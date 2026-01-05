El microbioma intestinal, la clave oculta para combatir la inflamación y transformar la salud, según un especialista

El equilibrio del microbioma intestinal emerge como un pilar fundamental para la prevención y el manejo de enfermedades crónicas, según las nuevas evidencias científicas (Captura de pantalla/@The Diary Of A CEO)

El gastroenterólogo Will Bulsiewicz lanzó una advertencia sobre los peligros del intestino permeable y su impacto en la salud digestiva. En una entrevista con Steven Bartlett en el pódcast The Diary Of A CEO, el especialista explicó que esta condición se vincula con inflamación crónica, enfermedades autoinmunes y trastornos metabólicos.

“Cuando la barrera intestinal se rompe, el sistema inmunológico reacciona y se produce inflamación”, afirmó Bulsiewicz, quien destacó la urgencia de atender los desequilibrios digestivos en la vida moderna. Añadió: “Vivimos en una guerra permanente contra nuestro propio sistema inmune por el deterioro del intestino”.

Durante la conversación en The Diary Of A CEO, Bulsiewicz detalló que el intestino permeable suele pasar inadvertido porque se manifiesta con síntomas cotidianos que a menudo se normalizan. “Se manifiesta de formas sutiles: hinchazón, fatiga, dificultades para concentrarse, problemas para dormir o alteraciones en la piel”, explicó el médico.

Agregó que “muchos pacientes acuden al médico con estos síntomas y no reciben una respuesta clara. Es hora de abrir la mente y considerar la posibilidad de que la inflamación crónica esté detrás de estos padecimientos”.

La alteración de la barrera intestinal, conocida como intestino permeable, permite el paso de sustancias indeseadas al torrente sanguíneo, activando respuestas inflamatorias y autoinmunes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Causas y consecuencias: más allá del aparato digestivo

Sobre las causas del intestino permeable, Bulsiewicz señaló factores múltiples: el estrés, malos hábitos alimenticios, uso de antibióticos, predisposición genética y circunstancias como el parto por cesárea o la ausencia de lactancia materna.

“Por ejemplo, antibióticos, lactancia artificial y cesáreas tienen un impacto medible en el microbioma intestinal, aumentando el riesgo de alergias, enfermedades autoinmunes y metabólicas”, relató el especialista en el pódcast. Subrayó: “El alcohol causa intestino permeable”, y advirtió que incluso el consumo moderado puede alterar la barrera protectora.

Sobre el gluten, aclaró que muchas intolerancias atribuidas a esta proteína se originan en la mala digestión de fructanos, carbohidratos presentes en cereales como el trigo, más que en el gluten en sí.

Las consecuencias de una barrera intestinal dañada superan el aparato digestivo. “La inflamación crónica puede desencadenar enfermedades autoinmunes, trastornos metabólicos y alteraciones neurológicas como el Parkinson o el Alzheimer”, remarcó Bulsiewicz en The Diary Of A CEO.

“Existe una conexión innegable entre el sistema inmune y el microbioma intestinal; no se pueden separar”. Explicó que este desequilibrio favorece la aparición de patologías en órganos como el hígado o el cerebro.

Factores como el estrés, el uso de antibióticos y una alimentación deficiente pueden provocar desequilibrios intestinales cuyas consecuencias impactan en la salud mental, metabólica y dermatológica (Freepik)

Alimentación, hábitos y bienestar integral

La alimentación es clave en la prevención y reparación del intestino permeable. Bulsiewicz destacó la importancia de una dieta rica en fibra dietética, polifenoles y alimentos fermentados. “La fibra es el principal alimento de las bacterias benéficas, que producen los compuestos más antiinflamatorios que existen”, aseguró.

Señaló que los ácidos grasos de cadena corta, generados en la fermentación de la fibra, resultan fundamentales para la protección de la barrera intestinal. “En mi campo, los estudios muestran que incrementar el consumo de alimentos fermentados aumenta la diversidad del microbioma y reduce la inflamación”.

No obstante, Bulsiewicz alertó sobre el riesgo de seguir recomendaciones extremas o remedios no avalados científicamente. “El problema es que hay mucho consejo dietético absurdo. Ni los trasplantes fecales caseros, ni las restricciones alimentarias radicales son la vía para reconstruir una microbiota sana”, advirtió. Insistió en que el equilibrio, la variedad y la progresividad en los cambios de hábitos resultan fundamentales.

Una nutrición basada en fibra, polifenoles y alimentos fermentados potencia la diversidad bacteriana y promueve una respuesta inmune equilibrada, clave para la salud integral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus sugerencias prácticas, resaltó la constancia: “El intestino se puede reparar totalmente; cada tres a cinco días construimos una nueva barrera intestinal”. Recomendaciones como mantener horarios regulares para las comidas, priorizar alimentos vegetales variados, limitar el consumo de azúcar y harinas refinadas, así como evitar el alcohol, resultan esenciales para fortalecer la barrera intestinal.

Además, subrayó la importancia de la conexión social y emocional: “Relaciones personales sólidas, evitar la soledad y manejar el estrés también ayudan a mantener una barrera intestinal fuerte”.

A lo largo del diálogo, Bulsiewicz recalcó que la recuperación del bienestar intestinal puede tomar formas distintas para cada persona. Señaló que, en ocasiones, la sanación surge a partir de cambios en la alimentación y, otras veces, del fortalecimiento de las relaciones personales. Cada individuo encuentra su propio camino hacia la salud intestinal, ya sea en la mesa o en los vínculos humanos.