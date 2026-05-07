Hay nuevos millonarios en Costa Rica: cayó el acumulado de ¢1,617 millones en el sorteo de chances y estos fueron los números ganadores

El acumulado de ¢1.617 millones cayó este martes 5 de mayo en el sorteo de chances de la JPS. Cortesía: Repretel

El esperado acumulado de la Junta de Protección Social (JPS) finalmente cayó la noche martes 5 de mayo durante el sorteo de chances, liberando una bolsa de ¢1,617 millones (USD 3,54 millones)que mantenía en expectativa a miles de jugadores en todo el país.

De acuerdo con los resultados oficiales, el número favorecido del acumulado fue el 28 con la serie 895, combinación que permitió que el premio se distribuyera en dos emisiones, lo que implica que hubo más de un ganador compartiendo el monto total.

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Hasta este momento, la Junta de Protección Social reporta que ya dos personas han canjeado su premio. El primero de ellos, se trata de un hombre entre 61 y 64 años, vecino de la provincia de Guancaste quien ganó cinco fracciones, para un total de ¢808 millones (USD 1,77 millones). El segundo ganador es un masculino entre 36 y 50 años, vecino de la misma provincia y quien fue favorecido con ¢323 millones (USD 707,000.)

El acumulado es uno de los incentivos más atractivos del juego de chances en Costa Rica, ya que crece semana a semana si no es acertado. En esta ocasión, alcanzó una cifra superior a los ¢1.600 millones, convirtiéndose en uno de los montos más llamativos en lo que va del año.

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Resultados principales del sorteo

En cuanto al premio mayor del sorteo de chances, el número ganador fue el 02 con la serie 958, que paga ¢80 millones por emisión, una suma significativa que también genera gran interés entre los compradores habituales.

El segundo premio correspondió al número 52 con la serie 175, otorgando ¢25 millones por entero.

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Por su parte, el tercer premio fue para el número 59 con la serie 183, con un pago de ¢7 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 82, que entrega un monto adicional de ¢10.000 por emisión, un incentivo menor pero que incrementa las posibilidades de obtener alguna ganancia en el sorteo.

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El número 28 con la serie 895 fue la combinación ganadora del acumulado en dos emisiones. Cortesía: El Mundo CR

¿Cómo funciona el acumulado de la JPS?

El acumulado de la JPS es un premio adicional que se integra al juego de chances y que ha ganado enorme popularidad en los últimos años. Su funcionamiento es sencillo: los jugadores participan automáticamente al comprar una fracción o entero de chances, siempre que coincidan número, serie y orden de extracción con los resultados definidos para el acumulado.

Si nadie acierta la combinación exacta, el monto se traslada al siguiente sorteo, incrementando su valor progresivamente. Esto genera bolsas millonarias que pueden alcanzar cifras históricas, como ocurrió en esta ocasión.

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Cuando finalmente cae, como sucedió este 5 de mayo, el premio se reparte entre todas las emisiones ganadoras, lo que puede dividir la bolsa en partes iguales dependiendo de cuántos billetes hayan acertado la combinación.

Los acumulados más altos en Costa Rica

A lo largo de los últimos años, el acumulado de la JPS ha alcanzado cifras récord que han marcado la historia de los juegos de azar en Costa Rica.

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Entre los montos más altos destacan acumulados que han superado los ¢2.000 millones, especialmente en periodos donde el premio se mantiene sin salir durante varias semanas consecutivas. Estos casos generan un aumento considerable en la venta de fracciones, ya que el interés del público crece conforme la cifra se eleva.

Uno de los antecedentes más recordados fue un acumulado que rondó los ¢2,200 millones (USD 4,8 millones) convirtiéndose en uno de los premios más altos entregados por este concepto. También se han registrado múltiples sorteos con bolsas superiores a los ¢1.500 millones, como el que cayó este martes.

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Estos montos posicionan al acumulado como uno de los premios más atractivos del país, incluso comparable con algunos de los principales sorteos extraordinarios de la propia JPS.

Un juego con impacto social

Más allá del atractivo económico, la labor de la Junta de Protección Social tiene un componente social clave. Los recursos generados por la venta de lotería y chances se destinan al financiamiento de programas sociales, organizaciones benéficas, hospitales y proyectos comunitarios en todo el país.

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De esta forma, cada sorteo no solo representa una oportunidad para los jugadores, sino también una fuente de ingresos para iniciativas que benefician a poblaciones vulnerables.

La JPS destina los recursos de estos juegos a programas sociales en todo Costa Rica. Fuente: JPS

El resultado de este martes vuelve a poner en el centro de atención al acumulado, un premio que combina expectativa, azar y grandes cifras, y que cada semana mantiene a miles de costarricenses pendientes de una combinación que puede cambiar vidas en cuestión de segundos.