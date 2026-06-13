Francisco Cerúndolo presentó a su nuevo entrenador: las imágenes de la primera práctica junto al chileno Nicolás Massú

El tenista número 1 del país realizó una práctica bajo la supervisión del chileno Nicolás Massú en el césped de Queen's, en Londres

Francisco Cerúndolo comenzó una nueva etapa. A pocos días del comienzo de la gira sobre césped, el argentino apareció por primera vez en cancha junto a Nicolás Massú, la flamante incorporación de su equipo de trabajo y uno de los entrenadores más prestigiosos del tenis sudamericano.

Las imágenes del primer entrenamiento entre ambos retrataron el inicio de una sociedad que genera expectativa de cara a la segunda mitad de la temporada. El actual número 27 del ranking ATP apostó por sumar experiencia y jerarquía a su cuerpo técnico con la llegada del chileno, campeón olímpico en Atenas 2004 y ex entrenador de Dominic Thiem, ex 3 del mundo.

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La dupla tendrá su estreno oficial la próxima semana en el ATP 500 de Queen’s, uno de los torneos más tradicionales de la gira sobre césped y una de las principales escalas de preparación para Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.

La práctica difundida en imágenes por Tennis TV se realizó en una de las canchas auxiliares del complejo ubicado en West Kensington, Londres -Reino Unido-, donde este lunes se pondrá en marcha el cuadro masculino de individuales.

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Francisco Cerúndolo en acción junto a Nicolás Massú (Fuente: captura de video)

La incorporación de Massú fue revelada en las últimas horas y representa uno de los movimientos más relevantes dentro del tenis sudamericano en esta temporada. El chileno se sumará al equipo que ya integra el uruguayo Pablo Cuevas, ex número 19 del mundo y quien continuará trabajando junto al argentino.

Tras una destacada trayectoria como jugador, Massú construyó una sólida reputación como entrenador. Su trabajo más exitoso llegó junto al austríaco Dominic Thiem, a quien condujo durante la conquista del US Open -su único título de Grand Slam- en 2020 y a las finales de Roland Garros y el Australian Open.

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Más recientemente, el trasandino formó parte del equipo del polaco Hubert Hurkacz y continúa desempeñándose como capitán de Chile en la Copa Davis, donde asumió en 2014.

Para Cerúndolo, la llegada del Massú supone una apuesta ambiciosa. El argentino busca regresar al Top 20 y afianzarse entre los principales protagonistas del circuito. En una temporada en la que se mantiene como la principal raqueta nacional, el objetivo ahora pasa por dar un salto de calidad que le permita acercarse al lote principal del ranking ATP.

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Fran viene una deslucida actuación en Roland Garros, donde sufrió una sorpresiva eliminación en tercera ronda a manos del estadounidense Zachary Svajda, 85° del mundo, en cinco sets. En las dos fases anteriores, Cerúndolo había vencido al neerlandés Botic van de Zandschulp (55°)y al francés Hugo Gaston (118°) ambos en cuatro mangas.

Francisco Cerúndolo tiene buenos antecedentes en césped: en 2023, ganó el ATP de Eastbourne (Fuente: captura de video)

La gira sobre césped aparece como una oportunidad para que el porteño recupere confianza. Aunque históricamente la superficie suele representar un reto complicado para los jugadores sudamericanos, los buenos resultados en esta etapa del calendario pueden resultar determinantes para llegar con el ánimo en alza a Wimbledon.

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La hierba no le resulta esquiva a Fran: sobre ese escenario, en 2023, ganó el ATP 250 de Eastbourne al derrotar al estadounidense Tommy Paul por 6-4, 1-6 y 6-4. Así logró el hito de ser el primer tenista argentino en conquistar un título sobre césped luego de 28 años de espera.