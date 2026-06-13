República Dominicana

La República Dominicana se queda con una cita clave del cine iberoamericano en 2026

Del 22 al 26 de junio, el Club Hemingway en Juan Dolio recibirá a autoridades de más de 20 países para debatir cooperación regional, circulación de filmes, coproducciones y el fortalecimiento del sector

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Las reuniones de Caaci e Ibermedia se realizarán en el Club Hemingway de Juan Dolio con representantes de más de 20 países iberoamericanos. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
Las reuniones de Caaci e Ibermedia se realizarán en el Club Hemingway de Juan Dolio con representantes de más de 20 países iberoamericanos. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La República Dominicana, el Ministerio de Cultura y la DGCINE anunciaron que el país será sede de la XLVIII Reunión Ordinaria de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica y de la Reunión Ordinaria del Programa Ibermedia (Caaci), que se celebrarán del 22 al 26 de junio de 2026 en el Club Hemingway, en Juan Dolio, una cita que incluirá por primera vez desde 1997 la elección de la persona que asumirá la secretaría técnica y ejecutiva de Ibermedia.

En los encuentros participarán representantes gubernamentales, autoridades cinematográficas y responsables de organismos audiovisuales de más de 20 países iberoamericanos, según el anuncio oficial. La agenda incluirá cooperación regional, circulación de obras cinematográficas, oportunidades de coproducción y fortalecimiento de la industria audiovisual.

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El anuncio se realizó en una rueda de prensa encabezada por el viceministro de Creatividad y Formación Artística del Ministerio de Cultura Amaury Sánchez; la directora general de la DGCINE Marianna Vargas Gurilieva; el presidente del Banco López de Haro Javier Rodríguez, y el gerente general del Club Hemingway Ángel Pérez.

La agenda de Caaci e Ibermedia incluirá cooperación regional, circulación de obras cinematográficas, coproducción y fortalecimiento de la industria audiovisual. (Cortesía: Dg Cinerd)
La agenda de Caaci e Ibermedia incluirá cooperación regional, circulación de obras cinematográficas, coproducción y fortalecimiento de la industria audiovisual. (Cortesía: Dg Cinerd)

Marianna Vargas Gurilieva, directora general de la DGCINE, sostuvo que la designación confirma la confianza de la comunidad audiovisual iberoamericana en el país: “La celebración de estas reuniones en nuestro país es una muestra de la confianza que la comunidad audiovisual iberoamericana deposita en la República Dominicana. Nos permite fortalecer alianzas estratégicas y continuar posicionando al país como un actor relevante dentro del ecosistema audiovisual regional”.

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Ibermedia elegirá en Santo Domingo a su nueva autoridad ejecutiva

La edición de 2026 tendrá un valor institucional adicional para Ibermedia porque marcará, un momento inédito desde la creación del programa en 1997: la elección de la persona que asumirá la secretaría técnica y ejecutiva. Esa responsabilidad ha sido desempeñada durante casi tres décadas por Elena Vilardell.

Amaury Sánchez, viceministro de Creatividad y Formación Artística del Ministerio de Cultura, afirmó que la elección de la sede reconoce el trabajo del país en favor de su industria audiovisual: “Que la República Dominicana haya sido escogida como sede de estas importantes reuniones constituye un reconocimiento al trabajo que viene realizando el país en favor del desarrollo de su industria audiovisual. Este encuentro fortalece nuestra presencia en los espacios de cooperación internacional y contribuye a seguir proyectando la cultura dominicana en el escenario iberoamericano”.

El texto oficial presenta a la Caaci e Ibermedia como dos estructuras centrales de la cooperación audiovisual iberoamericana. De acuerdo con esa descripción, ambos organismos han contribuido al fortalecimiento institucional, la formación profesional y la realización de coproducciones entre los países miembros.

En ese marco, la República Dominicana fue elegida en junio de 2023 como miembro del Consejo Consultivo de la Caaci, un dato que el anuncio vincula con el crecimiento de su presencia regional y con su compromiso con el desarrollo audiovisual iberoamericano.

La agenda de Caaci e Ibermedia incluirá cooperación regional, circulación de obras cinematográficas, coproducción y fortalecimiento de la industria audiovisual. (Cortesía: dgcinerd)
La agenda de Caaci e Ibermedia incluirá cooperación regional, circulación de obras cinematográficas, coproducción y fortalecimiento de la industria audiovisual. (Cortesía: dgcinerd)

El Club Hemingway recibirá reuniones y proyecciones del ciclo iberoamericano

La sede de las reuniones será el Club Hemingway, cuya elección, según el anuncio, también reconoce su papel como locación para el audiovisual dominicano. El espacio ha servido de escenario para producciones nacionales e internacionales, entre ellas Nyad, y el texto atribuye su valor para el sector a su infraestructura, su capacidad de hospedaje y su cercanía a centros de producción cinematográfica.

Ángel Pérez, gerente general del Club Hemingway, señaló que la realización de Caaci e Ibermedia en ese espacio refuerza la relación entre actividad audiovisual, turismo e inversión: “Abrir las puertas de Club Hemingway para recibir a la comunidad audiovisual iberoamericana es un motivo de orgullo y una oportunidad para seguir aportando al desarrollo del sector. Durante años hemos acompañado el desarrollo de la industria audiovisual dominicana, acogiendo producciones nacionales e internacionales y apoyando proyectos que generan valor para el país. La celebración de Caaci e Ibermedia en nuestras instalaciones representa una oportunidad extraordinaria para seguir fortaleciendo ese vínculo entre cultura, turismo e inversión”.

Javier Rodríguez, presidente del Banco López de Haro, afirmó que la entidad ha respaldado proyectos cinematográficos desarrollados en el país y vinculó ese apoyo con el impacto económico del sector: “Para nosotros es un honor respaldar la celebración de estos encuentros en la República Dominicana. Durante los últimos años hemos acompañado importantes proyectos cinematográficos desarrollados en el país, convencidos del potencial de una industria que genera empleos, impulsa la economía y proyecta nuestra nación ante el mundo. Confiamos en el continuo crecimiento del sector audiovisual dominicano y en su capacidad para seguir atrayendo inversión, talento y nuevas oportunidades para el país”.

Como parte de las actividades paralelas, se desarrollará un Ciclo de Cine Iberoamericano con una selección de obras de distintos países de la región. Las proyecciones se realizarán en la Cinemateca Dominicana, el Club Hemingway y la Fortaleza Ozama.

La celebración de los encuentros contará con la colaboración del Ministerio de Cultura, el respaldo del Banco López de Haro y el apoyo del Club Hemingway. El anuncio también informó el patrocinio de La Aurora Cigars, Ron E. León Jimenes, Café Kora, Cortés Hermanos con su marca Forteza, Timecode Films, Terra RD Partners y TIMM como media partner.

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