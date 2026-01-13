Ciencia

Arthur Brooks y la anatomía de la felicidad: perfiles emocionales, sufrimiento y rutinas cotidianas que transforman el bienestar

En diálogo con Chris Williamson en Modern Wisdom podcast, el profesor de Harvard exploró cómo la interacción entre cerebro, estados anímicos y costumbres diarias moldea la experiencia vital, analizó el valor formativo del dolor y describió prácticas personales que potencian el equilibrio mental

Las emociones negativas cumplen un papel evolutivo esencial y aprender a gestionarlas es clave para el desarrollo personal (Captura de video: YouTube/Modern Wisdom)

La relación entre la psicología y la biología en la experiencia del bienestar fue el eje de la conversación entre Arthur Brooks y Chris Williamson en el pódcast Modern Wisdom.

Brooks, profesor en Harvard, doctor en ciencias sociales y escritor bestseller, sostuvo que “la felicidad y la infelicidad no son opuestas, pueden coexistir porque se originan en distintos sistemas del cerebro”. Además, explicó que comprender la interacción entre cerebro, emociones y hábitos cotidianos resulta clave para manejar el sufrimiento y dar propósito a la vida.

Según expuso Brooks, la psicología no puede separarse de la biología, ya que el funcionamiento del sistema límbico, donde se experimentan emociones positivas y negativas, es pura biología. “Es una parte del cerebro que evolucionó como sistema de alerta frente a amenazas y oportunidades”, afirmó.

Arthur Brooks destaca que la felicidad y la infelicidad pueden coexistir porque surgen de diferentes sistemas cerebrales (Captura de video: YouTube/Modern Wisdom)

Insistió en que las emociones negativas cumplen un papel evolutivo esencial y que deberíamos agradecer su existencia, aunque el gran desafío de la vida adulta es aprender a gestionarlas.

Perfiles emocionales y convivencia de opuestos

Brooks describió cuatro grandes perfiles emocionales. Señaló que las personas con afecto negativo alto, a quienes llama “creativos melancólicos” o “poetas”, tienden a la tristeza, pero suelen ser sumamente creativas. Los llamados “optimistas intensos” o “animadores” presentan gran emoción positiva y escaso afecto negativo.

El perfil de “jueces” agrupa a quienes procesan pocas emociones, tanto positivas como negativas, mientras que los “científicos locos” experimentan altos niveles en ambos polos emocionales. Explicó que “un cuarto de la población experimenta emociones intensas en ambas direcciones. Puedes ser muy feliz y muy infeliz a la vez; eso solo significa que experimentas emociones fuertes en los dos extremos”.

En relación al sufrimiento, subrayó que constituye una parte fundamental del aprendizaje y del sentido vital. “El sufrimiento enseña, y el error es tratar de erradicarlo en vez de comprenderlo”, destacó.

El sufrimiento se presenta como una oportunidad de aprendizaje y sentido vital, según el enfoque de Brooks (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para él, sentir tristeza ante una pérdida o un rechazo demuestra que el cerebro funciona adecuadamente y reconocer la función biológica de las emociones dolorosas puede ser un primer paso para encontrar alivio. Señaló que el objetivo no es suprimir el dolor, sino entender su causa y el aprendizaje que puede aportar.

Riesgos y estrategias frente al sufrimiento

Durante la charla, Brooks advirtió sobre los riesgos de recurrir a soluciones dañinas como el alcohol, las drogas o la adicción al trabajo para aliviar el malestar emocional. Explicó que el alcohol interrumpe la conexión entre la amígdala, encargada del miedo y la rabia, y la corteza prefrontal, lo que puede aliviar la ansiedad, pero resulta extremadamente peligroso.

Sobre la adicción al trabajo, sostuvo que funciona como distracción ante las emociones negativas y puede convertirse en algo destructivo cuando la búsqueda de éxito y reconocimiento pasa a ser una necesidad patológica. Agregó que muchas personas asocian el amor con el logro desde la infancia, lo cual, en la adultez, dificulta la satisfacción personal sin aprobación externa.

Adicciones como el alcohol, las drogas o el exceso de trabajo representan riesgos al intentar manejar el malestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultado sobre los métodos más efectivos para enfrentar emociones difíciles, recomendó ejercicio de fuerza y actividad física al aire libre. Aclaró que el objetivo no es únicamente buscar la felicidad, sino aprender a ser menos infeliz.

Para quienes experimentan emociones negativas intensas, sugirió levantarse antes del amanecer, realizar ejercicio intenso y buscar experiencias trascendentes mediante meditación, oración o contacto con la naturaleza.

Rutinas, relaciones y pilares del bienestar

Al profundizar en su rutina diaria, Brooks relató: “Me levanto a las 4:30, hago ejercicio de fuerza durante una hora, luego asisto a misa diaria porque necesito equilibrar cuerpo y alma”. Detalló que prioriza un desayuno rico en proteína, retrasa la cafeína varias horas y camina al menos 10.000 pasos al día.

Brooks explicó que el bienestar fisiológico y emocional depende también de una buena higiene del sueño. Entre sus recomendaciones figuran cenar temprano, evitar alcohol y cafeína por la noche, caminar en pareja después de cenar, mantener contacto visual y táctil, y leer antes de dormir.

Rutinas saludables basadas en ejercicio, sueño cuidado, desayuno equilibrado y contacto social favorecen el bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el profesor, el contacto físico regular y la atención a la intimidad son estrategias poderosas para fortalecer el ánimo y la conexión afectiva.

A lo largo de la entrevista, destacó la importancia de la familia, las amistades y la espiritualidad o filosofía personal como pilares del bienestar. “El éxito entendido como dinero, poder o prestigio nunca será suficiente por sí solo para traer bienestar duradero. Los pilares verdaderos son la dedicación a la familia, los amigos y un propósito vital claro”, aseguró.

Al cierre del capítulo del podcast, Brooks reiteró que la aceptación del sufrimiento y la disposición a atravesar la incomodidad constituyen la verdadera fuente de aprendizaje y sentido. Considera que las mayores lecciones personales surgen de superar pérdidas, enfrentar dificultades y encontrar significado en el dolor, lo que transforma la incomodidad en clave de crecimiento vital.

