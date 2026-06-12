Cuál es el “efecto protector” de la masa muscular después de los 40 años y cómo entrenarla de manera progresiva

La masa muscular se asocia con mayor autonomía funcional después de los 40/45 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de una cuarta parte de la población adulta mundial —alrededor de 1.400 millones de adultos— no alcanza niveles suficientes de actividad física. En ese escenario, el entrenamiento de fuerza deja de ser un recurso estético y pasa a ser una herramienta de salud: el músculo no es un problema a esta edad, es una reserva funcional.

Después de los 40, 45 años, la masa muscular actúa como un “efecto protector”: sostiene la fuerza diaria, ayuda a conservar la postura, protege articulaciones y se asocia con mejor autonomía a medida que avanza la edad.

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En mujeres, además, el período de perimenopausia y menopausia puede favorecer la pérdida de masa muscular y la reducción de fuerza, por lo que el objetivo suele ser evitar ese descenso más que temer “ganar demasiado músculo”.

Por qué la masa muscular se vuelve “protectora” después de los 40

La sarcopenia implica pérdida de masa muscular y puede avanzar si no hay estímulo de fuerza sostenido (Freepik)

A partir de los 40/45 años, el músculo cumple un rol que excede lo visual. Funciona como soporte del movimiento y de tareas concretas: levantar peso, subir escaleras, cargar bolsas, sostener una postura estable y recuperar la seguridad al moverse. Cuando esa reserva disminuye, se altera la autonomía, aumenta el riesgo de dolores por desequilibrios y el cuerpo tolera peor los esfuerzos cotidianos.

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En ese punto, los especialistas lo resumen con una premisa operativa: la prioridad suele ser no perder músculo. No se trata de perseguir volumen, sino de sostener tejido contráctil, fuerza y capacidad funcional.

Qué cambia en el cuerpo: sarcopenia, dinapenia y declive hormonal

La OMS advirtió que 1.400 millones de adultos no alcanzan niveles suficientes de actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el paso de los años se vuelve más frecuente la sarcopenia, definida como pérdida de masa muscular, y la dinapenia, asociada a la pérdida de fuerza y rendimiento.

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La profesora de Educación Física y licenciada en Alto Rendimiento Deportivo Claudia Lescano explicó en una nota a Infobae que este proceso se relaciona con la disminución de la capacidad de generar proteínas contráctiles y que puede agravarse con el declive hormonal propio de la edad media.

En mujeres, los cambios hormonales de la perimenopausia y la menopausia pueden favorecer la pérdida de masa muscular y fuerza.

Por eso, más que preocuparse por “ponerse grande”, el foco suele desplazarse hacia la prevención: sostener estímulos que mantengan el músculo activo, con progresión y recuperación.

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El mito que frena a muchas mujeres: “me voy a poner grande”

El objetivo práctico después de los 40/45 suele ser no perder músculo, más que buscar hipertrofia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El temor a ganar volumen en brazos u hombros es frecuente, pero no suele corresponderse con lo que ocurre cuando se entrena con una rutina razonable.

Patricia Vera, experta española en cambios físicos, planteó en el sitio Mujer Hoy que con una planificación adecuada, cargas adaptadas y buena técnica, una mujer de más de 45 puede lograr hombros definidos, brazos más firmes y mejor postura sin desarrollar un volumen muscular no deseado.

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Vera enfatizó un punto fisiológico clave: las mujeres tienen niveles de testosterona más bajos que los hombres y ganar masa muscular requiere un estímulo específico, progresión de cargas, alimentación suficiente, descanso y tiempo.

En la práctica, el resultado habitual de entrenar fuerza en esta etapa no es un cuerpo “grande”, sino un cuerpo más definido, compacto y funcional. En esa lógica, el músculo opera como protección: aporta fuerza diaria, sostiene la postura y favorece la autonomía.

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El entrenamiento de fuerza como estrategia de longevidad (y por qué conviene empezar ya)

Mantener músculo ayuda a sostener tareas cotidianas como levantar peso, cargar bolsas o subir escaleras (Freepik)

La relación entre movimiento y salud es consistente en distintos rangos de edad.

El médico nefrólogo y cardiólogo Gabriel Lapman (MN 119.066), fundador de la Sociedad Argentina de Medicina del Estilo de Vida (Samev), sostuvo en una nota a Infobae que hay una relación lineal entre más ejercicio físico y menor mortalidad, y que siempre es mejor empezar antes, aunque existe evidencia de mejoras incluso en personas que comenzaron después de los 60 o 70 años.

