Escándalo en el hotel de Croacia en el Mundial: la filtración que provocó el despido de un gerente

La selección croata llegó a Alejandría el 10 de junio, un día antes del inicio oficial del torneo, y fue recibida por cerca de un centenar de aficionados frente al hotel (EFE)

El gerente de alimentación y bebidas del hotel donde se hospeda la selección de Croacia en su campamento base para la Copa Mundial 2026 fue despedido en las últimas horas. El motivo: revelar a periodistas un detalle del acuerdo entre el hotel, la Federación Croata y la FIFA. No se trató de información táctica ni de un plan nutricional, pero las normas contractuales no distinguen entre secretos deportivos y detalles de servicio.

Según informó el diario croata Jutarnji list, el empleado —de nacionalidad turca— reconoció en una conversación con periodistas que la HNS había solicitado que se sirvieran dos vinos croatas durante la estancia de los Vatreni. Uno de ellos era Plavac Mali, una variedad de uva tinta fuertemente asociada con Dalmacia y la península de Pelješac; el nombre del segundo no lo recordaba. La entrevista fue concedida de forma anónima, pero el empleado fue identificado con rapidez, entre otras razones porque admitió haber visitado Croacia en varias ocasiones.

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Sus superiores procedieron al despido por violación de las normas de confidencialidad. Tanto el Hotel AKA como la HNS tienen obligaciones contractuales con la FIFA que prohíben a los empleados del establecimiento revelar cualquier información relacionada con la estancia del equipo, independientemente de su relevancia deportiva. Ni el hotel ni la federación emitieron confirmación pública por separado sobre la decisión laboral, por lo que la información sobre el despido descansa, por ahora, en el relato de Sportske novosti desde Alejandría.

Jutarnji list subrayó que no se trataba de cantidades considerables de vino ni de datos con incidencia en la preparación del equipo. El propio medio apuntó que el vino es la bebida que menos consumen los jugadores y que el seleccionador Zlatko Dalić es conocido por no beber. El problema, dejaron claro ambas publicaciones croatas, no radicó en el contenido de lo revelado, sino en el hecho mismo de haberlo revelado.

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El incidente se produjo en el momento en que la expedición croata aterrizaba en su base para el torneo. El 10 de junio de 2026, la HNS anunció que los Vatreni habían volado desde Zagreb, aterrizando en Washington antes de trasladarse al Hotel AKA, donde cerca de un centenar de aficionados —en su mayoría croatas americanos— los aguardaba frente al establecimiento. Jutarnji list describió la llegada: el autobús del equipo, sin inscripciones croatas, tardó una hora y cuarenta minutos desde el aeropuerto hasta el hotel, escoltado por seguridad. Luka Modrić saludó con la mano entre los gritos del público antes de entrar al edificio; Ivan Perišić y Joško Gvardiol fueron de los últimos en cruzar la puerta.

Croacia disputa su primer partido del Mundial el 17 de junio ante Inglaterra en Dallas, en el Grupo L junto a Panamá y Ghana (REUTERS)

El hotel, abierto en abril de 2023, tiene 180 habitaciones y está ubicado en el centro histórico de la ciudad, a unos seis minutos en coche del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. El establecimiento fue diseñado por el arquitecto italiano Piero Lissoni y dispone de espacios para comidas, reuniones y recuperación. La segunda parte del campamento es el Episcopal High School, situado a unos 15 minutos del hotel, con campo de fútbol, gimnasio, pista de atletismo y áreas de recuperación que incluyen hidroterapia, crioterapia, electroestimulación y ultrasonidos.

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Alejandría fue elegida como primera opción de entre más de 60 posibles sedes analizadas antes del sorteo. Tras conocerse la distribución de los partidos, una delegación de la HNS formada por el director técnico Stipe Pletikosa, la directora del equipo Iva Olivari y el portavoz Tomislav Pacak visitó ocho posibles bases en el noreste de Estados Unidos y Canadá. El cuerpo técnico encabezado por Dalić respaldó de forma unánime la elección. En el anuncio oficial, Pletikosa señaló que Alejandría ofrecía la mejor combinación de centro de entrenamiento, hotel, proximidad al aeropuerto y posición geográfica respecto a las ciudades de los partidos. Dalić, por su parte, destacó la privacidad y el entorno como factores determinantes.

La nutrición del equipo sigue bajo el control del cuerpo técnico. El chef, Tomica Đukić, viajó con la expedición y prepara los menús según los hábitos y necesidades de los jugadores. Esta vez, el énfasis está en especialidades de marisco y comida ligera, adaptada al calor previsto durante el torneo en Norteamérica.

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Croacia disputa su primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 17 de junio contra Inglaterra en Dallas, en el marco del Grupo L, que completan Panamá y Ghana. El segundo encuentro está fijado para el 23 de junio contra Panamá en Toronto, y el tercero para el 27 de junio contra Ghana en Filadelfia. El equipo regresará a su base en Alejandría tras cada partido, y permanecerá allí mientras avance en el torneo. La Copa del Mundo 2026 —la primera con 48 selecciones y 104 partidos repartidos entre Canadá, México y Estados Unidos— comenzó oficialmente el 11 de junio.