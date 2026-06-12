Ciencia

“Deja de llorar, todo irá bien”: la batalla de una nena de 9 años y el trasplante que le devolvió la infancia

Después de 18 meses aguardando un trasplante de pulmón, Florrie Bark, una niña británica, logró lo que parecía imposible: superar una forma rara de leucemia y tocar la campana que pone fin al tratamiento oncológico. Su historia, reconocida en los premios Pride of Britain, moviliza a una comunidad entera y recauda fondos para niños en situaciones similares

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Florrie Bark recibió un trasplante de pulmón a los 9 años y su familia afirmó que el procedimiento le devolvió la posibilidad de bailar, volver a la escuela y cerrar su tratamiento oncológico (@bemorefab__)
Florrie Bark recibió un trasplante de pulmón a los 9 años y su familia afirmó que el procedimiento le devolvió la posibilidad de bailar, volver a la escuela y cerrar su tratamiento oncológico (@bemorefab__)

Con apenas 9 años, Florrie Bark recibió un trasplante de pulmón que, según contó su familia a The Mirror, le devolvió la posibilidad de bailar, volver a la escuela y cerrar un tratamiento oncológico que arrastra desde 2022, cuando le diagnosticaron leucemia mieloide aguda.

La niña de Corby, en Northamptonshire, llevaba 18 meses en lista de espera para el trasplante, aunque fue retirada varias veces porque estaba demasiado débil para la cirugía, según informaron en el sitio. Cuando en abril aparecieron pulmones compatible, su función pulmonar había caído al 25% y necesitaba oxígeno suplementario para sobrevivir.

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Florrie dijo a The Mirror que espera volver a bailar, jugar con sus primos y pasar más tiempo con sus amigos: “No puedo esperar para hacer muchas de las cosas que antes no podía hacer”.

Su padre Andrew Bark dijo que la recuperación de su hija está siendo “de manual”. Según relató, por primera vez en años la familia puede pensar en el futuro después de haber vivido pendiente de infecciones que podían resultar mortales.

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La operación duró 10 horas y en cinco días ya estaba de pie

Florrie Bark camina empujando un carrito de bebé Intagram: Bemorefab

Florrie necesitó el trasplante por complicaciones derivadas de un trasplante de médula ósea. La cirugía se realizó en Great Ormond Street Hospital después de una llamada que llegó a las 3 AM, contó Andrew.

“Desperté a Stacy. ‘Tienen que ser los pulmones’, dije, y lo eran”, relató Andrew. La familia salió hacia el hospital a las 06:00 en ambulancia y, a las 15:30, Florrie ya había ingresado al quirófano, según su testimonio.

La operación duró 10 horas. Dos días después ya no necesitaba ventilación mecánica. Al tercer día, estaba sentada y respirando profundamente, y al quinto se había puesto de pie, de acuerdo con el relato de su padre al mismo diario.

Andrew relató que, a lo largo del proceso médico de su hija, las dificultades habían sido constantes. Sin embargo, en esta ocasión, los médicos les informaron que los pulmones trasplantados presentaban una compatibilidad perfecta y estaban funcionando de manera óptima. La familia permanece aislada para evitar infecciones, aunque espera que en julio la niña pueda volver a ver a sus amigos.

La niña de Corby, en Northamptonshire, pasó 18 meses en lista de espera para el trasplante de pulmón y llegó a tener una función pulmonar del 25% con oxígeno suplementario (@bemorefab__)
La niña de Corby, en Northamptonshire, pasó 18 meses en lista de espera para el trasplante de pulmón y llegó a tener una función pulmonar del 25% con oxígeno suplementario (@bemorefab__)

Florrie contó que cuando llegó la llamada se sintió emocionada y eligió su vincha favorita para ir al hospital. “Ahora me entusiasma salir de aventura, crear recuerdos con mi familia y disfrutar de ser más activa. Sobre todo, me entusiasma aprovechar al máximo mis nuevos pulmones y vivir la vida al máximo”, dijo.

El 8 de julio planea tocar la campana al final del tratamiento

El día siguiente de cumplir 10 años, que será el 8 de julio, Florrie planea tocar la campana que simboliza el final de su tratamiento contra el cáncer. Andrew explicó que, aunque su hija estaba libre de cáncer desde principios de 2023, después del trasplante de células madre realizado en agosto de 2022, nunca había llegado a sentirse lo suficientemente bien como para hacerlo.

La historia de Florrie se hizo conocida en los premios Pride of Britain de 2024, donde recibió el galardón Child of Courage. En la ficha de ganadores publicada por Pride of Britain, se recuerda que la niña comenzó a sufrir infecciones recurrentes en 2022 y que los estudios revelaron una forma rara de leucemia mieloide aguda.

Florrie Bark
El 8 de julio, después de cumplir 10 años, Florrie planea tocar la campana que marca el final de su tratamiento contra el cáncer (@bemorefab__)

Ese mismo sitio recoge un recuerdo de su padre sobre el momento del diagnóstico: “Florence me secó las lágrimas de la cara y dijo: ‘Deja de llorar, todo irá bien’”. Desde Pride of Britain también señalaron que, tras el trasplante de médula ósea, la niña desarrolló enfermedad injerto contra huésped en los pulmones, una complicación en la que las células del donante atacan los tejidos del receptor.

Su fundación ya recaudó medio millón de libras para niños con cáncer

La exposición pública de Florrie también se apoyó en sus videos de TikTok, donde ofrece consejos y apoyo a otros niños con cáncer. Su cuenta superó los 433.000 seguidores.

Junto con sus padres, la niña impulsó la organización Bemorefab, que ayuda a niños, familias y escuelas afectadas por el cáncer. La iniciativa recaudó medio millón de libras para facilitar tutores a chicos que necesitan ponerse al día con la escuela.

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