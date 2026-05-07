La palabra del hijo de Nora Dalmasso tras la destitución de los fiscales: “Es una reivindicación a mi mamá”

Marcelo, Facundo y Valentina Macarrón durante el jury

Luego de que se confirmara la destitución de los tres fiscales que intervinieron en la causa por el crimen de Nora Dalmasso, la mujer asesinada y abusada en su casa de Río Cuarto en 2006, el hijo de la víctima, Facundo Macarrón, calificó el fallo como “una reivindicación de todo el infierno y la persecución que sufrió la familia durante 20 años”.

Este miércoles, pasadas las 22 horas, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió separar de sus cargos a los ex fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, tras considerar que habían incurrido en mal desempeño y negligencia grave mientras estuvieron a cargo de la investigación.

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Para escuchar la sentencia estuvieron presentes el viudo de la víctima, Marcelo Macarrón, y los hijos que tuvieron en común, Facundo y Valentina Macarrón. Los tres fueron vistos visiblemente emocionados, mientras se abrazaban poco después de conocer que los ex investigadores serían removidos de sus cargos de manera inmediata.

“Es una reivindicación a mi mamá, que no tuvo ninguna oportunidad de defenderse en ningún momento”, sostuvo Macarrón al referirse a las consecuencias de la instrucción judicial. Según declaró en el noticiero de TN, desde el inicio del proceso, la investigación se desvió por la percepción de Di Santo, quien consideró a su madre una “mala víctima” y se centró en buscar “a sus amantes”.

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Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, los fiscales que fueron destituidos

Además de haber señalado que habían perjudicado la imagen de Dalmasso, el hijo de la víctima recordó que tanto él como su padre atravesaron un proceso similar al haber sido acusados como los presuntos autores del crimen. “Nos arruinaron la vida”, denunció el joven, quien había sido acusado por presuntamente haber abusado y asesinado a su madre porque no habría aceptado su orientación sexual.

En el caso de su padre y el viudo de Nora, llegó a ser llevado a juicio oral bajo la acusación de que habría contratado a un sicario para asesinarla. El móvil se suponía que estaba relacionado con una supuesta venganza por una infidelidad. Finalmente, el 5 de julio 2022, un jurado popular lo absolvió por unanimidad por falta de pruebas.

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“Ninguna familia se merece pasar por lo que nosotros pasamos”, insistó Facundo al considerar que la destitución de los fiscales era apenas una cuota de la justicia que merecían como familia. Y reconoció: “Es muy duro, la verdad que estamos muy dolidos porque hubo mucha revictimización, pero también aliviados de que tenemos una carga menos”.

Por otro lado, criticó que ninguno de los fiscales destituidos pidió perdón sincero a la familia. “Di Santo habló de su honestidad y su apego a la ley, Miralles habló de que respetó todas las garantías, pero dijeron barbaridades destruyendo a una familia”, afirmó.

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Marcelo Macarrón, Valentina Macarrón, Nora Dalmasso y Facundo Macarrón

Finalmente, renovó el reclamo de justicia al expresar: “Necesitamos saber qué pasó con mi mamá. Qué pasó Nora Dalmasso. Nadie se merece sufrir lo que ella sufrió así en esos últimos momentos de su vida y necesita justicia”.

El jury a los fiscales fue iniciado poco después de que declararan proscripta la causa. En consecuencia, esto evitó que el parquetista, Roberto Bárzola, no pueda ser llevado a juicio, pese a que finales de 2024 el último fiscal de la causa, Pablo Jávega, había corroborado la presencia de su ADN en el cuerpo y la bata de la víctima.

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Frente a esto, la fiscal general adjunta Betina Croppi, quien estuvo a cargo de la acusación durante el proceso, sostuvo el pedido de destitución al remarcar que las irregularidades en la causa fueron probadas. Y fue contundente al apuntar que el principal sospechoso “estaba frente a sus ojos y no hicieron nada”.

La fiscal Croppi, quien estuvo a cargo de la acusación durante el jury

Para Croppi, la investigación estuvo marcada desde el inicio por decisiones que desviaron el foco. Entre ellas, criticó la importancia que los fiscales le dieron a la vida privada de la víctima, tras instalar desde un inicio la hipótesis de que se habría tratado de un “amante asesino”. “Se alimentó la narrativa de mujer promiscua”, dijo.

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Luego, la fiscal aseveró que los acusados sentaron las bases de “un manual de como no investigar un caso de violencia de género”. Asimismo, sostuvo que la evidencia que ubicó al parquetista en la escena del crimen fue desperdiciada por años, logrando que la causa prescribiera penalmente.

Tras un intermedio para que se analizaran las pruebas y los alegatos, el tribunal, compuesto por la presidenta del jury y vicepresidenta de la Unicameral cordobesa, Julieta Rinaldi (Hacemos Unidos por Córdoba); los legisladores Facundo Torres Lima (Hacemos Unidos por Córdoba), Miguel Nicolás (Unión Cívica Radical) y Walter Gispert (Frente Cívico); y la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Aída Tarditti, dictaminó apartar a los fiscales de sus respectivos cargos.

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