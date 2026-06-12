La sorprendente respuesta sobre si conocen a Lionel Messi en la ciudad que recibió a la selección argentina para el Mundial

Lionel Messi, el hombre al que todos esperan conocer en Kansas City (IMAGN IMAGES/John Reed)

(Desde Estados Unidos) La fiebre mundialista todavía no llegó a Kansas City, una de las sedes de la Copa del Mundo que este jueves tuvo el partido inaugural en el mítico estadio Azteca, donde México y Sudáfrica. O al menos, eso muestran sus habitantes cuando la pregunta es, tal vez, de las más fáciles de responder en el mundo y sin importar el idioma. “Do you know Lionel Messi?” (“¿Conocés a Lionel Messi?”). Lo que viene a continuación, los sorprenderá.

Mientras una alerta de tornado y tormentas peligrosas sacudió a la ciudad durante la tarde del miércoles, los habitantes están ansiosos por el inicio de lo que será una atracción sin igual para ellos. A 32 años del Mundial 94, recordado para nosotros por el caso de doping positivo de Diego Maradona y por albergar una de las peores finales de la historia entre Brasil e Italia, en la que festejaron los de Carlos Alberto Parreira, Kansas City está entre las 11 ciudades que fueron elegidas para recibir al máximo torneo organizado por la FIFA. Pero pocos tienen una idea de quién es el histórico número 10 de Argentina que el próximo martes 16 saldrá al césped del estadio de los Chiefs de la NFL para jugar su sexta Copa del Mundo.

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Todd, conductor de la aplicación que llevó a este periodista hasta su hotel, quedó impactado al recordar que el equipo de Lionel había ganado la tercera estrella en Qatar: “Ganaron la Copa allá, ¿no?”, comentó mientras daba detalles de una ciudad tranquila, que todavía no se puso a tono del ambiente que significa recibir la competencia deportiva más relevante junto a lo que son los Juegos Olímpicos.

“¿Son candidatos de nuevo a ganar el Mundial?”, consultó el hombre, casado, padre de dos hijos y que ahora está de vacaciones porque es maestro de escuela en Missouri. Mientras la charla se debatía en sumar a otros combinados con chances de levantar el trofeo junto a la Selección, Todd le contó a Infobae que el deporte que más practican los jóvenes en Kansas City es el fútbol. Gracias al impacto que tuvo el desarrollo de la disciplina en las escuelas primarias y secundarias, sumado al crecimiento del Sporting KC de la MLS y del Current, de la liga femenina (tiene su propio estadio a pocos metros del hotel Origin donde descansan los jugadores de la Albiceleste), esta zona en EEUU es considerada la “Capital del Soccer”. Vaya paradoja, ¿no?

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Union Statio en Kansas City, una de las sedes de la Copa del Mundo (Infobae)

Otro conductor de una app de viajes siguió el mismo camino. Steve, que no sabe nada del fútbol y sus reglas, está expectante por “conocer personas” durante el Mundial en su hogar. “¿Cómo es Messi?”, consultó sobre sí la fama mundial que tiene el astro rosarino lo llevó a ser una persona alejada de los fanáticos. Todo lo contrario. Así lo demostró con un noble gesto tras el triunfo en el amistoso ante Islandia en Auburn cuando habló con un cronista venezolano que padece una parálisis cerebral fuera de la zona mixta del estadio en Alabama.

Pero la nota quizás más graciosa de la jornada fue cuando una persona vio al enviado especial de Infobae con una campera de la selección argentina. “¿No me digas que vos trabajas para ellos?”. La respuesta la sorprendió tanto como el casi nulo conocimiento que todavía tienen varios en Kansas City sobre que, en uno de los tantos hoteles de la ciudad, duerme uno de los atletas más conocidos del mundo y que, desde el estreno contra Argelia, buscará volver a deleitar a propios y extraños con su zurda mágica.

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Mientras todos hablan de la extensión millonaria del contrato de Patrick Mahomes, estrella de los Chiefs, y seguían el partido de los Royales, el equipo de béisbol, Kansas City espera atento para conocer a ese tal Lionel Messi y a la hinchada argentina que, de más está decir, va a revolucionar a toda una ciudad.

Una imagen en Union Station, un espacio ubicado en el centro de Kansas City (Infobae)