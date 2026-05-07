Detienen a hondureño en Olancho por tener un jaguar, una pitón y otras especies silvestres como mascotas

El operativo se realizó en una vivienda ubicada en la aldea El Pataste, en Catacamas. (FOTO: Infobae)

La tenencia ilegal de fauna silvestre volvió a quedar en evidencia en Honduras luego de que autoridades decomisaran un jaguar, un mono, una serpiente pitón y varias especies de loros que eran mantenidos como mascotas dentro de una vivienda en el departamento de Olancho.

El operativo fue ejecutado en la aldea El Pataste, en el municipio de Catacamas, tras labores de seguimiento y patrullaje realizadas por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en coordinación con personal del Instituto de Conservación Forestal (ICF).

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Durante la intervención, las autoridades encontraron varias especies silvestres viviendo en condiciones de cautiverio dentro de la propiedad, situación que generó preocupación debido al riesgo que implica para la conservación de estos animales y para la seguridad de las personas.

Entre los animales rescatados destaca un jaguar de aproximadamente seis meses de edad, una especie considerada emblemática en Centroamérica y protegida por las leyes ambientales hondureñas debido a su vulnerabilidad y valor ecológico.

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Según la información preliminar, el felino habría sido extraído de su hábitat natural y mantenido como mascota dentro de la vivienda. Autoridades señalaron que el animal será sometido a evaluaciones veterinarias especializadas para determinar su estado de salud y analizar la posibilidad de reintegrarlo a un entorno adecuado.

El jaguar será sometido a evaluaciones médicas para determinar su estado de salud. (FOTO: La Prensa)

Además del jaguar, en el lugar también fueron encontrados un mono cara blanca, varias especies de loros y una serpiente pitón, esta última considerada una especie exótica cuya tenencia requiere permisos especiales y estrictos controles ambientales.

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Las especies silvestres permanecían en cautiverio dentro de una propiedad privada. (FOTO: La Prensa)

De acuerdo con reportes oficiales, fue la cónyuge del propietario quien entregó voluntariamente el jaguar durante el desarrollo del operativo, mientras agentes realizaban la inspección de la vivienda.

Expertos advierten que mantener animales salvajes como mascotas representa riesgos ecológicos y de seguridad. (FOTO: La Prensa)

Las autoridades no revelaron de inmediato la identidad del detenido, pero confirmaron que enfrentará investigaciones relacionadas con posesión ilegal y posible tráfico de fauna silvestre protegida.

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Especialistas ambientales han advertido en reiteradas ocasiones sobre los peligros de mantener animales salvajes en cautiverio, ya que esto no solo altera el comportamiento natural de las especies, sino que también puede representar amenazas sanitarias y de seguridad para las personas.

Además del jaguar, agentes encontraron un mono cara blanca, loros y una serpiente pitón. (FOTO: La Prensa)

En el caso específico de los jaguares, expertos sostienen que son animales que requieren grandes extensiones de territorio, alimentación especializada y condiciones naturales imposibles de replicar dentro de espacios domésticos.

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La problemática del tráfico y tenencia ilegal de fauna silvestre continúa siendo uno de los desafíos ambientales en Honduras, país que posee una amplia biodiversidad y múltiples especies protegidas por convenios internacionales.

La pitón encontrada en la vivienda era mantenida sin los permisos correspondientes. (FOTO: La Prensa)

Organizaciones ambientalistas han denunciado que muchas especies son capturadas ilegalmente para ser vendidas como mascotas exóticas, situación que contribuye a la reducción de poblaciones silvestres y afecta el equilibrio ecológico de distintas regiones del país.

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Las autoridades indicaron que los animales rescatados permanecerán bajo resguardo y observación médica mientras se define su destino final y se realizan los procedimientos correspondientes conforme a la legislación ambiental hondureña.

Asimismo, reiteraron el llamado a la población para denunciar casos de tráfico ilegal de fauna y evitar la compra o tenencia de animales silvestres, recordando que muchas de estas especies están protegidas por la ley.

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El tráfico ilegal de fauna silvestre sigue siendo un desafío ambiental en Honduras. (FOTO: La Prensa)

El Instituto de Conservación Forestal recordó que la legislación hondureña contempla sanciones para quienes capturen, transporten o mantengan especies protegidas sin autorización, especialmente cuando se trata de animales considerados vulnerables o en peligro.

Este tipo de delitos no solo representa una violación a las normas ambientales, sino también una amenaza directa contra la conservación de la vida silvestre en el país.

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En el caso del jaguar, expertos determinarán si existen posibilidades reales de reinsertarlo en un entorno natural o si deberá permanecer bajo cuidado permanente debido al tiempo que pasó en cautiverio.