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Zelensky condenó el ataque ruso contra un bloque de viviendas en Kiev que dejó al menos 24 muertos

Los equipos de rescate dieron por concluidas las operaciones de búsqueda en el edificio devastado, que fue alcanzado esta semana durante el ataque aéreo más intenso de Rusia contra la capital ucraniana en lo que va de año

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky. EFE/EPA/GEORGE CHRISTOFOROU
El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky. EFE/EPA/GEORGE CHRISTOFOROU

El presidente Volodímir Zelensky pidió el viernes que se castigara a Moscú tras depositar rosas rojas entre los escombros de un bloque de viviendas de Kiev donde un ataque con misiles rusos causó la muerte de 24 personas, entre ellas tres niños.

Los equipos de rescate dieron por concluidas las operaciones de búsqueda en el edificio devastado, que fue alcanzado esta semana durante el ataque aéreo más intenso de Rusia contra la capital ucraniana en lo que va de año.

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“Nuestros equipos de primera intervención (...) trabajaron sin descanso durante más de un día”, dijo Zelensky en la aplicación Telegram tras visitar el lugar del ataque en el distrito de Darnitski de Kiev, en la margen izquierda del río Dniéper, donde depositó flores y habló con los equipos de rescate.

“Los rusos prácticamente arrasaron toda una sección del edificio con su misil”, afirmó.

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Rusia, que inició su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, lanzó más de 1.500 drones y decenas de misiles en ataques por toda Ucrania esta semana durante dos días consecutivos, según informaron las autoridades ucranianas.

Seis personas murieron en los ataques del miércoles en el oeste de Ucrania, lejos de la línea del frente.

“Una Rusia como esta nunca puede normalizarse: una Rusia que destruye deliberadamente vidas y espera quedar impune. Es necesario ejercer presión”, dijo Zelensky, reiterando sus llamamientos a los aliados para que ayuden a Ucrania a reforzar sus defensas aéreas.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reúne con los rescatistas en el lugar de un edificio de apartamentos dañado durante un ataque ruso con misiles y aviones no tripulados, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, en esta imagen de distribución publicada el 15 de mayo de 2026. Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en Kiev/Handout via REUTERS
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reúne con los rescatistas en el lugar de un edificio de apartamentos dañado durante un ataque ruso con misiles y aviones no tripulados, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, en esta imagen de distribución publicada el 15 de mayo de 2026. Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en Kiev/Handout via REUTERS

DÍA DE DUELO EN KIEV

Las autoridades de Kiev anunciaron un día de luto el viernes para honrar a las víctimas, con las banderas nacionales a media asta en toda la ciudad de tres millones de habitantes. Se cancelaron o pospusieron todos los eventos de entretenimiento.

El Ministerio del Interior informó de que la operación de búsqueda y rescate en el edificio de apartamentos duró más de 28 horas y que cientos de rescatistas revisaron 3.000 metros cúbicos de escombros.

Las autoridades municipales indicaron que se habían recuperado 24 cadáveres de entre los escombros y que se había rescatado con vida a unas 30 personas. Cerca de 50 personas resultaron heridas y unas 400 necesitaron apoyo psicológico, según el Ministerio del Interior.

Zelensky ha declarado que, según el análisis inicial, un misil ruso Kh-101 de fabricación reciente impactó en el edificio.

Rusia no hizo comentarios inmediatos sobre el ataque al edificio de apartamentos. Moscú niega haber atacado deliberadamente a civiles, pero durante más de cuatro años de guerra ha alcanzado con frecuencia edificios residenciales y otras infraestructuras civiles en ataques aéreos en toda Ucrania.

Ucrania también ha llevado a cabo ataques con drones contra Rusia. Cuatro personas, entre ellas un niño, murieron el viernes en un ataque contra la ciudad de Riazán, en el centro de Rusia, que causó daños en edificios de apartamentos de gran altura y alcanzó una empresa industrial no identificada, según informó el gobernador regional.

(Con información de Reuters)

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