El conmovedor posteo de Messi a horas de disputar su sexto Mundial con la Selección: la sentida canción del Indio Solari que eligió

El capitán argentino publicó imágenes del entrenamiento con la selección argentina en Kansas City a horas del debut en el Mundial. La especial canción del músico que eligió

Lionel Messi eligió una canción del Indio Solari para acompañar un video de entrenamiento que publicó en su cuenta de Instagram, una semana después de la muerte del músico. El tema es Encuentro Con Un Ángel Amateur, de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la última banda del rockero argentino. En las imágenes se lo ve a la Pulga trabajando en Kansas City, con una sonrisa. La letra que suena de fondo, en cambio, habla de otra cosa.

“Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando”. Esos versos eligió Messi para poner de fondo a su rutina de trabajo. Antes del video, tras la muerte del Indio, se había difundido un mensaje de audio que el músico le había enviado al capitán de la selección argentina, quien también emitió sus condolencias públicamente. La elección de esa canción, en ese momento, no parece casual.

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La estrofa completa que aparece en el posteo dice: “Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses, quizá, no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabés cuándo comienza”. Son palabras escritas por otro, pero que en boca —o en feed— de alguien que está a días de disputar su sexto Mundial adquieren un peso particular.

Messi disputará su sexto Mundial (Reuters/Denny Medley)

Porque Messi, a sus 38 años, llega a Estados Unidos con la carga de quien sabe que esto es el final. El torneo que comenzará para el astro el 16 de junio, cuando Argentina debute ante Argelia en el Kansas City Stadium, será, en principio, su última Copa del Mundo. Lo que venga después de esa fecha es territorio desconocido para el fútbol argentino.

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Antes del debut, hubo una señal de que el cuerpo todavía responde. El 9 de junio, en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, la selección argentina venció 3-0 a Islandia en el último amistoso previo al Mundial. Messi ingresó a los 67 minutos, recibió la cinta de capitán de Cristian Romero y, desde su primera intervención, dejó a Lautaro Martínez mano a mano con el arquero Elías Rafn Ólafsson. El penal fue sancionado y Messi lo ejecutó con un tiro fuerte y a colocar: gol 117 con la selección en 199 partidos.

Ese tanto tuvo una dimensión extra. Con 38 años, 11 meses y 14 días, Messi se convirtió en el jugador más longevo en marcar con la camiseta nacional, al superar una marca que Ángel Labruna sostenía desde el 7 de julio de 1957, cuando anotó ante Brasil con 38 años, 9 meses y 8 días. Un récord que llevaba 69 años intacto.

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Su historia mundialista arrancó en Alemania 2006, cuando tenía 18 años y apenas jugó tres partidos —uno como titular—, con un gol ante Serbia y Montenegro en una goleada 6-0. Desde entonces, cada cuatro años fue una historia diferente: el silencio de gol en Sudáfrica 2010 bajo las órdenes de Diego Maradona, los cuatro goles y la final perdida ante Alemania en Brasil 2014, la eliminación ante Francia en octavos en Rusia 2018, y finalmente Qatar 2022, donde anotó siete goles en siete partidos y levantó la Copa del Mundo ante esa misma Francia en lo que muchos consideran la final más dramática de la historia del torneo.

Ahora llega al sexto y último Mundial con 13 goles y ocho asistencias acumulados en Copas del Mundo. Esa cifra lo ubica cuarto en la tabla histórica junto al francés Just Fontaine, quien también terminó con 13 tantos, aunque en su caso los marcó en los seis partidos del único Mundial que disputó, en Suecia 1958. Por delante siguen el alemán Miroslav Klose con 16, el brasileño Ronaldo Nazario con 15 y el alemán Gerd Müller con 14. Con dos asistencias más llegaría a 10, la misma cantidad que acumuló Pelé a lo largo de toda su trayectoria mundialista.

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Con 26 partidos disputados en Mundiales, Messi ya superó a Lothar Matthäus de Alemania (25), a Klose (24), al italiano Paolo Maldini (23) y al portugués Cristiano Ronaldo (22). Su sola presencia en el torneo lo convertirá en el jugador con más participaciones en Copas del Mundo, una marca que también alcanzará Ronaldo y que ya consiguió el arquero mexicano Guillermo Ochoa. El seleccionado que llegue a la final en 2026 disputará ocho partidos, una cifra que amplía el margen para que Messi extienda aún más ese registro.

Hay otro objetivo posible, tan tentador como difícil: unirse al grupo de futbolistas con más finales mundialistas. Pelé, Cafú y Ronaldo por Brasil, y Matthäus y Pierre Littbarski por Alemania, todos con tres definiciones jugadas, encabezan esa nómina. Messi ya cuenta con dos finales —Brasil 2014 y Qatar 2022— y buscará llegar a una tercera.

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A nivel de clubes y selección, Messi alcanzó en marzo de 2026 el gol número 900 de su carrera profesional, ante el Nashville SC en la Concachampions. Hoy suma 910 goles y 414 asistencias en 1.155 partidos. Con la selección argentina lleva 199 encuentros, 117 goles y 61 asistencias. Sus 48 títulos incluyen la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la MLS Cup 2025 con el Inter Miami, el primero en la historia del club.

El debut de Argentina ante Argelia está fijado para el 16 de junio en el Kansas City Stadium, a las 22:00 horas de Argentina.