiene nada que ver con la fascia”, sostiene el cirujano.

Ambos expertos, entrevistados por la revista alemana Der Spiegel, coinciden en que conceptos como adherencias, endurecimientos o enredos carecen de base científica.

Julius explica que los cambios en la fascia solo pueden observarse en casos de cicatrices provocadas por lesiones, y matiza: “Todo lo demás es especulativo, carente de pruebas provenientes de estudios científicos de prestigio”.

Soluciones efectivas: movimiento y fortalecimiento activo

Persona inclinándose hacia atrás con brazos en la pared, iluminada por la luz solar de una ventana. Dos plantas en maceta y una puerta de madera visible.
Los conceptos populares sobre la fascia y sus supuestos efectos en el dolor de espalda carecen de respaldo científico, según expertos ortopédicos consultados por Der Spiegel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto Julius como Manke insisten en que el ejercicio funcional y la actividad física son la estrategia más efectiva para prevenir y tratar el dolor de espalda. Julius asegura: “La respuesta honesta, aunque incómoda, es: en la gran mayoría de los casos, el dolor de espalda o cuello se debe a la tensión muscular. Esto solo se puede corregir con ejercicio. Y para ello, tienes que tomar la iniciativa”.

Entre los ejercicios recomendados destacan la postura de gato-vaca, útil para movilizar suavemente la columna, y la plancha sobre superficie inestable, que fortalece los músculos profundos del abdomen y la espalda. Julius enfatiza: “Una espalda y un cuello sanos comienzan con la postura correcta: abdomen contraído, pecho erguido, cabeza recta, hombros hacia atrás”.

Manke propone alternativas prácticas y sencillas que pueden integrarse en la vida cotidiana, como apoyar brevemente la cabeza contra la pared o realizar actividades diarias sobre cojines de equilibrio. Señala que con solo 15 minutos diarios es posible obtener mejoras, sin necesidad de complicadas rutinas.

Una mujer se toca la zona lumbar con expresión de molestia mientras realiza un ejercicio en un gimnasio, con otra figura en segundo plano en una postura activa.
El abuso de accesorios pasivos puede conllevar riesgos médicos en personas con osteoporosis o enfermedades vasculares, alertan los especialistas en ortopedia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos expertos lamentan que a veces se perpetúe la desinformación. Consultas apresuradas y exámenes superficiales llevan a los pacientes a buscar atajos sin base científica.

Riesgos y límites de los accesorios pasivos

Aunque reconocen que los rodillos y masajes pueden aliviar temporalmente los síntomas, los especialistas advierten sobre riesgos, especialmente en personas con osteoporosis o enfermedades vasculares. “Si con buena intención le doy un rodillo a mi abuela, que tiene osteoporosis, podría fracturarse si se apoya con fuerza sobre él con su propio peso”, advierte Manke.

Julius añade que una presión excesiva sobre zonas como la pantorrilla puede afectar las venas y aumentar el riesgo de várices: “Algunas personas siguen el principio de ‘cuanto más, mejor’, aplicando mucha presión. Si dañas las venas de esa zona, puedes desarrollar várices Y eso es algo que definitivamente quieres evitar”.

Vista posterior de una figura humana erguida, con la columna vertebral iluminada desde el cuello hasta la parte baja de la espalda, sobre un fondo gris neutro.
Mantenerse activo y fortalecer la musculatura evita recurrir a soluciones fugaces y es clave para una espalda sana y libre de molestias a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos recuerdan que, en el mejor de los casos, estos métodos solo ofrecen alivio pasajero. “Sanar significa: volver a estar sano —no solo estar libre de síntomas durante 3 semanas”, subraya Manke en declaraciones a la revista alemana Der Spiegel.

El músculo débil, consecuencia directa del sedentarismo, perpetúa el dolor de espalda y dificulta cada vez más la recuperación, advierten los ortopedistas consultados por Der Spiegel. Mantener la constancia en el ejercicio activo marca la diferencia para lograr una espalda sana a largo plazo.

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