Por qué los niveles altos de testosterona podrían ser aliados ante los tumores cerebrales

El glioblastoma es uno de los tumores cerebrales más agresivos y afecta principalmente a hombres, con alta tasa de mortalidad y recurrencia tras el tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El glioblastoma es uno de los tumores cerebrales más agresivos y difíciles de tratar. A pesar de los avances en cirugía, radioterapia e inmunoterapia, la enfermedad continúa teniendo una elevada mortalidad y suele reaparecer incluso después del tratamiento.

Ahora, una investigación difundida por el National Institutes of Health (NIH) plantea una hipótesis inesperada: la testosterona podría desempeñar un papel protector frente al avance de este cáncer en hombres.

PUBLICIDAD

El estudio, realizado por científicos de la Cleveland Clinic y publicado en la revista Nature, encontró que la disminución de hormonas androgénicas —entre ellas la testosterona— genera cambios en el cerebro que favorecen el crecimiento tumoral.

Según los investigadores, esta carencia altera mecanismos inmunológicos y aumenta hormonas vinculadas al estrés, creando un entorno que dificulta la respuesta defensiva del organismo frente al tumor.

PUBLICIDAD

Qué es el glioblastoma y por qué es tan difícil de tratar

El glioblastoma es un tipo de cáncer que se desarrolla en el cerebro y afecta principalmente a las células gliales, un grupo de células encargadas de sostener y proteger a las neuronas. Su crecimiento suele ser rápido y complejo de controlar. Además, tiene una gran capacidad para infiltrarse en el tejido cerebral sano, lo que dificulta su eliminación completa mediante cirugía.

Una investigación del NIH y Cleveland Clinic sugiere que la testosterona podría tener efecto protector frente al glioblastoma en hombres, según datos clínicos y preclínicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad aparece con mayor frecuencia en hombres que en mujeres, un patrón que desde hace años genera interrogantes entre los investigadores. El nuevo estudio aporta una posible explicación relacionada con las diferencias hormonales entre ambos sexos.

PUBLICIDAD

El papel de la testosterona en el cerebro

La testosterona pertenece al grupo de hormonas llamadas andrógenos. Aunque suele asociarse principalmente con funciones sexuales y reproductivas masculinas, también participa en numerosos procesos del organismo, incluido el funcionamiento cerebral.

El equipo liderado por Justin Lathia, director científico del Centro de Tumores Cerebrales de la Cleveland Clinic, observó que estas hormonas ayudan a regular determinadas respuestas inmunológicas dentro del cerebro.

PUBLICIDAD

Datos de más de 1.300 hombres con glioblastoma muestran que quienes recibían suplementación con testosterona tenían un 38% menos riesgo de mortalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó Lathia, el cerebro posee mecanismos de protección muy estrictos porque se trata de un órgano especialmente sensible. En condiciones normales, mantiene cierto “aislamiento” frente al resto del cuerpo para evitar reacciones inflamatorias excesivas que podrían dañarlo. Es una especie de “sistema de seguridad” biológico que controla cuidadosamente qué células y sustancias pueden ingresar al cerebro.

Sin embargo, el estudio mostró que cuando disminuyen los niveles de testosterona, ese sistema defensivo puede intensificarse de manera perjudicial.

PUBLICIDAD

Cómo influye la falta de andrógenos

Los investigadores observaron que la carencia de hormonas androgénicas activa en exceso el llamado eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, un sistema que regula la liberación de hormonas del estrés.Como consecuencia, aumentan estas sustancias y se fortalece el aislamiento inmunológico del cerebro. En términos simples, menos células defensivas logran llegar hasta el tumor.

Esto crea un entorno donde el sistema inmune tiene más dificultades para combatir las células cancerosas, favoreciendo así el crecimiento tumoral. El fenómeno fue especialmente evidente en modelos masculinos. En los femeninos, la ausencia de testosterona no produjo el mismo efecto con igual intensidad.

PUBLICIDAD

Los expertos advierten que los tratamientos oncológicos que reducen los niveles de andrógenos podrían activar mecanismos adversos exclusivos del cerebro y requieren mayor investigación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos consideran que estos hallazgos podrían ayudar a entender por qué el glioblastoma suele tener peor pronóstico en hombres. La investigación sugiere que las hormonas masculinas no solo cumplen funciones metabólicas o reproductivas, sino que también participan en mecanismos cerebrales capaces de influir en la evolución del cáncer.

Además, los tumores parecen desencadenar inflamación en regiones cerebrales alejadas de la lesión principal, especialmente en el hipotálamo, una estructura clave en la regulación hormonal y del estrés.

PUBLICIDAD

El equipo buscará ahora comprender cómo se inicia este proceso y de qué manera impacta sobre las defensas del organismo.

Qué encontraron en pacientes humanos

Además de los experimentos preclínicos, los investigadores analizaron datos de más de 1.300 hombres con glioblastoma registrados en la base SEER del NIH/NCI.

PUBLICIDAD

Los resultados mostraron que quienes recibían suplementación de testosterona por motivos ajenos al cáncer presentaban un 38% menos riesgo de mortalidad en comparación con aquellos que no utilizaban este tratamiento hormonal.

Los hallazgos sugieren que las diferencias hormonales entre sexos influyen en la evolución del glioblastoma y podrían abrir vías terapéuticas específicas para este tipo de cáncer cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la asociación fue estadísticamente significativa, los investigadores aclaran que esto no demuestra una relación directa de causa y efecto. Es decir, el estudio no permite afirmar todavía que la testosterona sea responsable de la mejor supervivencia observada.

Aun así, los datos refuerzan la hipótesis de que las hormonas androgénicas podrían influir en la progresión del glioblastoma.

Implicancias para futuras terapias y advertencias de los especialistas

El trabajo también abre preguntas sobre algunos tratamientos utilizados en oncología que reducen los niveles de andrógenos. Según advirtió Lathia, disminuir estas hormonas podría activar mecanismos defensivos particulares del cerebro que no aparecen en otros órganos del cuerpo.

Por eso, los investigadores consideran necesario estudiar con mayor profundidad cómo impacta la privación androgénica en pacientes con tumores cerebrales.

Por su parte, Anthony Letai, director del Instituto Nacional del Cáncer del NIH, describió los resultados como una “grata sorpresa” y destacó que podrían abrir nuevas vías terapéuticas frente a un cáncer especialmente difícil de tratar.

La investigación subraya la importancia de nuevos estudios clínicos para confirmar si modificar mecanismos hormonales e inmunológicos puede mejorar la supervivencia en glioblastoma (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del interés generado por los hallazgos, los especialistas insisten en que todavía se necesitan ensayos clínicos controlados antes de pensar en aplicaciones médicas concretas. El estudio es observacional y no permite concluir que la administración de testosterona mejore directamente la evolución del glioblastoma.

Los próximos trabajos buscarán determinar si modificar ciertos mecanismos hormonales e inmunológicos podría convertirse en una herramienta terapéutica segura y eficaz. Comprender cómo interactúan las hormonas, el sistema inmune y el cerebro podría abrir nuevas estrategias para tratar un tumor que hoy sigue siendo uno de los más agresivos y difíciles de controlar.