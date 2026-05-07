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Marco Rubio se reúne con el papa León XIV tras semanas de tensiones entre Donald Trump y el Vaticano

“Hay mucho de qué hablar”, declaró el canciller estadounisense antes de viajar a Roma. El funcionario señaló además que uno de los temas centrales será la libertad religiosa, un asunto en el que, según indicó, Washington y la Santa Sede mantienen coincidencias

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Marco Rubio se reúne con el papa León XIV tras semanas de tensiones entre Donald Trump y el Vaticano (REUTERS)
Marco Rubio se reúne con el papa León XIV tras semanas de tensiones entre Donald Trump y el Vaticano (REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá este jueves con el papa León XIV en el Vaticano en medio de las tensiones entre Washington y la Santa Sede por las diferencias sobre la guerra en Medio Oriente, Irán y la política exterior del presidente Donald Trump. El encuentro incluirá además conversaciones con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin.

La visita de Rubio se producirá semanas después de que Trump cuestionara públicamente al pontífice por sus declaraciones contra la guerra y por sus críticas a la advertencia del mandatario estadounidense de destruir la civilización iraní.

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Rubio, católico practicante, intentó bajar el tono de las diferencias antes del viaje y afirmó que la reunión había sido organizada antes de la controversia reciente.

Hay mucho de qué hablar con el Vaticano”, declaró Rubio ante periodistas en la Casa Blanca antes de viajar a Roma. El funcionario señaló además que uno de los temas centrales será la libertad religiosa, un asunto en el que, según indicó, Washington y la Santa Sede mantienen coincidencias.

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Por parte del Vaticano, Parolin confirmó que el encuentro abordará los acontecimientos recientes y distintos asuntos internacionales. “Escucharemos lo que tenga para decirnos”, sostuvo el cardenal ante periodistas el miércoles, al remarcar que la iniciativa del encuentro partió desde Washington.

“Hay mucho de qué hablar con el Vaticano”, declaró Rubio ante periodistas en la Casa Blanca antes de viajar a Roma (EP)
“Hay mucho de qué hablar con el Vaticano”, declaró Rubio ante periodistas en la Casa Blanca antes de viajar a Roma (EP)

Parolin agregó que las conversaciones incluirán “todo lo que ocurrió en los últimos días” y afirmó: “No podemos evitar tocar estos temas”.

El jefe de la diplomacia vaticana indicó además que dialogarán sobre América Latina, Cuba y el Líbano, regiones donde el Vaticano mantiene una intensa actividad diplomática.

La Santa Sede desempeñó históricamente un papel activo en la mediación vinculada a Cuba, mientras Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, encabezó dentro de la administración Trump los esfuerzos para aumentar la presión sobre el gobierno comunista de la isla.

El papa León XIV también mantiene un fuerte vínculo con América Latina. El pontífice pasó dos décadas como misionero en Perú y obtuvo incluso la ciudadanía peruana antes de su elección como jefe de la Iglesia católica.

La relación entre el Vaticano y la administración Trump se deterioró en los últimos meses pese al entusiasmo inicial de Washington por la elección de León XIV, ocurrida el 8 de mayo de 2025. El pontífice se convirtió entonces en el primer papa estadounidense de la historia.

Parolin agregó que las conversaciones incluirán “todo lo que ocurrió en los últimos días” y afirmó: “No podemos evitar tocar estos temas” (EFE)
Parolin agregó que las conversaciones incluirán “todo lo que ocurrió en los últimos días” y afirmó: “No podemos evitar tocar estos temas” (EFE)

Sin embargo, las diferencias se profundizaron después de que León XIV reclamara paz en la guerra en Medio Oriente impulsada por Israel y Estados Unidos y calificara como “verdaderamente inaceptable” la amenaza de Trump de destruir la civilización iraní.

El presidente estadounidense respondió con fuertes críticas en redes sociales. El mes pasado calificó al papa como “débil frente al crimen y terrible en política exterior”.

Trump volvió a cuestionar al pontífice esta semana en una entrevista difundida el lunes por la noche. El mandatario aseguró que León XIV considera aceptable que Irán posea armas nucleares. “Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente”, afirmó Trump en referencia al papa.

Consultado el martes sobre esas declaraciones, León XIV defendió la posición de la Iglesia católica respecto de la paz y el desarme nuclear. “La misión de la Iglesia es predicar la paz y el Evangelio”, sostuvo el pontífice ante periodistas. “Si alguien desea criticarme por proclamar el Evangelio, que lo haga con la verdad”, añadió.

León XIV recordó además la postura histórica del Vaticano contra el armamento nuclear. “La Iglesia se pronunció contra todas las armas nucleares desde hace años, así que no existe ninguna duda sobre eso”, señaló el papa. “Simplemente espero ser escuchado por el valor de la palabra de Dios”, agregó.

León XIV defendió la posición de la Iglesia católica respecto de la paz y el desarme nuclear (REUTERS)
León XIV defendió la posición de la Iglesia católica respecto de la paz y el desarme nuclear (REUTERS)

Parolin también salió en defensa del pontífice y cuestionó los ataques provenientes desde Washington. “Me parece un poco extraño atacar al papa”, declaró el secretario de Estado vaticano. “El papa está siendo el papa”, añadió.

La nacionalidad estadounidense de León XIV dio mayor repercusión política a sus declaraciones dentro de Estados Unidos. El pontífice utilizó en distintas oportunidades esa influencia para cuestionar las políticas migratorias impulsadas por Trump y para reclamar el fin de los conflictos armados.

Rubio y León XIV ya se habían reunido el año pasado en el Vaticano junto al vicepresidente estadounidense JD Vance, convertido al catolicismo, pocos días después de la elección del pontífice.

(Con información de AFP)

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