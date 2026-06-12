El contundente mensaje de Dibu Martínez en la práctica a cuatro días del debut de la selección argentina en el Mundial

Dibu Martínez dejó señales positivas sobre su estado de cara al debut mundialista (Reuters/Kylie Graham)

(Enviado especial a Estados Unidos) La selección argentina ultima detalles de cara al debut en el Mundial 2026 y en la práctica de este viernes en Kansas City las miradas volvieron a posarse sobre la figura de Emiliano Dibu Martínez, más precisamente sobre su mano derecha. El arquero es uno de los jugadores que llegaron a la máxima cita entre algodones, pero dejó señales que refuerzan las expectativas de que esté en el once titular frente Argelia.

“Estamos bien, estamos bien”, repitió mientras levantaba su pulgar cuando dejaba el campo de entrenamiento y las preguntas de los periodistas –incluyendo a Infobae– retumbaban en el calor norteamericano. Lo cierto es que la práctica abierta permitió verlo realizando movimientos en soledad antes que salgan todos los demás jugadores, incluyendo a los otros arqueros.

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El gesto de Dibu Martínez en el entrenamiento de la selección argentina

Dibu lució los dos guantes, atajó pelotas con las dos manos, pero generó algunos momentos de incomodidad porque se tocaba la zona de la fractura, dialogaba con los asistentes del cuerpo técnico y hasta mostró algunos gestos de dolor cuando se sacó un guante. De todos modos, el arquero de 33 años quiso dejar un mensaje positivo ante la prensa en el lugar. ¿El detalle? Por primera vez desde que el plantel llegó a Estados Unidos, atajó pelotas con las dos manos, una señal de avance en su recuperación de la fractura en el dedo anular derecho. Hasta ese momento, sólo había intervenido con la izquierda en las actividades de campo

La rutina para Dibu y los otros arqueros tuvo los típicos ejercicios de reacción y toma de balón. Después, todos pasaron a descolgar centros con pelotas de vóley.

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Finalizado este tramo de la práctica, al retirarse los guantes, el futbolista del Aston Villa volvió a mostrar alguna incomodidad y recibió ayuda de un asistente de la delegación. Allí se vio que el dedo afectado seguía vendado.

* La imagen de la incomodidad al sacarse el guante

Después, Martínez participó en una ronda de fútbol-tenis junto a Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán. Al concluir esa actividad, el siguiente ejercicio para los arqueros fue con pelotas de tenis, pero en ese caso Dibu no participó y se retiró del campo. Pasó alrededor de 40 minutos en cel centro de entrenamiento.

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Lo saliente de la jornada se dio a continuación. Al salir, el arquero fue consultado sobre su estado por los periodistas que trabajaban en el lugar y allí repitió estar “bien” con su pulgar en alto. La evolución positiva llega después de días de trabajo diferenciado y estudios médicos. Ayer, una resonancia magnética confirmó la formación de callo óseo en el dedo anular derecho, lo que posibilitó que Martínez volviera a usar guantes en el entrenamiento vespertino.

Los médicos recomendaron mantener la protección en la zona afectada, por eso se lo vio hoy otra vez vendado.

"Estamos bien", dijo Dibu Martínez al retirarse del entrenamiento (Reuters/Kylie Graham)

Lionel Scaloni y el cuerpo técnico siguen día a día la evolución de la lesión que se originó el 20 de mayo, durante la entrada en calor previa a la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo en Estambul. “Ayer me rompí el dedo en la entrada en calor. Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado”, relató Martínez tras ese partido, que terminó con la consagración del equipo inglés.

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La fractura motivó un proceso de recuperación con margen de 20 días, en el que el arquero se ausentó de los amistosos ante Honduras e Islandia. Un antecedente similar se dio en 2024, cuando sufrió una microfractura en el meñique de la mano izquierda y cuatro días después volvió a jugar.

El plantel argentino mantiene otras señales de alerta física en la antesala del debut del martes ante Argelia en el Kansas City Stadium. En ese sentido, Nicolás Tagliafico quedó descartado por un desgarro grado 1 en el sóleo izquierdo, lesión sufrida en el amistoso ante Honduras. Facundo Medina se perfila como titular en ese sector.

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Argentina debutará el martes ante Argelia (Reuters/Denny Medley)

Hay que recordar, además, que Leonardo Balerdi fue desafectado días atrás también por una lesión muscular. En su lugar, Marcos Senesi, reciente incorporación del Tottenham Hotspur, se sumará durante la noche del viernes estadounidense a la convocatoria tras el llamado de emergencia y el sábado tendrá su primer entrenamiento con sus compañeros.

Durante la práctica de ayer, Nico Paz había trabajado de manera diferenciada en el gimnasio. La buena noticia de este viernes es que se sumó a la par del resto. Lo mismo ocurrió con Julián Álvarez, otro de los que no pudo sumar minutos en los amistosos. Leandro Paredes también está bajo observación a raíz de una lesión en el isquiotibial de su pierna derecha.

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Los movimientos que permitieron ver a la prensa estuvieron conformadas por tres estaciones: pases y definición, un clásico “loco” y otra con fútbol tenis.