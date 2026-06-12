Hantavirus: los primeros análisis no detectaron en Mendoza indicios del roedor vinculado a la cepa Andes

El operativo se desarrolló en el marco de la investigación epidemiológica del brote de hantavirus asociado al crucero MV Hondius (Ministerio de Salud de la Nación)

Los equipos científicos de ANLIS Malbrán y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) finalizaron un operativo en Malargüe, Mendoza, orientado a identificar la posible presencia del reservorio principal del virus Andes tras el brote de hantavirus asociado al crucero MV Hondius que zarpó de Ushuaia el 1 de abril.

El brote causó tres muertes y al menos 10 afectados entre pasajeros y tripulantes. Malargüe fue el foco del operativo porque la pareja de turistas neerlandeses que enfermó estuvo en esa región antes de embarcar.

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Según informaron desde el Ministerio de Salud de la Nación y ANLIS Malbrán, los primeros resultados en las zonas monitoreadas no detectaron ejemplares del roedor Oligoryzomys longicaudatus, principal reservorio conocido del virus Andes en gran parte de la Patagonia, aunque la investigación sigue en curso.

Los estudios preliminares del Ministerio de Salud y ANLIS Malbrán indican que no se halló al roedor clave, y los análisis continúan en laboratorio para descartar otras posibles fuentes de infección.

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La doctora Carla Bellomo, del Servicio de Biología Molecular del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) de la ANLIS Malbrán, señaló que “los estudios de campo que llevamos adelante hasta el momento no arrojaron evidencias que permitan confirmar que los ejemplares capturados estén infectados. Para eso tenemos que continuar con análisis específicos en nuestro laboratorio para determinar si las muestras presentan infección por hantavirus”.

La OMS detectó al menos 10 casos de hantavirus en el crucero (REUTERS/Yves Herman)

Operativo sanitario en Malargüe tras el brote

La alerta epidemiológica se activó tras el brote de hantavirus reportado en abril en el MV Hondius, un crucero que zarpó de Ushuaia con 147 personas de 23 nacionalidades. Se registaron 11 contagios confirmados, dos probables y tres muertes, según datos oficiales.

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Bajo protocolos de bioseguridad, los equipos del Malbrán, el CDC y autoridades de Mendoza colocaron más de 250 trampas en sectores aledaños y parajes naturales como la Reserva Humedal Llancanelo, Bardas Blancas, Las Loicas y Caverna de las Brujas, informó el Ministerio de Salud.

El operativo buscó capturar roedores silvestres para identificar posibles reservorios, poniendo el énfasis en especies como Oligoryzomys longicaudatus, Abrothrix hirta y Abrothrix olivacea.

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Las muestras recabadas se trasladaron en envases de seguridad al Laboratorio Nacional de Referencia para hantavirus de la ANLIS Malbrán para su análisis.

"Hasta el momento no existen evidencias que permitan confirmar que los animales capturados estén infectados", dijo el Malbrán en un comunicado (Ministerio de Salud de la Nación)

Resultados preliminares y próximas etapas de la investigación

El informe conjunto del Ministerio de Salud y ANLIS Malbrán señala que no se hallaron ejemplares de Oligoryzomys longicaudatus, principal reservorio del virus Andes en la región patagónica.

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Sí se identificó de manera presuntiva la especie Abrothrix olivacea, que en casos aislados ha mostrado antecedentes serológicos positivos, aunque no se considera reservorio reconocido.

En la siguiente fase, los laboratorios realizan estudios serológicos para detectar anticuerpos del virus. Si alguna muestra resulta positiva, se procederá a análisis moleculares mediante técnicas de RT-PCR en busca de fragmentos de ARN viral. Por ahora, la evidencia genética de las muestras de los pacientes infectados mantiene la hipótesis de que la transmisión ocurrió a bordo del crucero.

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Durante el operativo, técnicos del Malbrán también transfirieron tecnología diagnóstica y capacitaron al personal del Laboratorio Núcleo del Hospital Lencinas, con el objetivo de reforzar la vigilancia local y la detección oportuna de casos en la provincia.

Los biólogos trabajaron con equipos de protección personal de alta complejidad (Malbrán)

Riesgos y vigilancia frente al hantavirus en Mendoza

Las autoridades enfatizaron que, aunque el virus Andes es endémico en el sur de Argentina y Chile, en Mendoza no hay evidencia de circulación endémica de hantavirus.

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La especialista Bellomo señaló que “hasta el momento, Mendoza no ha reportado casos de síndrome pulmonar por hantavirus”, en línea con el registro epidemiológico disponible, según ANLIS Malbrán.

El trabajo en Mendoza se complementa con investigaciones realizadas en Ushuaia y el Parque Nacional Tierra del Fuego, donde tampoco se capturaron ejemplares de Oligoryzomys longicaudatus. Las muestras recogidas en esas zonas continúan bajo análisis en Buenos Aires para ampliar el conocimiento sobre los reservorios de hantavirus en distintas regiones.

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