Mundo

Tragedia y misterio: cinco expertos italianos murieron mientras buceaban en las cuevas de un atolón en las islas Maldivas

Entre las víctimas hay una profesora de biología marina, su hija y dos jóvenes investigadores. Hasta ahora se ha recuperado solamente un cadáver y no está claro por qué no pudieron regresar a la superficie

Guardar
Google icon
Collage de cinco retratos. De izquierda a derecha: mujer con bikini, mujer en traje de buceo, hombre con camiseta negra, mujer con pecas, hombre sin camisa en agua
Las víctimas del accidente de buceo en Maldivas

Cinco italianos murieron en un accidente de buceo en Maldivas, informó este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país.

La cadena de islas de coral es un destino de vacaciones de lujo muy popular entre los buceadores por sus complejos turísticos remotos y barcos de buceo con alojamiento a bordo.

PUBLICIDAD

“Tras un accidente ocurrido durante una salida de buceo, cinco nacionales italianos murieron en el atolón de Vaavu, en Maldivas”, dijo el Ministerio de Exteriores de Roma en una breve declaración.

Hasta ahora se ha recuperado un cadáver.

PUBLICIDAD

Cinco italianos murieron en un accidente de buceo en Maldivas
Un turista, acompañado de guías, regresa tras una sesión de buceo en aguas abiertas cerca de la playa de Rasfannu en Malé el 15 de mayo de 2026. Equipos de rescate en el archipiélago de las Maldivas, en el océano Índico, buscaron por segundo día consecutivo, el 15 de mayo, los cuerpos de cuatro italianos desaparecidos tras el accidente de buceo más mortífero en la historia del país, según informaron las autoridades (Foto de Mohamed Afrah/AFP)

Se cree que los buzos han muerto cuando intentaban explorar cuevas a una profundidad de 50 metros”, añade la nota.

La Universidad de Genoa dijo que, entre las víctimas, están una profesora de biología marina, su hija y dos jóvenes investigadores.

Funcionarios locales indircaron que era el peor accidente de buceo jamás registrado en este país conformado por 1.192 islas de coral, dispersas en unos 800 kilómetros a través del ecuador en el océano Índico.

Mujer rubia sonriente con traje de neopreno azul a bordo de un barco, su mano sobre el brazo, con el mar y otra embarcación al fondo
Monica Montefalcone, investigadora de la Universidad de Génova

Las víctimas

Una de las víctimas fue identificada como Monica Montefalcone, de 51 años, una respetada bióloga marina, personalidad televisiva y profesora de Ecología Marina Tropical y Ciencias Subacuáticas en la Universidad de Génova.

Su hija de 22 años, Giorgia Sommacal, también perdió la vida. Había heredado la pasión de su madre por la vida marina y el buceo, tras haberse licenciado en ingeniería biomédica por la Universidad de Génova.

Primer plano de Mónica Montefalcone sonriendo, con cabello mojado y trenzado, pecas y ojos verdes, contra un cielo azul claro
Giorgia Sommacal, de 22 años, hija de Monica Montefalcone

Las otras tres víctimas han sido identificadas como Muriel Oddenino, de Turín; Gianluca Benedetti, de Padua; y Federico Gualtieri, de Omegna.

Montefalcone trabajaba en Distav, el Departamento de Ciencias de la Tierra. En las Maldivas, fue la directora científica de la campaña de monitoreo de las islas, según informaron medios italianos.

Mujer joven con cabello recogido y bikini negro sentada de perfil en una playa de guijarros, mirando hacia la derecha. Personas y vegetación al fondo
Muriel Oddenino también fue investigadora en la Universidad de Génova
Hombre de piel clara con cabello oscuro peinado hacia atrás, camiseta azul oscuro con logos de yates blancos, posando al aire libre con un fondo claro
Gianluca Benedetti

Oddenino, bióloga marina y ecóloga de 31 años, era su colega en la Universidad de Génova. Era una buceadora experimentada y autora de publicaciones científicas. Un ser querido la describió como “dulce y sensible”.

Benedetti, de 44 años, era gerente de operaciones, instructor de buceo y capitán de barco. Y Gualtieri, de 31 años, era instructor de buceo y se había graduado recientemente de la Universidad de Génova con una licenciatura en biología marina y ecología.

Hombre sin camiseta con gafas de sol y pantalones cortos azules, arrodillado sobre rocas oscuras junto al mar. Fondo con océano, edificios y cielo azul
Federico Gualtieri

Las hipótesis sobre el accidente

Las investigaciones apuntan a dos hipótesis principales sobre lo ocurrido durante la inmersión en la cueva del atolón Vaavu. La primera se centra en una posible contaminación de las botellas de aire comprimido utilizadas por los buceadores. En este escenario, una mezcla inadecuada o la presencia de impurezas habría provocado síntomas tardíos de intoxicación bajo el agua, dificultando la reacción y el regreso a la superficie.

La segunda hipótesis sugiere que el grupo pudo haber sufrido una desorientación en el interior de la cueva. Las cuevas submarinas presentan estructuras complejas y laberínticas, donde perder la referencia de la salida resulta frecuente, especialmente bajo presión y en condiciones de visibilidad reducida. En estos casos, la ansiedad o el pánico pueden agravar el problema y comprometer el uso eficiente del oxígeno disponible.