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En línea con esa mirada, Lapman subrayó que no necesariamente debe ser un ejercicio extenuante. Mencionó como referencia general 150 minutos semanales de actividad aeróbica y dos o tres sesiones por semana de ejercicio de fuerza, que puede incluir pesas u otras modalidades, como pilates, según la condición de cada persona.

Lescano coincidió en que nunca es tarde para empezar y que el plan debe adaptarse a la condición física actual y a objetivos concretos. La idea central, según los especialistas, no es copiar rutinas: es sostener un entrenamiento regular, progresivo y seguro.

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Cuánto y cómo entrenar fuerza después de los 40 sin perseguir hipertrofia

La recuperación cobra más relevancia con la edad para sostener progresos sin aumentar el riesgo de lesión (Freepik)

Para una mujer que busca definición sin volumen excesivo, Vera propuso una pauta simple: trabajar dos o tres días por semana, con dos o tres ejercicios específicos por sesión, en rangos de 12 a 20 repeticiones, con control del movimiento.

La diferencia entre entrenar para definir y entrenar para ganar mucho volumen, planteó Vera, no depende solo del ejercicio.

Entra en juego el volumen total, la carga, la intensidad, la alimentación, la progresión y el descanso. En esta etapa, el objetivo práctico no suele ser “destruir” el músculo, sino estimularlo de forma inteligente y sostenible.

Un ejemplo de “músculo protector”: hombros fuertes para postura, articulación y vida diaria

Entrenar hombros con equilibrio entre deltoides anterior, medio y posterior reduce desequilibrios posturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hombro ilustra bien la lógica del músculo como soporte funcional. Un hombro bien entrenado no solo cambia el aspecto del brazo: mejora la postura y protege la articulación, según los especialistas. Además, su anatomía obliga a pensar en equilibrio: el deltoides tiene tres porciones con funciones distintas y conviene entrenarlas de forma completa.

Vera describió el deltoides anterior como el que participa en movimientos de empuje; el deltoides medio como el que más contribuye a la forma redondeada del hombro; y el deltoides posterior como el más olvidado, pese a su importancia para la postura y la protección articular.

A partir de los 45, señaló, es especialmente importante trabajar las tres zonas de forma equilibrada: si solo se entrena la parte frontal, aumenta el desequilibrio postural.

Precauciones y señales de alerta: cuándo ajustar y cuándo consultar

Señales como dolor punzante, pinchazo, dolor nocturno o inestabilidad requieren ajuste del ejercicio y evaluación (Freepik)

El hombro tiene mucha movilidad y, por eso, necesita control. Vera advirtió que una precaución básica es no levantar los brazos con impulso. Si para subir el peso hay que balancear el cuerpo, arquear la espalda o encoger el cuello, la carga suele ser excesiva.

También aconsejó evitar subir los hombros hacia las orejas durante las elevaciones laterales, porque incrementa la carga sobre el trapecio y puede generar tensión cervical.

Entre las señales de alerta, mencionó dolor punzante, sensación de pinchazo en la parte anterior o lateral del hombro, pérdida de fuerza repentina, molestia que aumenta con cada serie, dolor nocturno o sensación de inestabilidad articular. Si aparece dolor claro, conviene ajustar el ejercicio, reducir la carga, cambiar el ángulo o consultar con un fisioterapeuta si la molestia persiste.

Estrategias para progresar después de los 40: recuperación y planificación

La planificación del volumen y el orden de los ejercicios puede influir en las mejoras de fuerza y rendimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El progreso después de los 40 también requiere administrar el esfuerzo. El entrenador de fuerza Alain Gonzalez explicó a Men’s Health que, con la edad, la capacidad de recuperación disminuye y que conviene priorizar una recuperación inteligente en lugar de aumentar sin pausa volumen o intensidad.

Gonzalez recomendó redistribuir el volumen: concentrar el foco en uno o dos músculos prioritarios mientras el resto recibe el mínimo para mantener lo ganado.

También subrayó que el orden de los ejercicios influye: los músculos entrenados al inicio de la sesión suelen mejorar más, porque la fatiga acumulada reduce la intensidad al final. Para evitar estancamientos, sugirió rotación estratégica de ejercicios y progresiones más pequeñas, como microcargas.

Después de los 40/45, entrenar fuerza no debería leerse como un objetivo estético. Es una forma de sostener postura, seguridad y calidad de vida: la clave no es evitar el músculo, sino entrenarlo con inteligencia.