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Insólito: un periodista daba un informe sobre el Mundial en la puerta del Azteca y dos fanáticos se pelearon a sus espaldas

Tras la victoria del anfitrión México, el informe desde la puerta del estadio se vio interrumpido por una increíble confrontación a golpes de puño

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Las imágenes se dieron al mismo tiempo que un cronista realizaba un informe en vivo del Mundial

El partido inaugural entre uno de los anfitriones y Sudáfrica dejó material de todo tipo. Luego de la victoria de México con los tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, se desarrolló una escena por demás singular en la TV local mientras mostraban imágenes en las afueras del Estadio Ciudad de México (nombre que lleva el mítico Azteca en este certamen).

Mientras un cronista de Fox Sports México se preparaba para dar su informe posterior al partido en la puerta del recinto, dos aficionados mexicanos aparecieron por sus espaldas tomándose a golpes de puño, abriendo la puerta a una insólita situación.

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Fue Christian Tibu Elguea el que dio el pase al enlace desde el estadio, que duraría apenas unos segundos. “Desde muy temprano ahí cerquita del estadio Ciudad de México. Que gusto saludarte, ¿cómo va la cosa ahora por allá? ¿Ya abrieron las calles? ¿Ya se desalojó un poquito? ¿Todavía ves a gente festejando que se quedó en las inmediaciones del estadio? ¿Cómo va la cosa por allá?“, le planteó desde el estudio.

Sin embargo, Carlos Rodrigo Hernández casi no pudo hablar. “¡No, bueno!“, se escuchó desde el estudio mientras se veían caras sorprendidas de algunos presentes en las inmediaciones del estadio y dos personas entraban a cámara lanzando golpes de puño.

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La transmisión se cortó repentinamente, mientras los panelistas bromeaban por el hecho. “No te vayan a soltar un golpe”, comentaron entre risas. “Cuidado porque son demasiadas horas en el estadio y la gente, si llegaron a las 7 de la mañana, ya llevan 12 horas bebiendo”, analizó Carlos Sequeyro. “Lo que sí es que el muchacho tenía buena guardia eh, lo vi campaneando bien ahí”, se sumó con tono humorístico Arturo Villanueva.

Desde el programa +90 retomaron el contacto minutos después para transmitir tranquilidad: “Vamos a regresar, ¿Carlos está todo bien? ¡Qué reflejos!“, lo elogiaron. De fondo, mientras tanto continuaban las bromas por la insólita escena.

Reportero de Fox Sports con chaqueta azul y micrófono en primer plano. Detrás de él, dos hombres se agreden a golpes. Se ve una multitud, un vehículo negro y una señal de límite de velocidad
Mientras un reportero de Fox Sports transmite en vivo, dos aficionados se agreden físicamente en el fondo

Ya sin la caótica pelea a sus espaldas, Hernández relató: “Todo bien, todo bien. Sí estuvo bastante intenso eh. Y todo porque están cobrando 400 pesos (unos 23 dólares) por persona para llevarlos desde aquí de la Puerta 8 a Gran Sur. Y la verdad se armó la campal, porque eran como cinco personas que querían que los llevaran a Gran Sur y les cobraban 400 por persona. Y se armó la campal”.

El relato del cronista continuó con una entrevista a un fanático que había estado presente en el triunfo mexicano en el debut y recién sobre el cierre retomaron el tema de los golpes: “Lástima que se ensució con los golpes”, se lamentó Hernández. “Más bien dale seguimiento que yo lo quiero apadrinar”, bromeó Villanueva. “Hasta botellazos”, concluyó el informe el cronista.

El camino de México comenzó con esta victoria 2-0, pero ahora tendrá dos desafíos clave: el 18 de junio ante Corea del Sur en Guadalajara y el 24 de ese mismo mes contra República Checa otra vez en el Azteca en el cierre del Grupo A.

Otra de las escenas pintorescas en el inicio del Mundial se dio durante el Fan Fest de Guadalajara: los seguidores de México se congregaron para alentar a su equipo y un argentino cruzó el lugar vistiendo con seguridad la camiseta de su selección. El paso del joven no pasó inadvertido y generó reacciones inmediatas en el grupo numeroso de hinchas locales.

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