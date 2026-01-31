Ciencia

La química del aprendizaje: un estudio revela cómo la dopamina perfecciona nuestras habilidades

La investigación, realizada en modelos animales, identificó los mecanismos cerebrales que permiten mejorar conductas a través de la práctica. Este avance podría ayudar a comprender cómo se desarrollan y optimizan habilidades motoras y sociales en humanos

Un estudio de la Universidad de Columbia demuestra cómo la dopamina afina el aprendizaje y la mejora de habilidades en el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la práctica nos permite mejorar, ya sea al aprender a hablar, tocar un instrumento o dominar un deporte? Un estudio realizado por investigadores del Instituto Médico Howard Hughes y la Universidad de Columbia ofrece una respuesta clara: la dopamina actúa como una señal interna que guía al cerebro para afinar conductas y movimientos.

Para demostrarlo, los científicos analizaron el canto del pinzón cebra, un ave que aprende a vocalizar de forma comparable a cómo los bebés humanos adquieren el lenguaje.

La dopamina es un neurotransmisor, una sustancia química que las neuronas utilizan para comunicarse entre sí. Se la suele asociar con el placer y la recompensa, pero su función es más amplia: participa en la motivación, el aprendizaje y el control de los movimientos. En términos simples, ayuda al cerebro a detectar qué acciones funcionan mejor y cuáles conviene corregir.

Dopamina: el marcador interno del progreso

El equipo liderado por el neurocientífico Vikram Gadagkar observó que los pinzones jóvenes comienzan emitiendo cantos imprecisos, muy similares al balbuceo infantil. Con el tiempo y la repetición, esas vocalizaciones se vuelven más precisas. Como estos pájaros aprenden una única canción, el modelo permitió estudiar con gran detalle cómo el cerebro detecta errores y refuerza los aciertos.

La investigación utilizó el canto del pinzón cebra como modelo para entender los mecanismos cerebrales del aprendizaje humano

Durante el experimento, los investigadores alteraron algunas notas del canto para simular fallos. Cuando el ave cantaba “mal”, los niveles de dopamina descendían; cuando lograba una entonación correcta, aumentaban. Esta variación funcionaba como una recompensa interna: el cerebro señalaba qué ajustes valía la pena repetir y cuáles debían corregirse.

Es un mecanismo similar al que opera en las personas cuando notan que una palabra sale mejor pronunciada que antes o que un movimiento se vuelve más fluido tras varios intentos.

Practicar no es lo mismo que actuar frente a otros

El estudio también mostró que el contexto social modifica estos circuitos cerebrales. Cuando los pinzones machos practicaban solos, la dopamina fluctuaba constantemente, indicando un aprendizaje activo. En cambio, al cantar frente a una hembra, esa señal caía de forma abrupta: el objetivo ya no era mejorar, sino ejecutar correctamente lo aprendido.

Sin embargo, la reacción de la audiencia resultó clave. Si la hembra mostraba interés, aparecían nuevos picos de dopamina, reforzando tanto la motivación del macho como el vínculo social. Algo comparable a lo que ocurre en los humanos cuando una presentación o una actuación recibe una respuesta positiva.

La dopamina actúa como un marcador interno que informa al cerebro sobre los errores y aciertos en la práctica de nuevas conductas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gadagkar explicó que, aunque las hembras no cantan, poseen regiones cerebrales vinculadas al canto que servirían para evaluar las vocalizaciones y expresar preferencia, un proceso que el equipo está estudiando en mayor profundidad.

Qué puede enseñarnos esto sobre el cerebro humano

En pinzones jóvenes, los científicos observaron que, a medida que el canto se estabilizaba, los niveles de dopamina aumentaban de forma sostenida. La señal no reflejaba solo el último intento, sino la progresión acumulada de ensayos previos, guiando el aprendizaje a lo largo del tiempo.

Este tipo de retroalimentación es comparable a cómo una persona mejora al hablar en público, escribir o practicar un deporte, no se trata de un único acierto, sino de un proceso gradual que el cerebro registra y refuerza.

El estudio relaciona la función de la dopamina en los humanos con la mejora gradual en hablar, practicar deportes o tocar instrumentos musicales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprender este mecanismo podría tener implicancias clínicas importantes. En enfermedades como el párkinson, donde las neuronas dopaminérgicas se deterioran, la capacidad de ajustar y perfeccionar movimientos se ve afectada.

Además, los hallazgos sobre evaluación social abren interrogantes sobre trastornos del espectro autista (TEA), en los que los procesos de interacción y motivación social pueden verse alterados.

Aunque el canto del pinzón cebra es simple, los principios que revela —cómo el cerebro aprende, corrige errores y se motiva— parecen universales. Estos pequeños pájaros ofrecen así una ventana inesperada para comprender cómo el cerebro humano optimiza habilidades complejas mediante señales químicas internas.

