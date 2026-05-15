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Cuándo se jugarán las semifinales del Torneo Apertura 2026: la agenda del fin de semana

El certamen entró en instancias decisivas y ya están los cuatro equipos que buscarán la ansiada final

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Cuatro futbolistas de River, Rosario Central, Argentinos y Belgrano celebran en un campo de fútbol. Un balón blanco y negro está en el césped
River, Central, Argentinos y Belgrano, por un lugar en la final del 24 de mayo en Córdoba

El miércoles pasado quedaron definidos los cuatro semifinalistas del Torneo Apertura 2026. River Plate venció 2-0 a Gimnasia y fue el último en sumarse a este selecto grupo.

En el estadio Monumental, el Millonario ganó con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta y será el rival de Rosario Central, que también se clasificó tras eliminar 2-1 a Racing en el Gigante de Arroyito. Matías Zaracho puso en ventaja al elenco de Avellaneda Gastón Ávila niveló para el Canalla. En el segundo tiempo suplementario, Enzo Copetti le dio la victoria al conjunto local. Este cruce se llevará a cabo el sábado 16 de mayo en Núñez a partir de las 19:30, con arbitraje de Nicolás Ramírez.

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En el primer duelo de los cuartos de final, Belgrano de Córdoba logró su pase a semifinales al vencer 2 a 0 a Unión de Santa Fe en el estadio Julio César Villagra, en un partido dirigido por el árbitro Andrés Merlos. Los goles para el local fueron convertidos por Adrián Guillermo Sánchez, de cabeza, y Ramiro Hernández en los minutos finales.

Luego, fue el turno de Argentinos Juniors, que se impuso a Huracán con gol de Tomás Molina en el primer tiempo suplementario. De esta manera, el Bicho de La Paternal será rival del Pirata de Alberdi, el domingo 17 en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, desde las 17:00 (con arbitraje de Nazareno Arasa).

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cuadro de semifinales del torneo apertura
Se definió el cuadro de las semifinales del Torneo Apertura

La final fue programada para el domingo 24 de mayo a las 15:30, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Este certamen no solo entrega el primer título nacional del año, sino que concede al campeón la clasificación directa al Trofeo de Campeones 2026 y el aseguramiento de un cupo en la Copa Libertadores 2027.

Además, los ganadores de la Copa Argentina y del Clausura, junto a los tres mejores equipos de la Tabla Anual, completarán la nómina de clasificados al torneo continental.

Vale recordar que se estipuló que si al finalizar los 90 minutos de tiempo regular no existió un ganador, el pase a la final se deberá definir con un tiempo extra divido en dos etapas de 15 minutos. De persistir la igualdad, el clasificado saldrá del equipo que logre imponerse en la tanda de penales.

En tanto, para estas instancias a partido único, se definió que la localía sea para el equipo mejor ubicado en la fase regular. Tanto Independiente Rivadavia como Estudiantes de La Plata, los dos primeros de cada zona y que tenían asegurado todos los partidos en su estadio, no pudieron superar los octavos de final.

ASÍ SE JUGARON LOS CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO APERTURA

Belgrano 2-0 Unión de Santa Fe

Argentinos Juniors 1-0 Huracán

Rosario Central 2-1 Racing

River Plate 2-0 Gimnasia y Esgrima La Plata

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