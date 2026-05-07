Líderes de ASEAN se reúnen en Filipinas para preparar un plan regional ante la crisis energética por la guerra en Irán

Líderes de ASEAN se reúnen este viernes en Filipinas para preparar un plan regional ante la crisis energética por la guerra en Irán (RUETERS)

Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se reúnen este jueves y viernes en la ciudad filipina de Cebú para una cumbre centrada en la seguridad energética, el abastecimiento de alimentos y la protección de trabajadores migrantes afectados por la guerra en Medio Oriente, en medio de crecientes preocupaciones por el impacto económico regional del conflicto.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., anfitrión del encuentro, prometió una cumbre “minimalista” y enfocada en asuntos económicos vinculados a la guerra en Medio Oriente. “Lo que realmente necesitamos en este momento es que los líderes hablen sobre… cómo podemos ayudarnos mutuamente”, afirmó Marcos al rechazar rumores sobre una eventual cancelación de la reunión por la crisis internacional.

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Según un borrador de declaración al que accedió The Associated Press, los gobernantes del bloque planean emitir un plan de contingencia que respaldará “el derecho internacional”, “la soberanía” y “la libertad de navegación”, en un mensaje que podría interpretarse como una crítica indirecta a Estados Unidos, Israel e Irán por el impacto global de la guerra.

“El sudeste asiático mantendrá mercados abiertos, transparentes y previsibles, así como rutas marítimas seguras y abiertas, y garantizará la libertad de navegación, el tránsito seguro, sin obstáculos y continuo, de buques y aeronaves en estrechos utilizados para la navegación internacional”, señala el borrador.

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La declaración también subraya la necesidad de preservar “el flujo sin trabas de bienes esenciales, incluidos alimentos, energía e insumos clave, de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982”.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr. (REUTERS)

El conflicto en Medio Oriente y las tensiones en el estrecho de Ormuz dominan la agenda de la cumbre debido al riesgo de interrupciones en el suministro energético y comercial. Marcos declaró en marzo una emergencia energética nacional y advirtió sobre las consecuencias económicas de una crisis prolongada.

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El Banco Asiático de Desarrollo advirtió en marzo que las interrupciones persistentes en el suministro de petróleo y gas desde Medio Oriente podrían frenar el crecimiento económico e impulsar la inflación en Asia y el Pacífico, regiones altamente dependientes de esos recursos energéticos.

Los líderes de ASEAN también evaluarán medidas concretas para reforzar la resiliencia regional. El plan de contingencia incluye la posible ratificación este año de un acuerdo que permitiría compartir combustible de forma coordinada durante emergencias, además de avanzar en el diseño de una red eléctrica regional y diversificar las fuentes de petróleo crudo.

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El documento propone además promover el uso de vehículos eléctricos y estudiar nuevas tecnologías energéticas, incluida la energía nuclear con fines civiles. Asimismo, contempla la creación de “un posible protocolo de comunicación y coordinación de crisis de la ASEAN para garantizar una respuesta regional coherente, oportuna y coordinada ante las crisis”.

La seguridad de los trabajadores migrantes también figura entre las prioridades de la reunión. Más de un millón de trabajadores y marinos mercantes del sudeste asiático permanecen en Medio Oriente. Varios ciudadanos de la región murieron durante los actuales combates, incluidos dos filipinos, mientras miles fueron evacuados o regresaron a sus países.

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Los líderes de ASEAN también evaluarán medidas concretas para reforzar la resiliencia regional (REUTERS)

La ASEAN, integrada por Filipinas, Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam, incorporó formalmente a Timor Oriental como miembro pleno en octubre del año pasado.

Además de la crisis en Medio Oriente, el bloque afronta tensiones internas, entre ellas la guerra civil en Myanmar y las disputas territoriales en el mar de China Meridional.

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Myanmar continúa excluido formalmente de las cumbres de alto nivel desde el golpe militar de 2021 que desencadenó una guerra civil y una represión contra la oposición. Sin embargo, algunos países del bloque analizan una posible flexibilización de esa política tras las recientes decisiones de la junta militar.

El líder militar Min Aung Hlaing, quien asumió recientemente la presidencia del país tras unas elecciones organizadas por el régimen, sostuvo que su gobierno trabajará para “restaurar las relaciones normales” con ASEAN. La junta también trasladó de prisión a arresto domiciliario a la líder democrática Aung San Suu Kyi, de 80 años.

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El gobierno filipino elogió esa decisión y solicitó que un enviado especial del bloque obtenga “breve acceso” a Suu Kyi.

El líder militar Min Aung Hlaing, quien asumió recientemente la presidencia del país tras unas elecciones organizadas por el régimen, sostuvo que su gobierno trabajará para “restaurar las relaciones normales” con ASEAN (AP)

El canciller tailandés, Sihasak Phuangketkeow, declaró en enero que Bangkok propuso una estrategia de “compromiso calibrado” con el nuevo gobierno de Myanmar y expresó su esperanza de que las elecciones representen “el comienzo de la transición”. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro, afirmó entonces que “un buen número” de países del bloque comparte una visión “pragmática” sobre Myanmar.

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La cumbre también prevé una declaración sobre cooperación marítima, aunque no se espera un acuerdo definitivo sobre el Código de Conducta del mar de China Meridional, negociado entre ASEAN y China desde hace más de dos décadas.

Brunei, Malasia, Filipinas y Vietnam mantienen reclamaciones territoriales en esa vía marítima estratégica, mientras China reivindica casi la totalidad del área pese a un fallo internacional que determinó que esa posición carece de base legal.

Filipinas, que protagonizó repetidos incidentes marítimos con embarcaciones chinas, manifestó en febrero su intención de concluir este año las negociaciones del código de conducta durante su presidencia rotativa de ASEAN. Sin embargo, las conversaciones permanecen estancadas por desacuerdos sobre el alcance, la aplicación y el carácter jurídico del eventual pacto.

(Con información de AFP y AP)