Cinco italianos murieron en un accidente de buceo en Maldivas
Equipos de rescate buscan los cuerpos de italianos desaparecidos tras el accidente de buceo más mortífero en la historia del país (AFP)

Las autoridades también consideran que factores como la narcosis por nitrógeno podrían haber influido en el accidente. Este fenómeno afecta la percepción y la capacidad de tomar decisiones a profundidades superiores a los 30 metros, aumentando el riesgo de desorientación o errores en la gestión del equipo.

Los equipos de rescate y los peritos analizan el estado de las botellas, las bitácoras de la inmersión y los testimonios de quienes organizaron la excursión. El objetivo es determinar si existieron fallas en los controles de seguridad o si el accidente fue consecuencia de una cadena de circunstancias adversas dentro de un entorno de alta exigencia técnica.

Temas Relacionados

MaldivasItaliabuceoÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Divisiones internas en los BRICS: no hubo consenso entre los ministros para emitir un comunicado de su reunión

Las diferencias pusieron de manifiesto el reto de mantener la unidad dentro del bloque en su búsqueda por expandir su influencia

Divisiones internas en los BRICS: no hubo consenso entre los ministros para emitir un comunicado de su reunión

Donald Trump habló tras la cumbre en China: “El presidente Xi Jinping y yo conversamos mucho sobre Taiwán”

El mandatario de Estados Unidos aseguró que su par chino “no desea una lucha por la independencia”. Y añadió: “No hice ningún comentario al respecto, simplemente lo escuché”

Donald Trump habló tras la cumbre en China: “El presidente Xi Jinping y yo conversamos mucho sobre Taiwán”

Zelensky condenó el ataque ruso contra un bloque de viviendas en Kiev que dejó al menos 24 muertos

Los equipos de rescate dieron por concluidas las operaciones de búsqueda en el edificio devastado, que fue alcanzado esta semana durante el ataque aéreo más intenso de Rusia contra la capital ucraniana en lo que va de año

Zelensky condenó el ataque ruso contra un bloque de viviendas en Kiev que dejó al menos 24 muertos

Ucrania y Rusia intercambiaron más de 400 prisioneros de guerra en la primera etapa del canje de 2.000 rehenes

El mandatario ucraniano informó que los cautivos entregados por el Kremlin son soldados de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y del Servicio Estatal de Fronteras. Moscú confirmó que Emiratos Árabes Unidos actuó como mediador humanitario en el proceso

Ucrania y Rusia intercambiaron más de 400 prisioneros de guerra en la primera etapa del canje de 2.000 rehenes

Un soldado israelí murió en combate durante los ataques de Hezbollah en el sur del Líbano

Los familiares del sargento mayor Negev Dagan, de 20 años, recibieron la noticia por parte de las FDI y, al sumar su fallecimiento, Israel contabiliza 20 militares caídos en el frente que lucha contra el grupo terrorista

Un soldado israelí murió en combate durante los ataques de Hezbollah en el sur del Líbano
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Resultados ONPE 100%: solo faltan dos actas para confirmar la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Resultados ONPE 100%: solo faltan dos actas para confirmar la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Ambulancias tardan en atender una emergencia en Bogotá hasta en cuatro horas y no por los trancones: Secretaría de Salud señaló a EPS

Nicky Jam no solo le alegró el viaje a los pasajeros de un bus de Transmilenio en Bogotá, también visitó reconocido colegio: “Las mamás deberíamos saber”

Campaña veterinaria gratuita para este 16 de mayo: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Reforma laboral 40 horas: qué dice sobre el turno nocturno y cuándo empieza a aplicar

INFOBAE AMÉRICA

Transferencias digitales por el Día de la Madre en El Salvador alcanzan récord con un crecimiento del 236.17%, según BCR

Transferencias digitales por el Día de la Madre en El Salvador alcanzan récord con un crecimiento del 236.17%, según BCR

Abren investigación por supuesto manejo irregular de fentanilo en el principal centro asistencial de Honduras

Cómo son los lentes inteligentes que redujeron los síntomas de depresión en un estudio con ratones

Divisiones internas en los BRICS: no hubo consenso entre los ministros para emitir un comunicado de su reunión

Beth y Rip regresan más intensos que nunca en Rancho Dutton, la nueva apuesta western que llega a Paramount+

ENTRETENIMIENTO

Llueven críticas contra Demi Moore por pedir a Hollywood que deje de luchar contra la IA: “Es propaganda fascista”

Llueven críticas contra Demi Moore por pedir a Hollywood que deje de luchar contra la IA: “Es propaganda fascista”

Jack Ryan regresa en formato de película con estreno global

Profesor de educación física, estudiante de comunicación y cómico: el pasado de Hugh Jackman antes de brillar en Hollywood

Después de más de 10 años, Adam Sandler reunirá al elenco original en “Son como niños 3”

“Nunca debería haber terminado con los personajes en la cárcel”: Jerry Seinfeld y una dura autocrítica a 25 años del final